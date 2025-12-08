Вайбкодеры клерка снова радуют новинками. Обновление игры "Кликомания" уже доступно пользователям!
Доброго времени суток, кликоманы! ИИ-инженеры клерка опять помучили неиросети и готовы продемонстрировать новшества в разделе игр.
Не прошло и недели, как в нашу игру "Кликомания" были добавлены улучшения. Мы не оставили без внимания замечания и просьбы игроков. Мы расскажем вам о всех изменениях, но сначала поблагодарим активных игроков, достижения которых есть в таблице лидеров игр!
Наши неиросетевые специалисты трудятся каждый день, чтобы пользователи клерка могли развлечь себя. Все игры на сайте разработаны нашим отделом вайба и кода - вайбкодерами.
Уверены, в ближайшее время пользователям клерка стоит ждать еще больше новшеств на нашем сайте!
А вот и обещанный список изменений в “Кликомании”:
- Добавили новые изображения мобам и боссам: летучие мыши, волки, скорпионы и др. теперь используют уникальные изображения без рамок.
- В игру вошли Древние с особыми бонусами для поздней игры.
- Теперь, при достижение 650 зоны инвентарь расширяется до 5 слотов, а одинаковые предметы складываются - меньше поиска, проще менеджмент.
- Появился журнал сессии: фиксируем выпавшие предметы, смену зон и важные события без спама на экране.
- Доступно перерождение с 700-й зоны и механика душ: сброс прогресса ради постоянных улучшений.
- В кузнице добавлена кнопка «Объединить все» — массовое улучшение доступных наборов в один клик.
- Устранены мелкие недочёты: корректное отображение чисел, подправлены тени, бордеры и размеры босс-спрайтов.
Кликомания уже ждет своих игроков на Клерке. Приятной игры.
А также смотрите раздел игр от клерка! Точно найдете что-то по душе!
Какая игра на Клерке лучшая?
P.S. игры это здорово, но не забывай про работу! 😸
