Доброго времени суток, кликоманы! ИИ-инженеры клерка опять помучили неиросети и готовы продемонстрировать новшества в разделе игр.



Не прошло и недели, как в нашу игру "Кликомания" были добавлены улучшения. Мы не оставили без внимания замечания и просьбы игроков. Мы расскажем вам о всех изменениях, но сначала поблагодарим активных игроков, достижения которых есть в таблице лидеров игр!

Наши неиросетевые специалисты трудятся каждый день, чтобы пользователи клерка могли развлечь себя. Все игры на сайте разработаны нашим отделом вайба и кода - вайбкодерами.

Уверены, в ближайшее время пользователям клерка стоит ждать еще больше новшеств на нашем сайте!



А вот и обещанный список изменений в “Кликомании”:



- Добавили новые изображения мобам и боссам: летучие мыши, волки, скорпионы и др. теперь используют уникальные изображения без рамок.



- В игру вошли Древние с особыми бонусами для поздней игры.

- Теперь, при достижение 650 зоны инвентарь расширяется до 5 слотов, а одинаковые предметы складываются - меньше поиска, проще менеджмент.

- Появился журнал сессии: фиксируем выпавшие предметы, смену зон и важные события без спама на экране.

- Доступно перерождение с 700-й зоны и механика душ: сброс прогресса ради постоянных улучшений.

- В кузнице добавлена кнопка «Объединить все» — массовое улучшение доступных наборов в один клик.

- Устранены мелкие недочёты: корректное отображение чисел, подправлены тени, бордеры и размеры босс-спрайтов.

P.S. игры это здорово, но не забывай про работу! 😸