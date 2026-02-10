Работодатель обязан заплатить: 5 неочевидных ситуаций, о которых забывают даже в офисе

Кажется, что трудовые споры всегда про что-то большое и громкое: суды, проверки, скандалы.
На практике деньги чаще “теряются” в мелочах: “ну это же просто диспансеризация”, “переведем зарплату на днях”, “по увольнению закроем в следующем месяце”.
И вот эти “мелочи” как раз лучше знать заранее. Особенно если вы бухгалтер, кадровик или сотрудник, который не хочет спонсировать чужие “технические переносы”.
1) Диспансеризация и обязательный медосмотр: это оплачиваемое время, а не прогул
Сценарий знакомый: сотрудник идет на обследование, возвращается со справкой — и слышит что-то в духе “ну это ваши личные дела”.
Не совсем.
Если речь о диспансеризации по предусмотренным правилам или обязательном медосмотре по должности, за сотрудником сохраняют средний заработок. То есть “день за свой счет” здесь не универсальное решение.
Для компании это не добрая воля, а нормальная правоприменительная рутина: корректно оформить, правильно отразить и оплатить.
2) Простой не по вине сотрудника: “не работал” не значит “не платить”
Иногда человек готов работать, но работа не едет: нет доступа, слегла система, зависло согласование, поставка не приехала.
Это простой.
Если простой по вине работодателя — оплата не менее 2/3 среднего заработка.
Если причины не зависят от сторон — гарантия оплаты тоже есть, по своей формуле.
Смысл простой: сотрудник не должен терять доход из-за организационных проблем, к которым он не имеет отношения.
3) Зарплату задержали: платят и долг, и компенсацию
“Переведем завтра” — фраза короткая. Последствия для сотрудника — обычно длинные: перенос платежей, штрафы, нервный календарь.
По закону при задержке выплачивается:
сама зарплата (очевидно);
компенсация за каждый день просрочки (минимум — 1/150 ключевой ставки ЦБ от невыплаченной суммы за день).
То есть задержка зарплаты — это не бесплатный “внутренний кредит” от сотрудника работодателю.
4) Увольнение: полный расчет нужен в день увольнения, а не “когда закроем месяц”
Здесь обычно больше всего бытовых мифов.
“Давайте позже”, “бухгалтерия еще не начислила”, “переведем вместе с авансом” — звучит привычно, но юридически слабо.
В день увольнения сотруднику выплачивают:
зарплату за отработанное время;
компенсацию за неиспользованный отпуск;
иные положенные выплаты (если предусмотрены).
Неиспользованный отпуск не “сгорает”, а монетизируется. И это важный пункт, про который часто вспоминают слишком поздно.
5) Донорство: это не только благородно, но и оплачивается
Тот редкий случай, где человеческое и юридическое отлично совпадают.
За день сдачи крови (и связанное обследование), а также за дополнительный день отдыха сохраняется средний заработок.
Дальше уже вопрос аккуратного оформления и учета — но не вопрос “платить или нет”.
Иными словами: донорские дни — это не история “геройствуй за свой счет”.
Что с этим делать на практике
Лучший формат общения — без драмы и с фактами:
фиксировать даты, документы, часы, переписку;
формулировать запрос нейтрально: “Прошу начислить выплату/компенсацию в соответствии с ТК РФ”;
не спорить эмоциями там, где есть норма и документы.
Обычно именно такой стиль быстрее приводит к выплате, чем длинные “разборки по ощущениям”.
А у вас в практике какой пункт вызывает больше всего споров — диспансеризация, простой, задержки или расчет при увольнении?
