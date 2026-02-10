Акция 1+3 моб
🔴 Вебинар: Как работать с АУСН и НДС на маркетплейсах в 2026 году →
Дмитрий Покотилов
Зарплата

Работодатель обязан заплатить: 5 неочевидных ситуаций, о которых забывают даже в офисе

Медосмотр, задержка зарплаты, расчет при увольнении, донорство — это не «на усмотрение компании», а конкретные обязанности по выплатам. Разбираем спокойно, по-человечески и без занудства.

Кажется, что трудовые споры всегда про что-то большое и громкое: суды, проверки, скандалы.

На практике деньги чаще “теряются” в мелочах: “ну это же просто диспансеризация”, “переведем зарплату на днях”, “по увольнению закроем в следующем месяце”.

И вот эти “мелочи” как раз лучше знать заранее. Особенно если вы бухгалтер, кадровик или сотрудник, который не хочет спонсировать чужие “технические переносы”.

1) Диспансеризация и обязательный медосмотр: это оплачиваемое время, а не прогул

Сценарий знакомый: сотрудник идет на обследование, возвращается со справкой — и слышит что-то в духе “ну это ваши личные дела”.

Не совсем.

Если речь о диспансеризации по предусмотренным правилам или обязательном медосмотре по должности, за сотрудником сохраняют средний заработок. То есть “день за свой счет” здесь не универсальное решение.

Для компании это не добрая воля, а нормальная правоприменительная рутина: корректно оформить, правильно отразить и оплатить.

2) Простой не по вине сотрудника: “не работал” не значит “не платить”

Иногда человек готов работать, но работа не едет: нет доступа, слегла система, зависло согласование, поставка не приехала.

Это простой.

Если простой по вине работодателя — оплата не менее 2/3 среднего заработка.

Если причины не зависят от сторон — гарантия оплаты тоже есть, по своей формуле.

Смысл простой: сотрудник не должен терять доход из-за организационных проблем, к которым он не имеет отношения.

3) Зарплату задержали: платят и долг, и компенсацию

“Переведем завтра” — фраза короткая. Последствия для сотрудника — обычно длинные: перенос платежей, штрафы, нервный календарь.

По закону при задержке выплачивается:

  • сама зарплата (очевидно);

  • компенсация за каждый день просрочки (минимум — 1/150 ключевой ставки ЦБ от невыплаченной суммы за день).

То есть задержка зарплаты — это не бесплатный “внутренний кредит” от сотрудника работодателю.

4) Увольнение: полный расчет нужен в день увольнения, а не “когда закроем месяц”

Здесь обычно больше всего бытовых мифов.

“Давайте позже”, “бухгалтерия еще не начислила”, “переведем вместе с авансом” — звучит привычно, но юридически слабо.

В день увольнения сотруднику выплачивают:

  • зарплату за отработанное время;

  • компенсацию за неиспользованный отпуск;

  • иные положенные выплаты (если предусмотрены).

Неиспользованный отпуск не “сгорает”, а монетизируется. И это важный пункт, про который часто вспоминают слишком поздно.

5) Донорство: это не только благородно, но и оплачивается

Тот редкий случай, где человеческое и юридическое отлично совпадают.

За день сдачи крови (и связанное обследование), а также за дополнительный день отдыха сохраняется средний заработок.

Дальше уже вопрос аккуратного оформления и учета — но не вопрос “платить или нет”.

Иными словами: донорские дни — это не история “геройствуй за свой счет”.

Что с этим делать на практике

Лучший формат общения — без драмы и с фактами:

  • фиксировать даты, документы, часы, переписку;

  • формулировать запрос нейтрально: “Прошу начислить выплату/компенсацию в соответствии с ТК РФ”;

  • не спорить эмоциями там, где есть норма и документы.

Обычно именно такой стиль быстрее приводит к выплате, чем длинные “разборки по ощущениям”.

А у вас в практике какой пункт вызывает больше всего споров — диспансеризация, простой, задержки или расчет при увольнении?

Ещё игры и тренажёры

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Подбираем игры…

Информации об авторе

Дмитрий Покотилов

Дмитрий Покотилов

ИИ-инженер в Клерк.Ру

5 подписчиков10 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяПодарки