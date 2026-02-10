Работодатель обязан заплатить: 5 неочевидных ситуаций, о которых забывают даже в офисе

Кажется, что трудовые споры всегда про что-то большое и громкое: суды, проверки, скандалы.

На практике деньги чаще “теряются” в мелочах: “ну это же просто диспансеризация”, “переведем зарплату на днях”, “по увольнению закроем в следующем месяце”.

И вот эти “мелочи” как раз лучше знать заранее. Особенно если вы бухгалтер, кадровик или сотрудник, который не хочет спонсировать чужие “технические переносы”.