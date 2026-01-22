Реестр недобросовестных поставщиков по 44-ФЗ: как оспорить незаконное включение

Что такое РНП и почему включение в него — серьёзный риск

Реестр недобросовестных поставщиков (РНП) — это государственная информационная система, которую ведёт Федеральная антимонопольная служба. В неё вносят сведения о компаниях и предпринимателях, нарушивших обязательства в рамках государственных и муниципальных закупок.

Для бизнеса попадание в РНП означает запрет на участие в закупках по 44-ФЗ на два года. На практике это влечёт не только потерю текущих контрактов, но и репутационные риски, сложности при работе с контрагентами и снижение доходов. Именно поэтому вопрос законности включения в реестр имеет принципиальное значение.