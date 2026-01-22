Реестр недобросовестных поставщиков по 44-ФЗ: как оспорить незаконное включение

Что такое РНП и почему включение в него — серьёзный риск
Реестр недобросовестных поставщиков (РНП) — это государственная информационная система, которую ведёт Федеральная антимонопольная служба. В неё вносят сведения о компаниях и предпринимателях, нарушивших обязательства в рамках государственных и муниципальных закупок.
Для бизнеса попадание в РНП означает запрет на участие в закупках по 44-ФЗ на два года. На практике это влечёт не только потерю текущих контрактов, но и репутационные риски, сложности при работе с контрагентами и снижение доходов. Именно поэтому вопрос законности включения в реестр имеет принципиальное значение.
За что поставщика могут включить в РНП
Основания для включения в реестр прямо предусмотрены законодательством о контрактной системе. Чаще всего они связаны либо с уклонением от заключения контракта, либо с его ненадлежащим исполнением.
Уклонение от заключения контракта
Если участник закупки признан победителем, но не подписал контракт в установленный срок, заказчик вправе инициировать включение компании в РНП. При этом не имеет значения, был ли отказ прямым или поставщик просто опоздал с подписанием. Оснований для признания поставщика уклонившимся от подписания контракта законодательством предусмотрено несколько.
Вместе с тем судебная практика исходит из того, что само по себе нарушение срока ещё не означает недобросовестность. Если поставщик может доказать отсутствие умысла — например, ошибку в расчёте сроков, технические сбои, проблемы с электронной подписью, — антимонопольный орган не вправе автоматически включать его в реестр.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение контракта
Другой распространённый случай — нарушение условий уже заключённого контракта. Речь может идти о просрочке поставки, поставке товара, не соответствующего техническому заданию, либо некачественном выполнении работ или услуг.
Однако и здесь ключевым фактором остаётся оценка существенности нарушения и поведения поставщика в целом. Формальное отступление от условий контракта не всегда даёт основания для применения такой жёсткой меры, как включение в РНП.
Расторжение контракта
Основанием для включения в реестр может стать расторжение контракта по решению суда или односторонний отказ заказчика от его исполнения. В таких ситуациях ФАС действует на основании уже состоявшегося юридического факта, но и это не исключает возможности судебного оспаривания.
Как заказчик запускает процедуру включения в РНП
Механизм выглядит следующим образом. Сначала заказчик расторгает контракт либо фиксирует уклонение от его заключения. После этого он направляет соответствующие сведения в ФАС. Антимонопольный орган рассматривает представленные материалы и принимает решение — включать поставщика в реестр или нет.
На этой стадии поставщик может участвовать в заседании комиссии ФАС, представлять объяснения и документы. Однако важно понимать, что полноценного досудебного обжалования решения ФАС законодательство не предусматривает.
Можно ли оспорить включение в РНП
Единственный способ исключить сведения из РНП — обратиться в арбитражный суд. Это прямо следует из положений 44-ФЗ и подтверждается судебной практикой.
Участие в заседании комиссии ФАС — важный, но вспомогательный этап. Если антимонопольный орган всё же принял решение о включении в реестр, дальнейшая защита возможна только в судебном порядке.
Сроки и порядок судебного обжалования
Для обращения в арбитражный суд установлен трёхмесячный срок. Он исчисляется с момента, когда поставщику стало известно о нарушении его прав, то есть фактически с даты принятия решения ФАС.
Пропуск этого срока значительно осложняет защиту. Восстановление возможно только при наличии уважительных причин, например при тяжёлой болезни руководителя или иных объективных обстоятельствах, которые необходимо подтверждать документально.
Какие споры рассматривают суды по делам РНП
Судебные дела, связанные с РНП, условно можно разделить на две группы.
В первой категории оспариваются сами основания включения в реестр. Суд проверяет, действительно ли имело место уклонение от контракта или существенное нарушение его условий, а также оценивает добросовестность поставщика.
Одновременно нередко предметом спора становится законность решения ФАС с точки зрения процедуры. Анализируется, были ли учтены все обстоятельства, предоставлялась ли поставщику возможность представить свою позицию, не допущены ли нарушения при рассмотрении материалов.
Вторая категория связана с обжалованием судебного решения о расторжении контракта, которое послужило основанием для включения в РНП. В этом случае защита строится через апелляцию и кассацию в общем порядке, предусмотренном АПК РФ.
Доказательства, которые имеют значение для суда
Успех спора во многом зависит от качества доказательственной базы. Как правило, суды принимают во внимание документы, подтверждающие фактическое исполнение обязательств, переписку с заказчиком, акты приёмки, платёжные документы, и даже почасовое исполнение обязательств, так как некоторые обязанности должны быть исполнены поставщиком до 24:00 часов последнего дня установленного срока.
Если нарушение действительно имело место, важное значение имеет его характер. Поставщик вправе доказывать, что нарушение не было существенным, не повлияло на результат контракта и не причинило заказчику значительного ущерба. Дополнительным аргументом может служить добровольная уплата неустойки и устранение последствий нарушения.
Стратегии защиты при оспаривании РНП
Единого алгоритма защиты не существует — каждая ситуация требует индивидуального подхода. Однако на практике можно выделить несколько типовых стратегий.
Если поставщик уверен, что обязательства не нарушал, основное внимание следует уделить подтверждению фактов исполнения и отсутствия вины. Если нарушение имело место, целесообразно доказывать его формальный характер и несоразмерность последствий.
В делах об уклонении от подписания контракта ключевым становится подтверждение того, что поставщик предпринимал все разумные меры для его заключения, а нарушение произошло по независящим от него причинам.
При этом важно не упускать обязанность антимонопольного органа доказать вину поставщика в уклонении от заключения контракта или его неисполнения.
Практика включения и исключения из РНП
В последние годы ФАС подходит к вопросу включения в реестр более взвешенно. Существенную роль в этом сыграла судебная практика: арбитражные суды нередко отменяют решения антимонопольного органа, если они основаны лишь на формальном подходе.
Кроме того, поставщики всё чаще занимают активную позицию уже на стадии рассмотрения вопроса в ФАС, что также влияет на итоговые решения. Тем не менее автоматизма в исключении из РНП не существует — каждая ситуация требует тщательной правовой оценки.
Выводы
Включение в реестр недобросовестных поставщиков — серьёзная мера, которая допустима только при наличии доказанной недобросовестности, ограничивающая ведение предпринимательской деятельности в привычных рамках. Закон и судебная практика позволяют поставщикам защищать свои права, но успех возможен лишь при своевременных и грамотно выстроенных действиях.
Итоговый чек-лист для поставщика
Установите точную дату и основания включения в РНП.
Проанализируйте решение ФАС и материалы, представленные заказчиком.
Соберите полный комплект документов по контракту и переписке.
Подготовьтесь к участию в заседании комиссии ФАС.
При включении в реестр — незамедлительно готовьте иск в арбитражный суд.
Заявите обеспечительные меры - ходатайство о приостановлении действия решения ФАС.
Стройте защиту на доказательствах и судебной практике, а не на общих возражениях.
Автор
Людмила Выродова - юрист для бизнеса, руководитель юридической компании “Бизнес и закон”.
