Новые требования к персональным данным в 2026: что теперь обязательно?
Разбираемся, какие правила теперь обязательны и как компаниям избежать санкций.
Что изменилось: пять ключевых нововведений
Обязательная регистрация операторов.
Теперь любое лицо или организация, обрабатывающие персональные данные (включая сведения о клиентах, сотрудниках и пользователях), обязаны зарегистрироваться в реестре операторов Роскомнадзора. Это касается:
крупных корпораций;
небольших интернет‑магазинов;
самозанятых специалистов.
За отсутствие регистрации предусмотрены значительно увеличенные штрафы.
2. Локализация данных на территории РФ.
Все персональные данные должны храниться на серверах, расположенных в России. Использование зарубежных облачных платформ и сервисов для обработки информации теперь сопряжено с рисками нарушений. Компании, ещё не перенёсшие данные, должны оперативно провести локализацию.
3.
Новые правила согласия и минимизации данных.
С 1 сентября 2025 года:
согласие на обработку данных оформляется как отдельный документ (не как пункт в пользовательском соглашении);
действует принцип минимизации — сбор только тех данных, которые необходимы для конкретной цели;
для обработки биометрических и специальных данных требуется отдельное согласие и повышенные меры защиты.
Ужесточение ответственности.
Законодатель существенно увеличил штрафы за нарушения. Введены новые составы правонарушений, связанных с неправомерным доступом или обработкой данных. В отдельных случаях возможна уголовная ответственность (например, за утечки).
Усиление контроля со стороны регуляторов.
С 1 сентября 2025 года:
проверки проводят не только Роскомнадзор, но и силовые ведомства (в т. ч. ФСБ) — особенно в сферах биометрии и обработки чувствительных данных;
внедрены автоматизированные системы анализа, позволяющие дистанционно выявлять нарушения (например, отсутствие политики обработки данных).
Чего ждать в 2026 году?
Эксперты прогнозируют, что 2026 год станет периодом массовых проверок. Основные акценты надзорных органов:
выявление отсутствия локализации данных;
контроль корректности сбора информации;
проверка документации (политики обработки, регламенты, журналы учёта);
мониторинг использования зарубежных сервисов для хранения и обработки данных.
Что нужно сделать уже сейчас?
Чтобы избежать санкций, компаниям необходимо:
Пройти регистрацию в реестре операторов персональных данных.
Локализовать данные на российских серверах.
Актуализировать внутренние документы:
политику обработки данных;
регламенты и инструкции;
журналы учёта.
Получить отдельные согласия от субъектов данных.
Минимизировать сбор данных, исключив избыточные сведения.
Подготовиться к проверкам: обеспечить технические и организационные меры защиты, а также механизмы выявления инцидентов.
Назначить ответственное лицо за организацию обработки персональных данных.
Почему это важно?
Реформа 2025 года — ключевой этап в усилении защиты персональных данных в России. Для бизнеса это означает:
необходимость адаптации процессов обработки данных;
риски при использовании зарубежных сервисов;
потребность в пересмотре моделей работы с информацией.
Для граждан изменения обеспечивают более высокий уровень приватности и контроля над своими данными.
Резюме
Основные требования 2025–2026 годов:
регистрация операторов в реестре Роскомнадзора;
локализация данных на территории РФ;
отдельные согласия на обработку данных;
минимизация сбора информации;
повышенные штрафы за нарушения;
расширенные полномочия регуляторов.
Важно: проведите аудит процессов уже в 2026 году, чтобы избежать санкций во время массовых проверок.
