Новые требования к персональным данным в 2026: что теперь обязательно?

В России продолжается масштабная реформа сферы защиты персональных данных. С середины 2025 года вступили в силу существенные поправки к Федеральному закону № 152‑ФЗ «О персональных данных». Эксперты прогнозируют, что 2026 год станет периодом массовых проверок со стороны регуляторов.

Разбираемся, какие правила теперь обязательны и как компаниям избежать санкций.



Что изменилось: пять ключевых нововведений

Обязательная регистрация операторов. Теперь любое лицо или организация, обрабатывающие персональные данные (включая сведения о клиентах, сотрудниках и пользователях), обязаны зарегистрироваться в реестре операторов Роскомнадзора. Это касается:

крупных корпораций;

небольших интернет‑магазинов;

самозанятых специалистов.

За отсутствие регистрации предусмотрены значительно увеличенные штрафы.

2. Локализация данных на территории РФ.

Все персональные данные должны храниться на серверах, расположенных в России. Использование зарубежных облачных платформ и сервисов для обработки информации теперь сопряжено с рисками нарушений. Компании, ещё не перенёсшие данные, должны оперативно провести локализацию. 3. Новые правила согласия и минимизации данных. С 1 сентября 2025 года:

согласие на обработку данных оформляется как отдельный документ (не как пункт в пользовательском соглашении);

действует принцип минимизации — сбор только тех данных, которые необходимы для конкретной цели;

для обработки биометрических и специальных данных требуется отдельное согласие и повышенные меры защиты.

Ужесточение ответственности.

Законодатель существенно увеличил штрафы за нарушения. Введены новые составы правонарушений, связанных с неправомерным доступом или обработкой данных. В отдельных случаях возможна уголовная ответственность (например, за утечки). Усиление контроля со стороны регуляторов. С 1 сентября 2025 года:

проверки проводят не только Роскомнадзор, но и силовые ведомства (в т. ч. ФСБ) — особенно в сферах биометрии и обработки чувствительных данных;

внедрены автоматизированные системы анализа, позволяющие дистанционно выявлять нарушения (например, отсутствие политики обработки данных).

Чего ждать в 2026 году?



Эксперты прогнозируют, что 2026 год станет периодом массовых проверок. Основные акценты надзорных органов:

выявление отсутствия локализации данных;

контроль корректности сбора информации;

проверка документации (политики обработки, регламенты, журналы учёта);

мониторинг использования зарубежных сервисов для хранения и обработки данных.

Что нужно сделать уже сейчас?



Чтобы избежать санкций, компаниям необходимо:

Пройти регистрацию в реестре операторов персональных данных. Локализовать данные на российских серверах. Актуализировать внутренние документы:

политику обработки данных;

регламенты и инструкции;

журналы учёта.

Получить отдельные согласия от субъектов данных. Минимизировать сбор данных, исключив избыточные сведения. Подготовиться к проверкам: обеспечить технические и организационные меры защиты, а также механизмы выявления инцидентов. Назначить ответственное лицо за организацию обработки персональных данных.

Почему это важно?



Реформа 2025 года — ключевой этап в усилении защиты персональных данных в России. Для бизнеса это означает:

необходимость адаптации процессов обработки данных;

риски при использовании зарубежных сервисов;

потребность в пересмотре моделей работы с информацией.

Для граждан изменения обеспечивают более высокий уровень приватности и контроля над своими данными.



Резюме



Основные требования 2025–2026 годов:

регистрация операторов в реестре Роскомнадзора;

локализация данных на территории РФ;

отдельные согласия на обработку данных;

минимизация сбора информации;

повышенные штрафы за нарушения;

расширенные полномочия регуляторов.

Важно: проведите аудит процессов уже в 2026 году, чтобы избежать санкций во время массовых проверок.