Защита персональных данных

Новые требования к персональным данным в 2026: что теперь обязательно?

В России продолжается масштабная реформа сферы защиты персональных данных. С середины 2025 года вступили в силу существенные поправки к Федеральному закону № 152‑ФЗ «О персональных данных». Эксперты прогнозируют, что 2026 год станет периодом массовых проверок со стороны регуляторов.
Разбираемся, какие правила теперь обязательны и как компаниям избежать санкций.

Что изменилось: пять ключевых нововведений

  1. Обязательная регистрация операторов.

    Теперь любое лицо или организация, обрабатывающие персональные данные (включая сведения о клиентах, сотрудниках и пользователях), обязаны зарегистрироваться в реестре операторов Роскомнадзора. Это касается:

  • крупных корпораций;

  • небольших интернет‑магазинов;

  • самозанятых специалистов.

За отсутствие регистрации предусмотрены значительно увеличенные штрафы.

2. Локализация данных на территории РФ.

  1. Все персональные данные должны храниться на серверах, расположенных в России. Использование зарубежных облачных платформ и сервисов для обработки информации теперь сопряжено с рисками нарушений. Компании, ещё не перенёсшие данные, должны оперативно провести локализацию.

    Новые правила согласия и минимизации данных.

    С 1 сентября 2025 года:

  • согласие на обработку данных оформляется как отдельный документ (не как пункт в пользовательском соглашении);

  • действует принцип минимизации — сбор только тех данных, которые необходимы для конкретной цели;

  • для обработки биометрических и специальных данных требуется отдельное согласие и повышенные меры защиты.

Ужесточение ответственности.

  1. Законодатель существенно увеличил штрафы за нарушения. Введены новые составы правонарушений, связанных с неправомерным доступом или обработкой данных. В отдельных случаях возможна уголовная ответственность (например, за утечки).

  2. Усиление контроля со стороны регуляторов.

  • проверки проводят не только Роскомнадзор, но и силовые ведомства (в т. ч. ФСБ) — особенно в сферах биометрии и обработки чувствительных данных;

  • внедрены автоматизированные системы анализа, позволяющие дистанционно выявлять нарушения (например, отсутствие политики обработки данных).

Чего ждать в 2026 году?

Эксперты прогнозируют, что 2026 год станет периодом массовых проверок. Основные акценты надзорных органов:

  • выявление отсутствия локализации данных;

  • контроль корректности сбора информации;

  • проверка документации (политики обработки, регламенты, журналы учёта);

  • мониторинг использования зарубежных сервисов для хранения и обработки данных.

Что нужно сделать уже сейчас?

Чтобы избежать санкций, компаниям необходимо:

  1. Пройти регистрацию в реестре операторов персональных данных.

  2. Локализовать данные на российских серверах.

  3. Актуализировать внутренние документы:

  • политику обработки данных;

  • регламенты и инструкции;

  • журналы учёта.

  1. Получить отдельные согласия от субъектов данных.

  2. Минимизировать сбор данных, исключив избыточные сведения.

  3. Подготовиться к проверкам: обеспечить технические и организационные меры защиты, а также механизмы выявления инцидентов.

  4. Назначить ответственное лицо за организацию обработки персональных данных.

Почему это важно?

Реформа 2025 года — ключевой этап в усилении защиты персональных данных в России. Для бизнеса это означает:

  • необходимость адаптации процессов обработки данных;

  • риски при использовании зарубежных сервисов;

  • потребность в пересмотре моделей работы с информацией.

Для граждан изменения обеспечивают более высокий уровень приватности и контроля над своими данными.

Резюме

Основные требования 2025–2026 годов:

  • регистрация операторов в реестре Роскомнадзора;

  • локализация данных на территории РФ;

  • отдельные согласия на обработку данных;

  • минимизация сбора информации;

  • повышенные штрафы за нарушения;

  • расширенные полномочия регуляторов.

Важно: проведите аудит процессов уже в 2026 году, чтобы избежать санкций во время массовых проверок.

