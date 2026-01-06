Как получить (продлить) ЭЦП от ИФНС бесплатно

Недавно открыл для себя способ получить и продлить ЭЦП абсолютно бесплатно, да еще и не вставая с места.

Так уж сложилось, что этим я занимался сам. И по привычке обратился в сертификационный центр, в котором мы всегда получали ЭЦП, — я знал, что если ЭЦП действующая, то они продлят ее удаленно. После переписки мне выписали счет, и обычно это стоило 1500 рублей. Но на этот раз выписали 5000 рублей, и самое интересное, что в счете была услуга по установке КриптоПро. Но у меня весь софт, понятное дело, был установлен, он у всех установлен, кто пользуется ЭЦП. Я заподозрил неладное, погуглил и получил решение, с помощью которого ЭЦП на год и три месяца была продлена и записана на мой Rutoken в течение 10 минут.

Для продления нужно, чтобы текущая ЭЦП еще действовала. А далее заходим в Личный кабинет налоговой lkul.nalog.ru (или ЛК для ИП или физлица) при помощи текущей ЭЦП и выбираем раздел «Заявления. Запросы», далее — «Электронная подпись (КЭП)» и опцию «Заявление на перевыпуск квалифицированного сертификата электронной подписи (сертификат ЭП)».

Ждем минут 5, и «вуаля» — сертификат сам запишется к Вам на Rutoken.

Надо понимать, что ЭЦП сейчас неотъемлемая часть нашей жизни и очень сильно упрощает массу действий. Например, любые договора лучше подписывать при помощи ЭЦП — в судах это гарант того, что подпись была поставлена, в отличие от подписи, поставленной рукой. Ну и, соответственно, если ЭЦП не продлить, то надо ехать в ИФНС. Пока нет ЭЦП, работа всей компании, ИП или личных дел встает.

Ну и в завершении — есть способ получить ЭЦП также удаленно, но для этого нужно в банке зарегистрироваться в единой биометрической системе (ЕБС). Приходите в банк и так и говорите - мне нужно зарегистрироваться в единой биометрической системе (ЕБС). Далее, схема примерно такая же, но через госуслуги. Запрашивайте выпуск сертификата через ЛК госулсуг и далее следуйте указаниям. Займет так же — 10 минут.