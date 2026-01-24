Уволили за прогул, но проиграли суд: как работодатели сами ломают дисциплинарные дела

Позиция Верховного Суда РФ

В обзорах судебной практики и разъяснениях ВС отмечено, что при увольнении за прогул суды обязаны анализировать не только факт отсутствия, но и уважительность причины, контекст, поведение работника и работодателя.

В Президиуме ВС указано, что при рассмотрении спора об увольнении за прогул суды должны установить, действительно ли работник отсутствовал без уважительной причины и были ли соблюдены все требования процедуры.

ВС также подчёркивает: если в организации сложилась практика определённого поведения (например, согласования отсутствия), это должно учитываться. Если работодатель не исследовал такие обстоятельства, увольнение может быть признано незаконным.