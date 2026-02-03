🔥 Что реально изменилось в тендерах с 2026 года? Свежий разбор без воды

Привет, коллеги! 2026-й принес такие правки в 44-ФЗ, что старые шаблоны можно смело отправлять в архив. Вот что теперь работает по-другому — по делу и с примерами.

Заявки стали легче

Больше не надо тащить в заявку кипу сканов: лицензии, выписки ЕГРЮЛ, справки об отсутствии налоговых долгов и членство в СРО. Если всё это есть в госреестрах — просто кидаете ссылки. ЭТП сама подтянет. Экономия времени — колоссальная.

Демпинг больше не страшный волк

Если в закупке не требовали обеспечение контракта — то и повышенное антидемпинговое обеспечение при цене ниже 15 % тоже не нужно. Особенно спасает в низкомаржинальных темах (уборка, связь, мелкий ремонт).

Недостоверка = мгновенная смерть заявки

С 1 января 2026 комиссия обязана отстранить участника на любой стадии, если нашла хоть одну фейковую бумажку или несоответствие. Даже после подведения итогов, но до подписания контракта — заказчик обязан отказаться от победителя. Это уже не «может», а «обязан».

Национальный режим расширили серьёзно

Добавили 11 новых позиций протезно-ортопедических изделий (коленные модули, стопы и т.д.).

Для лекарств ввели балльную систему — минимум 50 баллов, чтобы товар считался российским.

Уточнили правила происхождения для энергетического машиностроения и электротехники. Импортозамещение продолжает жёстко закручивать гайки.

Малые закупки у единственного поставщика официально легализовали

Теперь можно спокойно добивать однотипные ТРУ у одного и того же поставщика в пределах годового лимита и цены контракта. Главное — не выходить за рамки. Проблема «дробления» ушла в прошлое, штрафы больше не грозят.

Закупки с неопределённым объёмом стали удобнее

Вывоз мусора, связь, мелкий ремонт и т.п. — больше не нужно прописывать в извещении цену и сроки отдельных этапов. Пишем только «сроки и цена этапа — в заявке заказчика по правилам контракта». Всё.

Реестр контрактов стал ещё прозрачнее

С 1 января при национальном режиме обязательно указываем:

— номер записи из реестра российской/евразийской продукции + количество баллов

— порядковые номера из реестров российского/евразийского ПО

А с 1 июля 2026 в реестр полетят почти все контракты (кроме гостайны). Прозрачность на максимум.

Ещё пару важных мелочей

Годовой лимит по запросу котировок ОТМЕНИЛИ. Делайте сколько угодно, лишь бы цена контракта ≤ 10 млн ₽

По благоустройству теперь можно менять объёмы и виды работ в ходе исполнения

Корпорация МСП получила право проверять планы закупок аэропортов, ресурсоснабжающих и научных организаций (ещё +200 заказчиков под колпаком)

НДС вырос до 22 % → цены на стройматериалы и услуги подскочат

Главные тренды 2026

Тотальная цифровизация и доверие реестрам

Национальный режим захватывает всё новые ниши

Победы по минимальной цене уходят в прошлое — теперь рулит комплексная оценка опыта, квалификации и баллов

Кто первый адаптируется — тот и снимет сливки в этом году.

Сохраняйте пост, делитесь с коллегами и бегом обновлять регламенты!