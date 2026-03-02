Как оптимизировать штат сотрудников

Оптимизация начинается с задач, а не с людей

В условиях неопределенности компании «срезают лишнее», но вопрос – что именно считать «лишним». Часто первым под удар попадает персонал, хотя в действительности эффективнее сокращать не людей, а задачи, утратившие актуальность. Такой подход позволяет пересмотреть распределение функций и сделать команду гибче, не прибегая к прямому сокращению.

Отказ от модели «один человек – одна функция» в пользу проектной логики открывает больше возможностей. Например, задачи, которые требуют постоянного участия штатного специалиста, можно перераспределить внутри команды или вынести за ее пределы. Это снижает издержки и повышает управляемость – без потерь для ключевых процессов.

Компании, которые начинают оптимизацию с архитектуры задач, а не со штатного расписания, быстрее адаптируются. Да, такая трансформация требует усилий – нужно пересмотреть приоритеты, занятость, распределение ролей. Но результат – в большей устойчивости.

Параллельно с этим трансформируются и ожидания самих сотрудников. Многие соискатели стали осторожнее в выборе работы и все чаще делают ставку на стабильность проекта и надежность работодателя, даже если это означает более скромные зарплатные ожидания. А те, кто стремится к кратному росту дохода, выбирают совмещение нескольких проектов – что не всегда удобное для работодателей решение.