Банковские гарантии как инструмент стабильности и развития малого и среднего бизнеса

В материале рассказываем, для чего нужна, как получить и кто участвует в банковской гарантии.

Для малого и среднего бизнеса банковская гарантия — это не просто формальность из мира финансов. На практике это инструмент, который помогает брать новые заказы, участвовать в тендерах и не вымывать деньги из оборота.

Если говорить совсем просто, банковская гарантия работает так: банк подтверждает вашему заказчику или партнеру, что в случае неисполнения обязательств выплатит деньги за вас в пределах согласованной суммы.

То есть бизнес получает возможность двигаться дальше, а вторая сторона — дополнительную защиту.

Когда банковская гарантия действительно нужна

Чаще всего она требуется в ситуациях, когда нужно подтвердить свою надежность:

— При участии в тендерах и закупках

— При подписании крупного контракта

— При получении аванса от заказчика

— При поставке товара с отсрочкой оплаты

— При таможенных и налоговых обязательствах

Для небольших компаний это особенно важно: не всегда есть возможность «заморозить» крупную сумму на счете, а контракт упускать нельзя.

Как это выглядит на практике

Пример 1.

Предприниматель закупает оборудование для ресторана, но не хочет сразу изымать из бизнеса всю сумму. Банк выдает гарантию, и поставщик соглашается на более комфортные условия оплаты.

Для поставщика это сигнал: если покупатель не исполнит обязательства, деньги выплатит банк.

Пример 2.

Строительная компания выигрывает тендер на ремонт школы. Заказчик требует обеспечение исполнения контракта.

Можно внести собственные деньги на счет заказчика, но тогда компания лишится части оборотных средств.

А можно оформить банковскую гарантию — и сохранить деньги для зарплат, закупки материалов и других текущих задач.

Именно поэтому банковская гарантия часто становится не расходом, а инструментом роста.

Кто участвует в банковской гарантии

Здесь все довольно логично:

Принципал — компания или предприниматель, которому нужна гарантия.

Бенефициар — заказчик или партнер, в чью пользу она выдается.

Гарант — банк, который берет на себя обязательство выплатить деньги при наступлении гарантийного случая.

Почему бизнес выбирает именно банковскую гарантию

У этого инструмента есть несколько очевидных плюсов:

1. Деньги остаются в обороте

Не нужно замораживать собственные средства в качестве обеспечения.

2. Проще получить доверие заказчика

Особенно если речь идет о новом контрагенте или крупном контракте.

3. Больше шансов зайти в тендеры и закупки

Во многих случаях без банковской гарантии участие просто невозможно.

4. Гибкость

В отличие от некоторых других инструментов, гарантия позволяет решать вопрос обеспечения без жесткой блокировки средств.

Какие виды банковских гарантий встречаются чаще всего

На практике бизнес чаще всего сталкивается со следующими вариантами:

— гарантия на участие в закупке — подтверждает серьезность намерений участника;

— гарантия исполнения контракта — защищает заказчика, если подрядчик нарушит условия договора;

— гарантия возврата аванса — нужна, когда заказчик переводит деньги заранее;

— гарантийные обязательства — если после выполнения работ действует гарантийный срок;

— таможенные и налоговые гарантии — помогают снизить нагрузку на оборотные средства;

— гарантии в сделках с ценными бумагами — для обеспечения своевременной оплаты.

Что важно проверить перед оформлением

Банковская гарантия — полезный инструмент, но только если она оформлена корректно.

На что стоит обратить внимание:

— Входит ли банк в нужный реестр, если гарантия оформляется для закупок по 44-ФЗ;

— Соответствует ли текст гарантии требованиям закона и условиям закупки;

— Правильно ли указаны сумма, срок действия и основания для выплаты;

— Нет ли скрытых условий, которые могут осложнить получение выплаты бенефициару;

— Насколько выгодны тарифы и условия банка.

Немного о правовой стороне

В России банковские гарантии регулируются законом, и это делает инструмент достаточно прозрачным.

Базовые документы:

— ГК РФ (ст. 368–379);

— 44-ФЗ — для госзакупок;

— 223-ФЗ — для закупок компаний с госучастием;

— Требования Правительства РФ к форме гарантий;

— Судебная практика, которая помогает понимать спорные моменты на практике.

Главное, что стоит запомнить

Банковская гарантия — это не «бумажка для галочки».

Для бизнеса это реальный способ:

— Сохранить ликвидность;

— Подтвердить надежность;

— Получить доступ к более крупным сделкам;

— Снизить финансовые риски.

Особенно для малого и среднего бизнеса это часто становится точкой роста: когда есть контракт, но нет желания или возможности вынимать деньги из оборота.