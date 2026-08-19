Влияние перемещения трудовых ресурсов на региональное экономическое развитие

Двукратное увеличение перемещения населения за трехлетний период

Специалисты HR-сферы фиксируют продолжающийся рост миграционных потоков (обусловленных трудоустройством, получением образования, семейными обстоятельствами) из периферийных областей в столичные агломерации. Статистические данные за 2024 год демонстрируют, что приблизительно 270 тысяч граждан сменили место жительства, переместившись в столичный регион, еще 70 тысяч профессионалов избрали Санкт-Петербург для карьерного роста. Аналитики отмечают, что эти показатели превосходят данные 2022 года минимум в два раза.

Одновременно наблюдается возрастающая привлекательность крупных региональных центров: Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска и других значимых индустриальных и научных городов. Данная тенденция связана с программами повышения региональной привлекательности, формированием образовательных хабов и более доступной стоимостью недвижимости.

Исследования рекрутинговых платформ показывают: половина российских работников допускает смену региона проживания при наличии подходящего карьерного предложения. В определенных секторах экономики, таких как строительство или оснащение промышленных комплексов, перемещение кадров является неотъемлемой частью рабочего процесса.