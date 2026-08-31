Рост финансовой тревожности населения: основные риски и стратегии поведения

Согласно результатам недавнего профильного исследования, более 40% граждан отмечают повышение уровня финансовой тревожности за последний год. В фокусе внимания — рост цен, угроза потери доходов и проблемы с обслуживанием долгов. Ниже представлена структура экономических опасений и методов адаптации к ним.



Главные финансовые страхи



В ходе опроса были выявлены основные факторы, вызывающие наибольшее беспокойство:



38% — инфляция и общее обесценивание средств;

27% — потеря рабочего места или резкое падение уровня доходов;

18% — ослабление курса национальной валюты;

9% — трудности с погашением кредитных обязательств;

8% — угроза потери сбережений из-за нестабильности финансовых институтов.



Социально-демографическая специфика



Восприятие рисков напрямую коррелирует с уровнем доходов и возрастом. Так, инфляция вызывает наибольшую тревогу у граждан с доходом ниже среднего (44% против 29% в группе с заработком выше среднего).



Риск потери работы наиболее актуален для возрастной категории 25–34 лет (34%). В свою очередь, сохранность накоплений чаще волнует людей старшего возраста (45–65 лет) — 14% при среднем показателе по выборке в 8%.



В целом, об усилении финансового стресса за прошедший год заявили 44% респондентов. У 41% показатель остался стабильным, и лишь 15% сообщили о снижении уровня тревоги.



Стратегии защиты и кредитная нагрузка



В ответ на экономическую неопределенность население предпринимает различные шаги:



42% активно формируют финансовую «подушку безопасности»;



29% отказываются от крупных трат, перенося их на будущее;



17% диверсифицируют средства с помощью защитных активов;



12% сохраняют привычную модель финансового поведения.



Отдельное внимание было уделено заемщикам. Около 31% граждан, имеющих непогашенные кредиты, опасаются ухудшения условий выплат, роста платежей или необходимости рефинансирования. Более того, 28% должников за последний год уже были вынуждены урезать второстепенные расходы для своевременного погашения займов.



Влияние на повседневные привычки



Текущая экономическая ситуация заставляет людей концентрироваться на повседневных бюджетах, отодвигая на второй план долгосрочные инвестиционные стратегии.



Изменилось и потребление финансовой информации: 37% предпочитают обсуждать экономические риски в кругу семьи, 24% регулярно изучают профильную аналитику, а 16% прислушиваются к советам банков. При этом 23% сознательно избегают профильных новостей для сохранения психологического комфорта.



Под влиянием финансовых страхов меняется и бытовое поведение: 53% граждан перешли к более жесткому планированию бюджета, 28% начали системный учет расходов, а 19% впервые за долгое время задумались о поиске дополнительных источников заработка.