Перспективы внедрения обязательной электронной приемки в закупках по 223-ФЗ для субъектов МСП
Министерство финансов РФ разработало проект поправок, регулирующих порядок взаимодействия заказчиков и поставщиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Ключевым нововведением является переход на формирование документов о приемке в электронной форме через Единую информационную систему (ЕИС).
Министерство финансов РФ разработало проект поправок, регулирующих порядок взаимодействия заказчиков и поставщиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Ключевым нововведением является переход на формирование документов о приемке в электронной форме через Единую информационную систему (ЕИС).
Критерии применения электронного документооборота
Обязательная электронная приемка будет применяться при одновременном соблюдении следующих условий:
Договор заключен по результатам конкурентной закупки, участниками которой могли быть только субъекты МСП.
Стоимость контракта (или его максимальное значение) составляет не менее 500 тысяч рублей.
Сведения о договоре подлежат обязательному внесению в реестр договоров.
Поставщик обладает действующей регистрацией в ЕИС и включен в Единый реестр участников закупок (ЕРУЗ).
Содержание и приоритетность данных
В электронный документ о приемке включаются сведения о стране происхождения товара, итоговой стоимости исполненных обязательств, а также цене за единицу продукции, работы или услуги.
Законопроект допускает прикрепление дополнительных документов к основному электронному акту. Однако устанавливается жесткий приоритет данных: в случае расхождения информации в прикрепленных файлах и в форме, сформированной непосредственно в ЕИС, юридическую силу имеют сведения из системы.
Процедура взаимодействия сторон
Регламент электронной приемки предполагает следующую последовательность действий:
1. Инициация: Поставщик формирует проект документа в ЕИС, заверяет его квалифицированной электронной подписью и направляет заказчику.
2. Рассмотрение: Заказчик обязан рассмотреть документ в срок, предусмотренный договором, но не превышающий 20 рабочих дней с момента получения.
3. Результат: По итогам рассмотрения заказчик либо подписывает документ, либо направляет мотивированный отказ.
4. Корректировка: При получении отказа поставщик имеет право устранить выявленные нарушения и повторно инициировать процедуру.
Датой исполнения обязательств по приемке признается день размещения в ЕИС документа, подписанного со стороны заказчика. Также сохраняется возможность внесения исправлений в уже оформленные документы.
Этапы и сроки реализации инициативы
На текущий момент инициатива находится в статусе законопроекта. Предложенный график перехода включает несколько этапов:
1 октября 2027 года — предполагаемая дата вступления поправок в силу.
С 1 апреля 2029 года — обязательное применение электронной приемки для вновь объявляемых закупок.
До 30 июня 2030 года — действие переходного периода, в рамках которого по ряду договоров сохраняется возможность не использовать функционал ЕИС.
Общественное обсуждение данного проекта завершается 9 октября. Участникам рынка закупок рекомендуется учитывать данные планируемые изменения при выстраивании долгосрочных стратегий взаимодействия в рамках 223-ФЗ.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
за четыре года все краски выцвели.