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Сергей Петухов
Госзакупки
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Перспективы внедрения обязательной электронной приемки в закупках по 223-ФЗ для субъектов МСП

Министерство финансов РФ разработало проект поправок, регулирующих порядок взаимодействия заказчиков и поставщиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Ключевым нововведением является переход на формирование документов о приемке в электронной форме через Единую информационную систему (ЕИС).

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Министерство финансов РФ разработало проект поправок, регулирующих порядок взаимодействия заказчиков и поставщиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Ключевым нововведением является переход на формирование документов о приемке в электронной форме через Единую информационную систему (ЕИС).

Критерии применения электронного документооборота

Обязательная электронная приемка будет применяться при одновременном соблюдении следующих условий:

  • Договор заключен по результатам конкурентной закупки, участниками которой могли быть только субъекты МСП.

  • Стоимость контракта (или его максимальное значение) составляет не менее 500 тысяч рублей.

  • Сведения о договоре подлежат обязательному внесению в реестр договоров.

  • Поставщик обладает действующей регистрацией в ЕИС и включен в Единый реестр участников закупок (ЕРУЗ).

Содержание и приоритетность данных

В электронный документ о приемке включаются сведения о стране происхождения товара, итоговой стоимости исполненных обязательств, а также цене за единицу продукции, работы или услуги.

Законопроект допускает прикрепление дополнительных документов к основному электронному акту. Однако устанавливается жесткий приоритет данных: в случае расхождения информации в прикрепленных файлах и в форме, сформированной непосредственно в ЕИС, юридическую силу имеют сведения из системы.

Процедура взаимодействия сторон

Регламент электронной приемки предполагает следующую последовательность действий:

1. Инициация: Поставщик формирует проект документа в ЕИС, заверяет его квалифицированной электронной подписью и направляет заказчику.

2. Рассмотрение: Заказчик обязан рассмотреть документ в срок, предусмотренный договором, но не превышающий 20 рабочих дней с момента получения.

3. Результат: По итогам рассмотрения заказчик либо подписывает документ, либо направляет мотивированный отказ.

4. Корректировка: При получении отказа поставщик имеет право устранить выявленные нарушения и повторно инициировать процедуру.

Датой исполнения обязательств по приемке признается день размещения в ЕИС документа, подписанного со стороны заказчика. Также сохраняется возможность внесения исправлений в уже оформленные документы.

Этапы и сроки реализации инициативы

На текущий момент инициатива находится в статусе законопроекта. Предложенный график перехода включает несколько этапов:

  • 1 октября 2027 года — предполагаемая дата вступления поправок в силу.

  • С 1 апреля 2029 года — обязательное применение электронной приемки для вновь объявляемых закупок.

  • До 30 июня 2030 года — действие переходного периода, в рамках которого по ряду договоров сохраняется возможность не использовать функционал ЕИС.

Общественное обсуждение данного проекта завершается 9 октября. Участникам рынка закупок рекомендуется учитывать данные планируемые изменения при выстраивании долгосрочных стратегий взаимодействия в рамках 223-ФЗ.

Информации об авторе

Сергей Петухов

Сергей Петухов

Финансовый директор в ИП

323 подписчика92 поста

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