Как бухгалтерский портал с 8 миллионами читателей стал инструментом продаж для сотен компаний

Разбираем пакеты «Про» и «Про Макс» на Клерке — что это, как работает и почему это дешевле собственной редакции.

Есть простой способ проверить, насколько компания серьёзно относится к контент-маркетингу: посмотреть, ведёт ли она блог на Клерке. Тинькофф, Контур, Калуга Астрал, Нетология, Скиллбокс — у всех есть корпоративные страницы на этой площадке. Случайность? Вряд ли.

Клерк — крупнейший в России профессиональный портал для бухгалтеров и предпринимателей. Каждый месяц сюда приходят 8 млн уникальных посетителей, из них больше миллиона — зарегистрированные пользователи. Это не случайный трафик: люди открывают Клерк с конкретным рабочим вопросом. Они ищут ответ — и находят статью вашей компании.

Что такое пакеты «Про» и «Про Макс»

Это не просто доступ к блогу. Это готовая контент-машина: редакция пишет, публикует, продвигает — а компания получает трафик и заявки.

Пакет «Про» включает 4 публикации в блоге каждый месяц, индексацию материалов в Яндексе и Google, инструменты конверсии — формы для сбора заявок прямо из статей — маркетинговое сопровождение и бизнес-подписку. По сути, это полноценное корпоративное медиа на авторитетной площадке без найма авторов и редактора.

«Про Макс» — это тот же набор, но с серьёзным усилением. 8 публикаций в месяц вместо четырёх. Плюс редакция Клерка сама создаёт 2 экспертные статьи в месяц и сразу продвигает их внутри площадки. Подписчики получают уведомления о каждом новом материале. Добавляется расширенная аналитика — чтобы видеть, что работает, и корректировать стратегию на данных, а не на ощущениях.

Почему это работает лучше разовых размещений

Разовая статья — это всплеск. Пакет — это накопленный эффект.

Каждая публикация индексируется поисковиками и продолжает приводить читателей через месяц, три, полгода после выхода. При этом чем активнее компания в блоге, тем выше она поднимается в рейтинге Клерка — а компании из топа рейтинга показываются на главной странице портала. Это дополнительный органический трафик, который вы получаете просто за счёт регулярности.

Контекстная реклама останавливается вместе с бюджетом. Статья в поиске продолжает работать.

Что в итоге получает компания

Аудитория Клерка видит материалы о компании снова и снова — в ленте, в поиске, в уведомлениях. К моменту, когда читатель готов к покупке, он уже знает, кто вы и чем занимаетесь. Конверсия у тёплого лида всегда выше, чем у холодного.

Пакеты подходят компаниям, чьи клиенты — бухгалтеры, предприниматели, юристы, кадровики: образовательные платформы, сервисы автоматизации, бухгалтерский аутсорсинг, банки, консалтинг. «Про» — разумный старт. «Про Макс» — для тех, кто хочет, чтобы редакция с нужной экспертизой взяла контент полностью на себя.