Мой отдел живет на холодных звонках. Что изменится в B2B-продажах после 15 октября 2026 года

Актуально на 27.09.2026. Дату 15 октября назвали операторы, в законе её нет.
«Скиньте на почту». Мой отдел слышит это каждый день и давно не обижается. Мы звоним в компании, где нас ещё не знают: менеджеры ищут маркетолога или руководителя, цель звонка скромная, договориться о встрече. С 15 октября часть холодных звонков рискует не дойти даже до этой фразы: МегаФон и МТС готовы не пропускать вызовы юрлиц и ИП без маркировки. Рынок нервничает, а я скажу сразу: холодный звонок как жанр эту дату переживёт.
Пострадают небрежные продажи: звонок с чьей-то симки без имени компании на экране и менеджер, который не может с первой фразы ответить «кто это».
Что произойдёт 15 октября и есть ли эта дата в законе?
Даты в законе нет. Её назвали сами операторы: 16 сентября четыре крупнейших оператора написали в Минцифры, что часть крупных банков так и не заключила договоры на маркировку. Об этом 25 сентября рассказал «Коммерсантъ», новость есть и на Клерке. МегаФон формулирует прямо: «вызовы без маркировки не будут доводиться до абонентов». МТС готова воспользоваться «правом не пропускать немаркированные вызовы». И речь в их заявлениях о звонках всех юрлиц и ИП, банки лишь самые заметные.
Норма о маркировке действует с 1 сентября 2025 года. Закон № 41-ФЗ от 01.04.2025 добавил п. 9.1 в ст. 46 закона «О связи», и передавать данные о звонящем эта норма обязывает оператора. Договор компании с оператором требуют уже Правила, утверждённые постановлением Правительства от 28.08.2025 № 1300. Прямой нормы, которая разрешает оператору не пропускать одиночный немаркированный звонок, я не нашёл. Ближе всего п. 4 ст. 44.1-1, но он про массовые вызовы с нарушением закона. Отдельного штрафа для компании за немаркированный звонок в КоАП я тоже не вижу. Оба вывода стоит сверить с юристом.
Звучит успокаивающе? Зря. Спор о букве закона оставлю юристам. Если операторы сделают то, что обещают, клиент закон читать не станет. Он не увидит звонка.
Коснётся ли блокировка холодных звонков в B2B?
Судя по тексту норм, да, если менеджер звонит на мобильный. Закон не делит звонки на B2B и B2C. Правила № 1300 работают для вызовов на мобильные номера (п. 1 Правил), и маркетолог с корпоративной симкой для них обычный абонент. Если у звонящей компании есть договор, он увидит её название и категорию звонка. Для звонков на городской номер или в АТС клиента Правила подпись не предусматривают.
Представьте телефон маркетолога через месяц. Три незнакомых вызова: у двух на экране название компании, у третьего голые цифры. Какой он сбросит первым? Я бы сбросил третий, хотя сам живу с того, что незнакомцам отвечают.
Руководитель отдела продаж Клерк.Бизнес
«Холодный звонок не умирает. Умирает звонок без имени.»
Понятное название на экране работает на вас, особенно если человек уже встречал его: в статье, на конференции, в рассылке, на которую сам подписался. Решение у клиента складывается задолго до разговора, я писал об этом в колонке о том, почему B2B-клиент решает до заявки.
Как проверить звонки отдела продаж до 15 октября?
Без этого минимума я бы 15 октября не встречал.
Что проверить
Зачем и кто отвечает
Все исходящие номера: АТС, корпоративные симки, подрядчики
Подпись есть только у номеров из договора. Руководитель продаж и телефония
Договор об отображении информации
Без него данные о звонящем не передаются. Можно через своего оператора, не с каждым мобильным. Юрист
Текст подписи и категория
Это то, что клиент прочитает на экране. Маркетинг
Тестовый звонок на мобильные разных операторов
Подпись идёт с учётом технических возможностей сети. Руководитель продаж
Подрядчики: колл-центр, лидогенерация
Чьё имя увидит клиент. Руководитель продаж и юрист
Личные симки менеджеров
Скорее всего, в договор их не включить. Решить до 15 октября вместе с юристом
Массовые обзвоны и рассылки
Нужно согласие абонента, иначе оператор вправе заблокировать. Маркетинг и юрист
Первая фраза скрипта
Менеджер представляется так же, как написано на экране. Руководитель продаж
Основания по строкам: пп. 1, 2, 5, 6 и 8 Правил № 1300, ст. 44.1-1 закона «О связи», ч. 2 ст. 18 закона «О рекламе» (реклама автодозвоном запрещена).
Если звоните через облачную АТС, оператором для вас обычно выступает её провайдер. Задайте ему три вопроса: передаёт ли он подпись мобильным операторам, сколько это стоит за номер, за сколько дней подключит. У МТС, например, услуга оплачивается за каждый номер, тарифы у операторов разные.
Последняя строка таблицы моя любимая. На экране понятное название, а в трубке «я по поводу сотрудничества», и эффект подписи сгорает за пару секунд. Клиент уже набирает воздух для «скиньте на почту». Нам помогает цель звонка: на короткую встречу человек соглашается легче, чем на покупку по телефону.
Можно ли менеджерам звонить клиентам с личных номеров?
Прямого ответа в законе нет. Правила № 1300 говорят о звонках компаний и ИП, а МТС в своей справке маркирует номера, оформленные на юрлицо или ИП. Скорее всего, номер сотрудника, оформленный на него лично, в договор не попадёт, и звонок придёт голыми цифрами.
Второй риск касается всех номеров, в том числе подписанных. Если обзвон похож на массовый, нужно согласие абонента по ст. 44.1-1 закона «О связи». Сколько звонков считать массовыми, закон не говорит. В письме Минцифры от 29.12.2025 № П12-130083 (в изложении КонсультантПлюс) сказано, что операторы выявляют массовые вызовы по своим критериям и вправе блокировать их, если закон нарушен, например нет согласия абонента. Письмо не норма, а позиция министерства.
Моё мнение: личная симка экономит на тарифе и тратит доверие клиента.
Нужно ли согласие на холодный звонок, если он промаркирован?
Маркировка сообщает, кто звонит. Права рекламировать без спроса она не даёт.
Реклама по телефону и в рассылках допускается только с предварительного согласия абонента (ч. 1 ст. 18 закона «О рекламе» № 38-ФЗ). Доказывать согласие должен рекламораспространитель. В тексте нормы исключения для рабочих номеров нет. Штраф для юрлица по ч. 4.1 ст. 14.3 КоАП: от 300 тыс. до 1 млн руб.
25 сентября Санкт-Петербургское УФАС сообщило о деле в отношении крупного банка. Поводом стала жалоба гражданина: по его словам, согласия на рекламные сообщения он не давал. Правомерно ли ему направляли рекламу, УФАС ещё предстоит выяснить, решения и штрафа нет.
Для B2B главный вопрос другой: реклама ли ваш звонок. Реклама по закону адресована неопределённому кругу лиц (п. 1 ст. 3). Персональный разговор с конкретным маркетологом о его задаче, возможно, рекламой не будет, но твёрдой позиции ФАС или суда на этот счёт я не нашёл. Обратный пример есть: обезличенное письмо с предложением услуг, отправленное компании, Московское УФАС признало рекламой (решение от 10.07.2025 по делу № 077/05/18-14267/2024).
И про ту самую фразу из начала. Когда клиент сам говорит «скиньте на почту», это его просьба прислать материалы. Считать ли её согласием на рекламную рассылку, закон прямо не говорит. Я бы фиксировал такую просьбу в CRM вместе с адресом и датой и отправлял одно письмо по делу, без постановки в массовую рассылку. Скрипт и шаблон письма покажите юристу.
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Где со мной можно поспорить?
Маркировка стоит денег. Для крупного банка расходы оценивают до 1 млрд руб. в год (оценка Сергея Кудряшова из Strategy Partners со ссылкой на участников рынка, «Коммерсантъ»). Малому отделу такие суммы не грозят, но платить за каждый номер придётся. Я бы делил эти расходы на число назначенных встреч. Как оценивать вложения, когда сделка закрывается через полгода, я разбирал отдельно.
Подпись видна только на мобильных. База из городских номеров по-прежнему продаётся голосом и первой фразой.
Нет ясности и с личными номерами. А банки спорят, что постановление о договоре расходится с законом, и этот спор не закончен.
Мой прогноз: к концу года подписанный номер станет для отдела продаж такой же обязательной мелочью, как реквизиты в счёте. Подготовленный отдел перемены даже не заметит. А тот, кто решит переждать, в ноябре будет объяснять руководству, почему упал дозвон.
Частые вопросы
Что будет со звонками без маркировки после 15 октября?
МегаФон и МТС заявили, что готовы не доводить их до абонентов. Это позиция операторов, даты в законе нет.
Можно ли звонить клиентам с личного номера менеджера?
Прямого ответа в законе нет. Правила № 1300 говорят о звонках компаний и ИП, и звонок с личной симки, скорее всего, придёт без подписи. Схему стоит обсудить с юристом.
Нужно ли согласие на холодный звонок юрлицу?
Если звонок признают рекламой, да (ч. 1 ст. 18 закона «О рекламе»). Твёрдой позиции ФАС о том, где граница в B2B, я не нашёл.
Вопрос вам. Ваш отдел уже проверил номера к 15 октября? Что оказалось без маркировки: облачная АТС, подрядчик или что-то неожиданное?
Сергей Мартыненко, руководитель отдела продаж Клерк.Бизнес. Продаю рекламу в B2B-медиа для бухгалтерской аудитории и пишу о продажах изнутри. Профиль на Клерке