Мой отдел живет на холодных звонках. Что изменится в B2B-продажах после 15 октября 2026 года

Что произойдёт 15 октября и есть ли эта дата в законе?

Даты в законе нет. Её назвали сами операторы: 16 сентября четыре крупнейших оператора написали в Минцифры, что часть крупных банков так и не заключила договоры на маркировку. Об этом 25 сентября рассказал «Коммерсантъ», новость есть и на Клерке. МегаФон формулирует прямо: «вызовы без маркировки не будут доводиться до абонентов». МТС готова воспользоваться «правом не пропускать немаркированные вызовы». И речь в их заявлениях о звонках всех юрлиц и ИП, банки лишь самые заметные.

Норма о маркировке действует с 1 сентября 2025 года. Закон № 41-ФЗ от 01.04.2025 добавил п. 9.1 в ст. 46 закона «О связи», и передавать данные о звонящем эта норма обязывает оператора. Договор компании с оператором требуют уже Правила, утверждённые постановлением Правительства от 28.08.2025 № 1300. Прямой нормы, которая разрешает оператору не пропускать одиночный немаркированный звонок, я не нашёл. Ближе всего п. 4 ст. 44.1-1, но он про массовые вызовы с нарушением закона. Отдельного штрафа для компании за немаркированный звонок в КоАП я тоже не вижу. Оба вывода стоит сверить с юристом.

Звучит успокаивающе? Зря. Спор о букве закона оставлю юристам. Если операторы сделают то, что обещают, клиент закон читать не станет. Он не увидит звонка.