Операторы начнут блокировать немаркированные звонки банков с 15 октября

МТС и «МегаФон» с 15 октября готовы не пропускать звонки компаний и ИП без обязательной маркировки. Под ограничения могут попасть в том числе вызовы крупных банков, которые до сих пор не выполнили требования.

Российские операторы связи с 15 октября 2026 года могут начать блокировать немаркированные звонки банков. О такой готовности РБК сообщили МТС и «МегаФон».

В МТС заявили, что проблема с выполнением требований крупными банками сохраняется около года. Если компании с большой клиентской базой не маркируют звонки, механизм защиты абонентов от нежелательных вызовов теряет эффективность, считают в компании.

«В соответствии с требованиями закона мы готовы воспользоваться правом не пропускать немаркированные вызовы уже с 15 октября», — сообщили в МТС.

«МегаФон» также планирует с этой даты не доводить до абонентов звонки юридических лиц и ИП без маркировки. По оценке оператора, необходимые требования уже выполнили более 90% участников рынка, однако часть финансового сектора их по-прежнему не соблюдает.

В Т2 заявили, что среди нарушителей остаются крупные банки. «ВымпелКом» подчеркнул, что требования законодательства должны одинаково применяться ко всем участникам рынка, но призвал минимизировать последствия разногласий для клиентов.

Глава Минцифры Максут Шадаев попросил ЦБ проконтролировать соблюдение банками требований к маркировке звонков, пишет «Коммерсантъ». Операторы ранее предупредили министерство о возможной блокировке вызовов крупнейших банков, которые не заключили необходимые договоры.

Обязательная маркировка звонков организаций и ИП действует с 1 сентября 2025 года. При входящем вызове пользователь должен видеть название компании и категорию звонка, например «банк» или «реклама».