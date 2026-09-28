MAX тестирует рекламу в каналах. Почему B2B-бренду рано ее покупать, но пора завести канал

Актуально на 28.09.2026.
25 сентября в каналах MAX появились рекламные объявления, и пресс-служба мессенджера подтвердила, что идёт тест. По данным «Ведомостей», работает он через VK Рекламу, а на первом этапе в рекламе будут продвигать другие каналы. Мой вывод по рекламе в MAX для бизнеса такой: B2B-бренду покупать её рано, а заводить канал пора. Когда инструмент откроют, продвигать сможет тот, у кого есть что продвигать.
Что известно о тесте рекламы в каналах MAX?
О тесте 25 сентября написали «Ведомости», «Известия» и AdIndex. Пресс-служба MAX подтвердила факт, а детали и сроки полного запуска обещала сообщить позднее. Механику «Ведомости» описали со слов источника, близкого к VK: реклама идёт через VK Рекламу, в первой волне каналы продвигают другие каналы, аудиторию выбирают по категориям. Цены, форматы и дату запуска никто не назвал.
По релизу VK от 19 августа, пользователей в MAX больше 130 млн, каналов больше 11,5 млн.
Чем реклама в каналах MAX отличается от посевов?
Посевы в MAX покупают и сейчас: договариваетесь с автором канала, он публикует пост от своего имени. В новом инструменте объявление показывает сама платформа. В медиаплане это две разные строки.
Параметр
Посев у автора канала
Реклама платформы через VK Рекламу
Кто продаёт
автор или администратор канала
VK Реклама (по данным «Ведомостей»)
Что продвигаете
товар, услугу, сайт или канал, как договоритесь
на первом этапе другие каналы (по данным «Ведомостей»)
Как выбираете аудиторию
по тематике и подписчикам конкретного канала
по категориям аудитории
Цена
договорная, её задаёт рынок
не раскрыта
Доступ
есть сейчас
тест, общие условия не объявлены
Можно ли запустить рекламу в MAX прямо сейчас?
Открытого кабинета для всех нет. Кто попал в тест и на каких условиях, не сообщалось. Сегодня у бизнеса два хода: посты у авторов и собственный канал.
Почему B2B-бренду рано покупать рекламу в MAX?
Я продаю рекламу в отраслевом медиа, так что интерес у меня свой, учитывайте. Когда появляется новая площадка, первый вопрос клиента почти всегда один: сколько стоит и когда можно начать. По MAX ответ пока один: «неизвестно».
Смотрите, как это было у Telegram. В октябре 2021 года Павел Дуров1 раскрыл условия официальной рекламы, и «Ведомости» их пересказали: минимальный бюджет 2 млн евро, депозит 1 млн евро, ставка от 2 евро за 1 000 показов. В нынешней документации Telegram Ads требований о многомиллионном бюджете и депозите нет. Покупателю рекламы спешить было незачем.
У B2B своя причина подождать. Сделка длинная, решают несколько человек, а данных о том, есть ли в категориях MAX ваш покупатель, пока нет. Платить вслепую за такой тест дорого. Как считать окупаемость размещения при длинной сделке, я разбирал отдельно.
Зачем заводить канал в MAX для бизнеса уже сейчас?
По данным «Ведомостей», на первом этапе в MAX будут продвигать каналы. У кого канала нет, тот в этой очереди не стоит.
B2B-покупатель долго изучает рынок, прежде чем оставить заявку. Об этом моя колонка о решении клиента до заявки. Хорошо, если в это время ему есть что почитать в вашем канале.
Что сделать до открытия рекламы:
завести публичный канал от имени компании, как это сделать, Клерк уже писал;
наполнить его так, чтобы человеку из будущей рекламы было что читать; если канал в Telegram уже есть, начните с лучших постов оттуда;
решить, кто в команде ведёт канал и с какой частотой выходят посты;
позвать туда тех, кто уже читает вас в рассылке и соцсетях;
раз в месяц смотреть статистику канала, когда она у вас появится: с августа MAX тестирует её в каналах.
руководитель отдела продаж Клерк.Бизнес
«Рекламу покупают за день. Канал растят месяцами.»
Что будет с ценой рекламы в MAX, когда её откроют?
Цен нет, и гадать в цифрах я не буду. У Telegram вход сначала был дорогим и потом дешевел, у MAX всё может сложиться по-своему. А подписчики, которых канал наберёт за это время, от цены рекламы не зависят и останутся у вас.
Где со мной можно поспорить?
Если ваш покупатель не читает мессенджеры по работе, канал в MAX станет ещё одной площадкой, которую надо кормить без понятной отдачи. Пустой канал с тремя постами за полгода вредит сильнее, чем его отсутствие. Это как вывеска «Скоро открытие», которая висит с весны.
Ещё вариант: на следующем этапе могут открыть продвижение сайтов и товаров, тогда свой канал для рекламы не понадобится. Пока такого не объявляли.
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Вопросы и ответы
Сколько стоит реклама в каналах MAX?
Цены на рекламу платформы не раскрыты. Посевы стоят столько, сколько договоритесь с автором.
Можно ли рекламировать в MAX сайт или товар?
По данным «Ведомостей», на первом этапе через инструмент платформы будут рекламировать другие каналы, о сайтах и товарах не сообщалось. В посеве у автора можно рекламировать и товар.
Нужна ли маркировка рекламы в MAX?
Отдельного порядка маркировки для MAX нет, действуют общие правила. По ст. 18.1 закона «О рекламе» (38-ФЗ от 13.03.2006) интернет-реклама должна иметь пометку «реклама», указание на рекламодателя или ссылку на информацию о нём и идентификатор рекламы (erid). С 18 марта 2026 года у MAX статус социальной сети. Владельцы каналов с аудиторией больше 10 тыс. подписчиков обязаны передать сведения в Роскомнадзор, а в таком канале, если его нет в перечне РКН, размещать рекламу нельзя (ч. 10.6 ст. 5 38-ФЗ). Перед посевом проверьте канал в перечне. Как распределят обязанности в связке с VK Рекламой, не опубликовано: перед первой закупкой уточните у юриста.
Вы уже завели канал компании в MAX или ждёте условий рекламы? Напишите, что останавливает: некому вести или сомневаетесь, что там сидит ваш покупатель.
Что у вас с каналом компании в MAX?
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Сергей Мартыненко, руководитель отдела продаж Клерк.Бизнес. Продаю рекламу в B2B-медиа для бухгалтерской аудитории и пишу о продажах изнутри. Профиль на Клерке
- Внесён в список экстремистов и террористов в РФ