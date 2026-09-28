MAX тестирует рекламу в каналах. Почему B2B-бренду рано ее покупать, но пора завести канал

Почему B2B-бренду рано покупать рекламу в MAX?

Я продаю рекламу в отраслевом медиа, так что интерес у меня свой, учитывайте. Когда появляется новая площадка, первый вопрос клиента почти всегда один: сколько стоит и когда можно начать. По MAX ответ пока один: «неизвестно».

Смотрите, как это было у Telegram. В октябре 2021 года Павел Дуров1 раскрыл условия официальной рекламы, и «Ведомости» их пересказали: минимальный бюджет 2 млн евро, депозит 1 млн евро, ставка от 2 евро за 1 000 показов. В нынешней документации Telegram Ads требований о многомиллионном бюджете и депозите нет. Покупателю рекламы спешить было незачем.

У B2B своя причина подождать. Сделка длинная, решают несколько человек, а данных о том, есть ли в категориях MAX ваш покупатель, пока нет. Платить вслепую за такой тест дорого. Как считать окупаемость размещения при длинной сделке, я разбирал отдельно.