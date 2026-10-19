Базовые цены на ТВ вырастут на 25%. Как планировать бюджет на рекламу в 2027 году, даже если вы не покупаете эфир

Насколько подорожает реклама на ТВ в 2027 году?

В среднем на 25% к базовой схеме 2026 года, по данным двух из трёх крупных агентств в пересказе Ведомостей. Годом раньше прибавка была 28%. По данным Ведомостей, участникам рынка об этом сообщил НРА, через который, по оценке издания, идёт больше 90% продаж телерекламы. Комментировать НРА отказался. Официального прайса нет, это оценка агентств.

Разброс по каналам, по тем же данным агентств: от 14–19% у «Спаса», ТВЦ и «Домашнего» до 34% у «Матч ТВ».

Два года подряд: 1,28 × 1,25 = 1,6. Если оценки агентств подтвердятся, базовая цена 2027 года будет в среднем на 60% выше, чем в 2025-м. При том же бюджете по базовой цене вы купите на 20% меньше эфира (1 / 1,25 = 0,8). Но цена в договоре со скидками другая, и Sostav верно замечает: расходы каждого рекламодателя на четверть автоматически не вырастут.