Базовые цены на ТВ вырастут на 25%. Как планировать бюджет на рекламу в 2027 году, даже если вы не покупаете эфир

Базовые цены на рекламу на федеральных телеканалах в 2027 году вырастут в среднем на 25%. Это данные рекламных агентств, которые приводят Ведомости 17.10.2026. Эфир на ТВ я не продаю. Я продаю рекламу в B2B-медиа и всё равно считаю эту новость главной для рынка этой осенью: медиаинфляция 2027 года началась с самого громкого канала. Позиция у меня простая. Кто договорится о рекламном бюджете на 2027 год в октябре и ноябре, выиграет у тех, кто ждёт январских прайсов.
Оговорюсь: я продавец, мне выгоден ранний клиент. Поэтому только открытые цифры.
Насколько подорожает реклама на ТВ в 2027 году?
В среднем на 25% к базовой схеме 2026 года, по данным двух из трёх крупных агентств в пересказе Ведомостей. Годом раньше прибавка была 28%. По данным Ведомостей, участникам рынка об этом сообщил НРА, через который, по оценке издания, идёт больше 90% продаж телерекламы. Комментировать НРА отказался. Официального прайса нет, это оценка агентств.
Разброс по каналам, по тем же данным агентств: от 14–19% у «Спаса», ТВЦ и «Домашнего» до 34% у «Матч ТВ».
Два года подряд: 1,28 × 1,25 = 1,6. Если оценки агентств подтвердятся, базовая цена 2027 года будет в среднем на 60% выше, чем в 2025-м. При том же бюджете по базовой цене вы купите на 20% меньше эфира (1 / 1,25 = 0,8). Но цена в договоре со скидками другая, и Sostav верно замечает: расходы каждого рекламодателя на четверть автоматически не вырастут.
Почему подорожание ТВ касается тех, кто не покупает рекламу на телевидении?
Потому что «+25%» к ноябрю будет на слайдах во многих защитах бюджета. Цифра круглая и пугает ровно настолько, чтобы финансовый директор ждал такого же роста везде.
Общей цифры, насколько подорожает интернет-реклама в 2027 году, на 19 октября нет. Есть прогноз только по маркетплейсам: Easy Commerce на конференции Okkam ждёт +15–20% к ценам популярных форматов. Остальные прогнозы агентств считают рост рынка в деньгах, а это другая величина. Меня раздражает, когда чужой процент переносят на свой канал. Не подставляйте «+25%» в медиаплан по интернету.
С конца сентября почти каждая встреча начинается так: «Сергей, нам режут бюджет, а вы на следующий год цены поднимете?» Отвечаю честно: наш прайс на 2027 год объявим отдельно, цифру до этого не назову. Но говорить про 2027 год лучше сейчас. А резать охват первым я считаю ошибкой. B2B-клиент выбирает подрядчика задолго до заявки, и если вас не видно, выбирают без вас.
Почему о 2027 годе выгоднее договариваться осенью?
Сергей Белоглазов из «Родной речи» рассказал на вебинаре 1 октября, что по ранним сделкам на 2027 год уже занято больше половины телевизионного эфира (в пересказе Ведомостей). Новая базовая цена действует для новых сделок и для докупки внутри заключённых.
По моему опыту, вне ТВ первыми кончаются конкретные даты: недели перед сдачей отчётности и конец квартала. Осенью их ещё можно выбрать, в январе берёте что осталось. Скидок за ранний приход не обещаю: это решает площадка. На ТВ, по словам одного из агентств в Ведомостях, самые большие индивидуальные скидки получают долгие сделки и рекламодатели, которые растят бюджет быстрее рынка.
Как спланировать рекламный бюджет на 2027 год в октябре и ноябре?
Соберите факт 2026 года по каждому каналу: сколько потратили и что получили. Отдачу при длинной сделке считайте по методике про окупаемость размещения.
До 1 декабря отправьте каждой площадке пять вопросов из таблицы ниже и попросите ответ письменно.
Разделите бюджет на две части: что фиксируете сейчас и резерв под новые задачи.
Для каждого канала заложите свой коэффициент роста из условий площадки. Общего процента «на всё» нет.
Назначьте дату пересмотра, например конец первого квартала.
Как делить деньги между каналами: мой обзор какая реклама работает, и разбор Клерк.Бизнес про Телеграм и MAX.
Что зафиксировать в договоре с площадкой на 2027 год?
Пункт договора
Зачем
Что спросить у площадки
Цена или порядок индексации
чтобы цена не поменялась в середине года
цена держится весь год или есть дата пересмотра?
Объём и график
чтобы нужные месяцы не ушли другим
какие даты закрепляются за нами уже сейчас?
Перенос неиспользованного
на случай, если кампания сдвинется
можно ли перенести остаток на следующий квартал?
Цена докупки
на ТВ докупка идёт по новой базовой цене, у других площадок уточните
по какой цене докупка внутри года?
Маркировка и закрывающие документы
чтобы не разбираться с этим в декабре
кто передаёт данные о креативах в ЕРИР, в какие сроки акты?
Формулировки пусть проверит юрист.
Реклама на Клерке в 2027 году
Пришлём медиакит и подскажем, какие даты 2027 года можно закрепить заранее.
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Где со мной можно поспорить
Ранняя фиксация связывает руки: сменится весной стратегия, а деньги уже расписаны. Поэтому и нужен резерв из третьего шага. Второе возражение: цены в договоре могут оказаться ниже базовых и без спешки. Могут. Но тогда вы торгуетесь из остатка, а не из полного календаря.
Мой прогноз: к декабрю разговоры о 2027 годе станут жёстче на площадках, которые продают охват. Если я ошибся, напишите мне в декабре.
Руководитель отдела продаж Клерк.Бизнес
«Осенью вы покупаете рекламу. В январе вы покупаете то, что осталось.»
Частые вопросы
Что делать, если бюджет на 2027 год ещё не утверждён?
Запросите условия у площадок уже сейчас. Ответы на пять вопросов из таблицы пригодятся на защите бюджета.
Подорожает ли интернет-реклама в 2027 году так же, как ТВ?
Общей цифры нет, прогноз +15–20% есть только по рекламе на маркетплейсах. Запросите условия у своих площадок и закладывайте рост по каждой отдельно.
Когда лучше заключать договор на рекламу на 2027 год?
До декабря, пока календарь свободнее. Скидку за ранний договор каждая площадка определяет сама.
Вопрос вам. Вам уже прислали условия на 2027 год? На сколько подняли цены и в каком канале?
Вам уже прислали условия на 2027 год?
Сергей Мартыненко, руководитель отдела продаж Клерк.Бизнес. Продаю рекламу в B2B-медиа для бухгалтерской аудитории и пишу о продажах изнутри. Профиль на Клерке