Как использовать Telegram и Max для продвижения бизнеса

Зачем бизнесу Telegram

Одним из главных преимуществ площадки считается возможность выстраивать прямую коммуникацию с аудиторией — без алгоритмических лент и постоянной борьбы за охваты. Как правило, подписка на Telegram-канал — это осознанный выбор пользователя. Если публикуемый контент окажется полезным, он останется с каналом надолго.

В отличие от соцсетей с рекомендательными лентами, здесь нет резких просадок охватов из-за изменений алгоритмов: в Telegram пост видят практически все подписчики.

Мессенджер хорошо подходит для задач, где важны доверие и регулярный контакт с аудиторией, включая продвижение экспертных продуктов и услуг, а также сложных сервисов — особенно в B2B-сегменте. В Telegram удобно не просто рассказывать о продукте, но и объяснять, формировать позицию, подсвечивать его сильные стороны и демонстрировать ценность.