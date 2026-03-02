Как использовать Telegram и Max для продвижения бизнеса

Самое главное:
Бизнес активно использует Telegram для продвижения различных продуктов, включая B2B.
В качестве альтернативного канала для продвижения бизнеса можно рассматривать российский мессенджер Max.
Продвижение в Telegram и Max способно решить различные задачи — от повышения лояльности аудитории до привлечения лидов и роста продаж.
Эффективнее всего Telegram и Max работают в комплексе с другими инструментами.
Зачем бизнесу Telegram
Одним из главных преимуществ площадки считается возможность выстраивать прямую коммуникацию с аудиторией — без алгоритмических лент и постоянной борьбы за охваты. Как правило, подписка на Telegram-канал — это осознанный выбор пользователя. Если публикуемый контент окажется полезным, он останется с каналом надолго.
В отличие от соцсетей с рекомендательными лентами, здесь нет резких просадок охватов из-за изменений алгоритмов: в Telegram пост видят практически все подписчики.
Мессенджер хорошо подходит для задач, где важны доверие и регулярный контакт с аудиторией, включая продвижение экспертных продуктов и услуг, а также сложных сервисов — особенно в B2B-сегменте. В Telegram удобно не просто рассказывать о продукте, но и объяснять, формировать позицию, подсвечивать его сильные стороны и демонстрировать ценность.
Max как альтернативное решение для продвижения бизнеса
Российский мессенджер Max изначально позиционируется как платформа для общения и ведения бизнеса. По функционалу, интерфейсу и дизайну новый мессенджер напоминает Telegram: есть личные и групповые чаты, аудио- и видеозвонки, предусмотрена возможность создания каналов.
Пользователям Max уже доступны готовые решения для роста продаж, автоматизации поддержки и общения с клиентами в Max:
Чат-боты. Предназначены для автоматизации продаж и поддержки. Можно настроить быстрые ответы, прием заказов и сбор обратной связи.
Мини-приложения. Сокращают путь к заказу: клиенты смогут бронировать услуги, совершать покупки и выполнять другие действия без перехода во внешние сервисы. Это увеличивает конверсию и снижает количество незавершенных заказов.
Каналы. Как и в Telegram, каналы в Max используют для публикации полезного контента, новостей, акций и другой информации. Они повышают вовлеченность и лояльность аудитории.
Особенность Max — в интеграции с «Госуслугами». C помощью QR-кода клиенты смогут подтверждать свой возраст для покупки товаров и получения услуг.
Какие форматы работают в мессенджерах
Одна из главных ошибок продвижения в Telegram и Max — копирование контента из других соцсетей. Мессенджеры требуют уникальной подачи: более камерной, экспертной и вовлекающей.
Лучше всего работают регулярные экспертные посты, разборы кейсов, комментарии к новостям рынка, инструкции и так называемые «объясняющие» материалы. Именно поэтому для многих компаний канал в Telegram и в Max становится логичным продолжением блога или собственного медиа.
Задачи бизнеса и эффективные форматы:
Какую задачу нужно решить?
Подходящий формат
Привлечение лидов
Кейсы, разборы ситуаций клиентов, полезные чек-листы, обзоры продуктов или услуг с УТП, лид-магниты
Демонстрация экспертизы
Аналитика, «объясняющие» посты, пошаговые гайды, комментарии по значимым событиям в отрасли, разборы ошибок
Поддержка продаж
Ответы на частые вопросы, разбор возражений, кейсы, подборки
Повышение лояльности
Посты, показывающие процессы изнутри, пользовательский контент, развлекательные посты (связанные с нишей канала), опросы, лайфхаки
Почему одного канала недостаточно
Эффективнее всего продвижение в мессенджерах работает как часть системы — в связке с контентом, внешними площадками и другими рекламными инструментами. Развивать каналы в Telegram и Max без внешнего трафика сложно, так как органический рост ограничен.
Продвижение в мессенджерах требует внешней поддержки — публикаций в медиа, рекламы в тематических каналах, партнерских интеграций и упоминаний на площадках со сложившейся аудиторией. В этом смысле особенно эффективно работает связка «блог на сторонней площадке плюс Telegram и Max».
Статьи в деловых и отраслевых медиа позволяют привлечь уже заинтересованную аудиторию, а мессенджеры становятся площадкой для дальнейшего общения. Такой подход снижает стоимость подписчика и повышает его качество.
Нативное продвижение каналов в мессенджерах через контент
Проверенный способ роста канала — нативные упоминания в экспертных материалах. Когда предложение подписаться и ссылка на канал органично встроены в статью или кейс, пользователь воспринимает это не как рекламу, а как полезную рекомендацию.
Способ работает только при условии, что публикация размещается на площадке с вашей целевой аудиторией. Когда канал рекомендуют внутри экспертного материала, это сразу повышает лояльность. Но материал обязательно должен быть полезен и сам по себе: только в этом случае у пользователя возникнет желание перейти в канал.
Публикации в блоге компании на «Клерке» позволяют не только рассказать о компании и ее продуктах, а также поделиться полезным контентом, но и аккуратно привести уже прогретого читателя в Telegram-канал. Продвижение через площадки, которым доверяет ваша целевая аудитория, повышает вероятность подписки.
Поп-ап как инструмент роста подписчиков
Еще один рабочий инструмент — поп-ап внутри текстовых материалов. В отличие от агрессивных баннеров, поп-ап с предложением подписаться на канал появляется в правильный момент и с понятной ценностью.
Например, после прочтения статьи можно предложить читателю продолжение темы в Telegram-канале. Такой формат хорошо работает именно в блогах и медиа, где пользователь уже вовлечен в контент.
В блогах компаний на «Клерке» поп-ап используется как часть контент-воронки: сначала читатель получает полезную статью, затем — предложение подписаться на Telegram-канал, а дальше — регулярную коммуникацию уже в канале. Это позволяет бизнесу собирать собственную аудиторию без постоянных затрат на рекламу. У инструмента множество преимуществ:
Поп-ап фокусируется на решении конкретной задачи — привлечении новых подписчиков.
Быстро привлекает внимание за счет визуальной заметности, но при этом не вызывает раздражения.
Органично вписывается в контент в блоге и воспринимается пользователями как естественная часть материала.
Содержит четкое и понятное сообщение, поэтому пользователю легче принять решение.
Поп-ап попадает точно в цель и потому вызывает максимальный отклик. Предложение охватывает читателей блога, которые уже заинтересовались вашим контентом и потому помогает перевести качественную аудиторию из блога на «Клерке».
Реклама за пределами мессенджеров
Когда канал уже наполнен контентом и понятно, для кого он ведется, можно заняться его масштабированием с помощью рекламы. В Telegram это чаще всего размещения в тематических каналах и подборках.
Однако важно учитывать: реклама внутри мессенджеров работает эффективнее, если бренд уже знаком аудитории. Поэтому комбинация внешних публикаций и продвижения в мессенджерах дает лучший результат, чем изолированные размещения.
Размещение рекламы и нативных интеграций в медиа с профессиональной аудиторией помогает решить сразу две задачи: привлечь новых подписчиков и усилить доверие к бренду. Например, аудиторию «Клерка» составляют бухгалтеры, предприниматели, кадровики и другие представители профессионального сообщества, которые являются не только посетителями нашего сайта, но и подписчиками каналов «Клерка» в Telegram и Max. Часть этой аудитории может стать подписчиками вашего канала.
Мессенджеры как часть маркетинговой системы
По опыту продвижения в Telegram можно сказать, что мессенджеры редко работают самостоятельно. Максимальный эффект канал дает, когда встроен в общую маркетинговую систему: блог, сайт, email-рассылки, рекламные публикации, медийная реклама и экспертные материалы.
Для бизнеса это означает одно: Telegram, а теперь и Max — не быстрый канал продаж, а инструмент для долгосрочной работы с аудиторией. Они требуют не только регулярной публикации контента, но и понятной стратегии и поддержки внешними площадками.
Именно поэтому бизнес рассматривает мессенджеры не как замену блогу или рекламе, а как часть стратегии — с акцентом на доверие, экспертизу и прямой контакт с аудиторией.
Ответы на часто задаваемые вопросы
Для продвижения в Telegram и Max обязательно развивать собственный канал?
Нет, можно продвигать бизнес через сторонние каналы.
Тематика канала — бухгалтерия. Какой способ привлечения подписчиков выбрать?
Лучшие результаты обеспечивает комплексный подход: привлекать подписчиков можно через профильные платформы и тематические медиа, посевы в Telegram-каналах, каналах в Max и других соцсетях, рассылки и медийную рекламу.
Как выбрать сторонние каналы для продвижения бизнеса в Telegram и Max?
При выборе каналов следует обращать внимание на тематику, количество подписчиков, динамику роста аудитории, охват публикаций, количество комментариев и репостов. Также имеет значение частота рекламы: если в канале рекламные посты выходят чаще, чем полезный контент, лояльность аудитории будет низкой.
