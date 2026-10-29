CRM для бухгалтера и самозанятого на Клерке: нужна ли вам

У меня есть гипотеза, и я хочу проверить её на вас, читателях и авторах Клерка. Многие из вас работают с клиентами: ведут бухгалтерию на аутсорсе, пишут статьи в Трибуну, выступают экспертами, дают объявления на других площадках. А заявки потом живут в почте, мессенджерах и таблице, которую кто-то когда-то начал вести.
Идея такая: CRM прямо в личном кабинете Клерка. Вы пишете статью и ставите в неё форму заявок, человек оставляет контакт, и он сразу попадает на вашу канбан-доску. Без отдельного сайта, без настройки и без второй программы. Ниже разбираю, кому это может пригодиться, и прошу вас ответить: стали бы вы этим пользоваться.
Сразу скажу честно: такой функции на Клерке сейчас нет. Это идея, и от ваших ответов зависит, будем ли мы её делать.
Где сейчас теряются клиенты
В 2024 году Сбер Бизнес Софт и TenChat опросили 718 представителей бизнеса, больше двух третей из них были микро- и малыми предприятиями (исследование). CRM пользуются 49% компаний, ещё 26% только собираются её внедрить, а 25% не пользуются совсем.
Те, у кого CRM нет, ведут клиентов так:
Где ведут клиентов без CRM
Доля компаний
таблицы
52%
мессенджеры
50%
электронная почта
46%
соцсети
30%
Знакомая картина. Заявка пришла в мессенджер в субботу, в понедельник её уже никто не помнит. Клиент написал на почту, ответ ушёл через три дня. Табличку вели месяц, потом бросили.
Почему CRM до сих пор нет
В том же опросе компании назвали причины, по которым не берут CRM:
Причина
Доля ответивших
сложно выбрать подходящую систему
30%
не понимают, какая от неё польза
26%
нет времени на внедрение
26%
дорого
25%
сложно связать с другими программами
19%
Это видно и по запросам в Яндексе. Фразу «crm это простыми словами» ищут 2 717 раз в месяц, «бесплатная crm» 1 828 раз. Для сравнения, «crm для бухгалтера» ищут 78 раз, «crm для самозанятых» 51 раз (Вордстат, 8 сентября – 7 октября 2026 года). Люди сначала хотят понять, что это вообще такое и сколько стоит, и только потом ищут систему под себя.
Моя гипотеза отсюда: бухгалтеру на аутсорсе или самозанятому CRM кажется сложной, непонятной и дорогой. Не потому, что клиенты не нужны, а потому, что ради десяти заявок в месяц никто не хочет разбираться в настройках, воронках и интеграциях.
Как это могло бы работать на Клерке
Форма заявок в статьях на Клерке уже есть. Следующий шаг, который мы обсуждаем: заявка сразу становится карточкой клиента.
Вы пишете статью на Клерке и ставите в неё форму заявок. Или берёте ссылку на форму Клерка и вставляете её в объявление или статью на другой площадке.
Человек оставляет контакт. Заявка падает в ваш личный кабинет на Клерке.
В кабинете заявка сразу появляется на канбан-доске в колонке «Новая заявка». Видно, из какой статьи или объявления пришёл человек.
Вы двигаете карточку по колонкам: «Связался», «Договорились», «Клиент» или «Отказ». Пишете заметку, ставите напоминание перезвонить.
Главное отличие от отдельной CRM: не нужно делать сайт или лендинг и не нужно связывать форму с программой. Статья, форма и доска с клиентами живут в одном кабинете.
Кому это может пригодиться
Кто
Откуда приходят заявки
Что даёт доска
Бухгалтер на аутсорсе с 5–20 клиентами
статьи в Трибуне, сарафан, объявления
видно, кому обещал перезвонить и кто ждёт договор
Самозанятый бухгалтер или кадровик
объявления на других площадках, соцсети
одна ссылка на форму вместо сайта
Эксперт, который пишет на Клерке
статьи и ответы читателям
заявки после статьи не теряются в почте
Небольшая бухгалтерская фирма
статьи, блог компании на Клерке, звонки
заявки распределяются между сотрудниками
Юрист или налоговый консультант
статьи, консультации
понятно, на каком шаге каждый клиент
Кому это, скорее всего, не нужно: тем, у кого уже есть настроенная CRM и отдел продаж. Им проще связать форму Клерка со своей системой, и это отдельный разговор.
Чего я пока не знаю
Здесь мне нужна ваша помощь. Вопросов больше, чем ответов:
нужна ли доска тем, у кого заявок мало, или им хватает мессенджера;
какие колонки нужны бухгалтеру, а какие лишние;
что важнее: напоминания, заметки, связь с почтой или с мессенджером;
сколько вы готовы за это платить и готовы ли вообще;
хватит ли формы Клерка для объявлений на других площадках или нужен ещё и простой сайт-визитка.
Отдельный вопрос про персональные данные. Если заявки хранятся на Клерке, Клерк отвечает за их защиту, а вам нужно согласие клиента на обработку данных. Это решаемо, но думать об этом надо с самого начала.
Где вы сейчас ведёте заявки и клиентов?
Анонимный опрос
Хотите попробовать первым
Если идея вам близка, оставьте заявку. Когда появится тестовая версия, мы напишем вам первыми и спросим, что поправить.
Хочу попробовать CRM на Клерке
Напишем, когда появится тестовая версия, и спросим ваше мнение
Хочу попробовать CRM на Клерке
Если вы как раз ищете клиентов на бухгалтерские услуги, посмотрите мой разбор, где их искать.
Руководитель отдела продаж Клерк.Бизнес
«Клиента редко теряют на первом звонке. Его теряют между заявкой и звонком, когда заявка лежит в почте и о ней никто не помнит.»
Частые вопросы
Что такое CRM простыми словами?
Это программа, где хранятся все ваши клиенты и заявки: кто обратился, откуда, о чём договорились и когда перезвонить. Канбан-доска показывает это колонками: новые заявки, в работе, клиенты.
Есть ли CRM в личном кабинете Клерка?
Пока нет. Форма заявок в статьях уже работает, а CRM с канбан-доской мы только обсуждаем. Ответы в комментариях помогут решить, делать ли её.
Нужна ли CRM бухгалтеру на аутсорсе с небольшим числом клиентов?
Если заявки приходят из нескольких мест и иногда теряются, нужна. Если клиентов пять и все давно знакомы, хватит таблицы. Вопрос в том, сколько заявок вы теряете, пока не знаете об этом.
Вопрос вам. Где вы сейчас ведёте заявки и клиентов: в таблице, мессенджере, тетради или в CRM? И стали бы вы вести их в кабинете Клерка, если бы там была канбан-доска?
Сергей Мартыненко, руководитель отдела продаж Клерк.Бизнес. Продаю рекламу в B2B-медиа для бухгалтерской аудитории и пишу о продажах изнутри. Профиль на Клерке