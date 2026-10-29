CRM для бухгалтера и самозанятого на Клерке: нужна ли вам

У меня есть гипотеза, и я хочу проверить её на вас, читателях и авторах Клерка. Многие из вас работают с клиентами: ведут бухгалтерию на аутсорсе, пишут статьи в Трибуну, выступают экспертами, дают объявления на других площадках. А заявки потом живут в почте, мессенджерах и таблице, которую кто-то когда-то начал вести.

Идея такая: CRM прямо в личном кабинете Клерка. Вы пишете статью и ставите в неё форму заявок, человек оставляет контакт, и он сразу попадает на вашу канбан-доску. Без отдельного сайта, без настройки и без второй программы. Ниже разбираю, кому это может пригодиться, и прошу вас ответить: стали бы вы этим пользоваться.

Сразу скажу честно: такой функции на Клерке сейчас нет. Это идея, и от ваших ответов зависит, будем ли мы её делать.