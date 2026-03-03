Сроки исковой давности по трудовым спорам: когда работник или работодатель могут обратиться в суд

Невыплата заработной платы: срок один год

По требованиям о взыскании заработной платы и иных выплат установлен срок один год. Он начинает исчисляться с даты, когда соответствующая сумма должна была быть выплачена.

Это правило распространяется как на полную невыплату, так и на частичную, а также на суммы, причитающиеся при увольнении.

Однако есть важные нюансы.

Если речь идет о компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, работник вправе требовать ее независимо от того, сколько времени прошло с окончания рабочего года, за который отпуск не был предоставлен. При этом обратиться в суд он должен в пределах срока, который отсчитывается с даты расторжения трудового договора. Такая позиция отражена в Постановлении Конституционного Суда РФ от 25.10.2018 № 38-П.

Кроме того, если сотрудник продолжает работать, а заработная плата не выплачивается, нарушение носит длящийся характер. В этом случае работник может обратиться в суд и по истечении года, поскольку срок начинает течь не так формально, как при разовом нарушении. Об этом указано в пункте 56 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2.