Сроки исковой давности по трудовым спорам: когда работник или работодатель могут обратиться в суд

Какие сроки действуют по основным категориям трудовых споров и с какого момента они начинают исчисляться, рассказывает адвокат Мильский Андрей.
Что такое срок исковой давности в трудовых спорах
Срок исковой давности это период, в течение которого сторона может обратиться в суд за защитой нарушенного права. Если срок пропущен и другая сторона заявит об этом, суд вправе отказать в удовлетворении требований.
В трудовых спорах действуют специальные сроки, установленные статьей 392 Трудового кодекса РФ. Они отличаются от общего трехлетнего срока по гражданским делам и зависят от характера спора.
Споры, связанные с увольнением: всего один месяц
Самый короткий срок установлен для обжалования увольнения. Работник может обратиться в суд в течение одного месяца.
Отсчет начинается со дня получения одного из документов:
трудовой книжки,
сведений о трудовой деятельности,
копии приказа об увольнении.
Если работник отказывается получить документы, срок начинает течь с даты отказа. Эта позиция прямо закреплена в пункте 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2.
На практике встречаются ситуации, когда сотрудник сознательно уклоняется от получения документов, рассчитывая продлить срок для подачи иска. В таком случае работодателю важно зафиксировать отказ актом и направить письменное уведомление о необходимости забрать документы. Иначе спустя несколько месяцев может возникнуть спор о том, когда именно начался отсчет срока.
Невыплата заработной платы: срок один год
По требованиям о взыскании заработной платы и иных выплат установлен срок один год. Он начинает исчисляться с даты, когда соответствующая сумма должна была быть выплачена.
Это правило распространяется как на полную невыплату, так и на частичную, а также на суммы, причитающиеся при увольнении.
Однако есть важные нюансы.
Если речь идет о компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, работник вправе требовать ее независимо от того, сколько времени прошло с окончания рабочего года, за который отпуск не был предоставлен. При этом обратиться в суд он должен в пределах срока, который отсчитывается с даты расторжения трудового договора. Такая позиция отражена в Постановлении Конституционного Суда РФ от 25.10.2018 № 38-П.
Кроме того, если сотрудник продолжает работать, а заработная плата не выплачивается, нарушение носит длящийся характер. В этом случае работник может обратиться в суд и по истечении года, поскольку срок начинает течь не так формально, как при разовом нарушении. Об этом указано в пункте 56 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2.
Иные нарушения трудовых прав: три месяца
По большинству трудовых споров действует трехмесячный срок.
Он применяется, например, к требованиям об отмене дисциплинарного взыскания, изменении формулировки основания увольнения, оспаривании перевода, изменении условий труда.
Срок начинает исчисляться с момента, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права. Это может быть дата ознакомления с приказом о взыскании либо дата составления акта об отказе от ознакомления.
На практике ключевым становится вопрос доказывания, когда именно лицо узнало о нарушении. Работодателю важно фиксировать факт ознакомления сотрудника с документами, а работнику необходимо учитывать, что промедление может привести к утрате права на судебную защиту.
Споры о признании трудовых отношений: две позиции судов
Особое место занимают споры об установлении факта трудовых отношений, когда договор формально не заключался, но работа фактически выполнялась.
Здесь сложилась неоднозначная практика.
Первая позиция заключается в том, что трехмесячный срок по статье 392 ТК РФ не применяется, поскольку на момент обращения в суд заявитель формально еще не признан работником. В таком случае действует общий трехлетний срок исковой давности, установленный пунктом 1 статьи 196 ГК РФ.
Вторая позиция состоит в применении именно трехмесячного срока, поскольку спор по своей природе является трудовым.
Поэтому в подобных делах крайне важно анализировать судебную практику конкретного региона и не затягивать с обращением в суд.
Компенсация морального вреда
Работник вправе требовать компенсацию морального вреда, причиненного нарушением его трудовых прав.
Такое требование можно заявить одновременно с основным иском о восстановлении прав. Кроме того, закон допускает обращение в суд в течение трех месяцев после вступления в силу решения суда о восстановлении прав полностью или частично. Это предусмотрено частью 3 статьи 392 ТК РФ.
Иными словами, даже если изначально требование о моральном вреде не заявлялось, его можно предъявить дополнительно, но в пределах установленного срока.
Возмещение ущерба работодателю: срок один год
Работодатель также ограничен сроками. Если работник причинил ущерб, работодатель может обратиться в суд в течение одного года.
Отсчет начинается со дня обнаружения ущерба, в том числе если речь идет о затратах на обучение работника. Такое правило закреплено в части 4 статьи 392 ТК РФ.
Однако существует исключение.
Если стороны заключили соглашение о добровольном возмещении ущерба с рассрочкой и установленным графиком платежей, срок может исчисляться иначе. При нарушении работником условий соглашения срок начинает течь не с момента обнаружения ущерба, а с момента нарушения обязательств по соглашению. Такая позиция отражена в пункте 3 Обзора Верховного Суда РФ от 05.12.2018.
Что важно помнить сторонам трудового спора
Для работника пропуск срока может означать утрату возможности оспорить увольнение или взыскать положенные выплаты. Для работодателя затягивание с обращением в суд может лишить его права взыскать ущерб.
В трудовых спорах суды внимательно относятся к вопросам начала течения срока. Значение имеют даты подписания документов, направления уведомлений, составления актов, фактического допуска к работе.
Поэтому и работнику, и работодателю важно не только понимать свои права, но и фиксировать все значимые события документально. В вопросах исковой давности именно детали зачастую становятся решающими.
