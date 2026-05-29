57 требований от налоговой за один день. Суд сказал «да, все законно». Как не попасть на штраф

Пришло одно требование от налоговой. Не ответили. Пришло 57 требований — по сути, то же самое, но каждое с маленькой правкой. Решили, что это издевательство и можно не реагировать. А налоговая выставила 57 штрафов — за каждый запрос. Компания пошла в суд с железным, казалось бы, аргументом: «это искусственное дробление, злоупотребление правом». Суд сказал: «Всё законно». Дело № А40-40563/2024, Арбитражный суд Московского округа, 2025 год. Это не страшилка. Это новая реальность. Рассказываю, почему суд встал на сторону налоговиков, сколько теперь будет стоить игнорирование одного «лишнего» запроса и как правильно отвечать на требования ФНС, чтобы не остаться без денег и без документов. Автор: Мильский Андрей — адвокат, кандидат юридических наук, победитель премии «Адвокат года 2026» по версии RBG и Торгово-промышленной палаты России.

«Размноженное» требование — новый тренд ФНС в 2026 году

История, которую мы разбираем, началась банально. В рамках выездной налоговой проверки инспекция направила компании требование о предоставлении документов. Компания его проигнорировала. Ошибка № 1, которая убивает: Никогда, ни при каких обстоятельствах не оставляйте требование ФНС без ответа. Даже если оно вам кажется незаконным, дурацким или выставленным «для галочки». Дальше произошло неожиданное. Инспекция не стала ждать реакции и не пошла в суд за штрафом. Она поступила хитрее. Налоговая направила 57 новых требований. В каждом — тот же самый запрос, но с минимальными правками: чуть изменён перечень документов, немного скорректирован период, добавлен один-два новых пункта. По сути — одно и то же, размноженное в 57 экземплярах. Компания снова промолчала. Логика была простая: «Мы уже не ответили на первый запрос. А эти 57 — это просто копии. Зачем на них отвечать? Налоговая просто злоупотребляет правом». Ошибка № 2, которая добивает: Решили, что сможете доказать в суде «искусственность» дробления требований? Не сможете. Проверено на практике.

Что сказал суд: законно ли 57 требований от налоговой?

Компания обратилась в арбитражный суд. Основной довод: инспекция неправомерно разбила один запрос на 57, чтобы накрутить штрафы. Это злоупотребление правом, такого НК РФ не допускает. Суд ответил коротко и жёстко: Налоговый кодекс не запрещает направлять новые требования, даже если по предыдущим документы не представлены. Вообще не запрещает. Нигде нет фразы «нельзя запрашивать одно и то же дважды». Повторности требований суд не увидел. Да, формально запрашивались похожие документы. Но в каждом новом требовании перечень был немного дополнен. Для суда этого хватило, чтобы признать все 57 требований самостоятельными и законными. Компания не доказала главного — что у неё физически отсутствовали запрашиваемые документы. Бремя доказывания «документов нет» лежит на налогоплательщике. Если вы молчите — значит, документы у вас есть, но вы их не даёте. Итог: все 57 требований признаны законными, штраф — обоснованным. Компания заплатила в 57 раз больше, чем если бы просто ответила на первый запрос.

Сколько стоит молчание: математика штрафов по статье 126 НК РФ

Многие до сих пор думают, что статья 126 НК РФ — это «копейки». 200 рублей за документ. Подумаешь. Считаем внимательно. Ситуация из дела: 57 требований от налоговой;

в каждом требовании — допустим, по 10 документов;

компания не представила ни одного документа ни по одному требованию. Формула штрафа:

57 требований × 10 документов × 200 рублей = 114 000 рублей Это только по пункту 1 статьи 126 НК РФ. И это только если налоговая не решит применить пункт 2 (а там уже 10 000 рублей за непредставленные документы по встречной проверке). А теперь представьте, если в каждом требовании было не 10, а 50 документов?

57 × 50 × 200 = 570 000 рублей За одно молчание. И это не считая: блокировки расчётного счёта (при непредставлении документов в рамках встречной проверки);

доначислений по итогам проверки (суд может решить: раз документы не дали — значит, их нет, а значит, ваша позиция необоснованна).

Почему суды поддерживают налоговую в таких делах? Три жёстких факта

Факт № 1. Закон не защищает молчаливых Налоговый кодекс РФ не содержит нормы, которая позволяла бы налогоплательщику «отмалчиваться» в ответ на требования, которые ему кажутся дублирующими или абсурдными. Есть порядок обжалования — надо им пользоваться. Молчание законом не предусмотрено. Факт № 2. «Искусственное дробление» доказать почти невозможно Для суда «искусственность» — это когда требования идентичны до запятой. Как только инспекция меняет хотя бы один документ в перечне или корректирует период — это уже новое требование. Налоговики это знают и пользуются этим. Факт № 3. Суды не хотят подрывать дисциплину Представьте себя на месте судьи. Перед вами компания, которая дважды проигнорировала законные требования государственного органа. Ни одного письменного возражения, ни одной попытки обжаловать, ни одного уведомления об отсутствии документов. Просто тишина. Какой будет решение? Очевидно.

Пошаговая инструкция: что делать, если налоговая размножает требования

Шаг 1. Никогда не игнорируйте первое требование Даже если вы уверены, что оно незаконно. Напишите ответ. Хотя бы такой: «Документы будут представлены в установленный законом срок, замечаний к требованию не имеем». Или: «Считаем требование незаконным по следующим основаниям...». Просто не молчите. Шаг 2. Получили 57 требований — не паникуйте, но действуйте Если вы видите, что требования дублируют друг друга: Подайте одно общее возражение в инспекцию с приложением таблицы, где показано, какие документы уже запрашивались ранее.

Попросите отменить «лишние» требования как неправомерно дублирующие.

Обжалуйте их в вышестоящем налоговом органе (УФНС по региону). Шаг 3. Если документов физически нет — письменно сообщите об этом Статья 93 НК РФ прямо предусматривает: если запрашиваемые документы отсутствуют или не составлялись, налогоплательщик обязан уведомить об этом налоговый орган в течение 10 рабочих дней. Форма уведомления — произвольная, но факт направления должен быть зафиксирован. Что будет, если просто промолчать:

Суд сочтёт, что документы у вас есть, но вы их скрываете. Штраф — автоматически. Шаг 4. Если требование явно незаконно — идите в суд Не ждите, пока налоговая начнёт штрафовать. Подайте заявление о признании требования недействительным. Срок — три месяца с момента получения требования. Аргументы: документы запрошены вне рамок проверки;

запрошены документы, которые налогоплательщик не мог составить;

запрошены документы за пределами срока хранения.

Главный вывод 2026 года: молчание — не стратегия, а смертный приговор

Дело № А40-40563/2024 — это не единичный случай. Это тренд. Налоговая научилась использовать формальные пробелы в НК РФ, чтобы максимизировать штрафы за непредставление документов. Суды идут навстречу, потому что налогоплательщики сами дают им повод — молчат, не обжалуют, не фиксируют возражения. Запомните раз и навсегда: На требование налоговой нужно отвечать всегда . Даже если оно кажется издевательским. Даже если их 57 штук.

«Не ответил, потому что посчитал требование незаконным» — не аргумент для суда. Есть процедура обжалования — пользуйтесь.

«У меня нет документов» — нужно подтверждать письменно. Просто промолчать — значит согласиться с тем, что документы есть, но вы их прячете. Один безопасный сценарий: Получили требование — оценили — если есть сомнения, проконсультировались со специалистом — подготовили письменный ответ (или возражение, или уведомление об отсутствии документов). Всё. Штрафов нет. Один смертельный сценарий: Получили требование — решили, что оно «незаконное» или «дурацкое» — положили в стол — налоговая размножила запрос на 57 штук — вы снова промолчали — суд признал всё законным — платите в 57 раз больше. Выбор за вами.

P.S. Самый опасный миф о требованиях ФНС