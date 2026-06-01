Экспедитор или перевозчик: кому регистрироваться в реестре и как не ошибиться

Федеральный закон от 07.06.2025 № 140-ФЗ внёс изменения в Закон о транспортно-экспедиционной деятельности (№ 87-ФЗ), Устав автомобильного транспорта и ряд других транспортных законов. Результат — на рынке грузоперевозок началась очередная дискуссия: кто есть кто.

Появились два реестра:

реестр экспедиторов — с 1 марта 2026 года (льготный период для подачи уведомления — до 30 апреля 2026 года);

реестр перевозчиков — с 1 марта 2027 года.

И теперь каждый участник рынка должен решить: он перевозчик или экспедитор? От этого зависит, нужно ли ему регистрироваться в реестре прямо сейчас (экспедитору — да, перевозчику — ещё нет).

На интуитивном уровне кажется просто: перевозчик — тот, кто перемещает груз своим транспортом, экспедитор — посредник, организующий перевозку. Но закон смотрит не на наличие собственного автопарка, а на содержание обязательств. В этой статье разбираем, где проходит реальная граница и как не попасть под штрафы.

Автор: Мильский Андрей — адвокат, кандидат юридических наук, победитель премии «Адвокат года 2026» по версии RBG и Торгово-промышленной палаты России.