Заказчик отказался подписывать контракт из-за отсутствия финансирования: что делать победителю закупки

Победитель закупки может столкнуться с проблемой уже после подведения итогов: заказчик размещает протокол, направляет проект контракта, а затем сообщает, что финансирование сокращено и подписывать договор он не будет.
Для бизнеса это принципиальный момент. Если закупка уже завершена и победитель определен, отсутствие финансирования не означает, что заказчик может просто прекратить процедуру заключения контракта. Вопрос с лимитами решается уже после заключения договора — через предусмотренные законом механизмы изменения условий или расторжения.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю закупочные, подрядные, корпоративные и иные коммерческие споры.
Что делать, если заказчик не подписывает контракт после победы в закупке
Главное — не ждать, пока ситуация разрешится сама.
Если итоговый протокол уже размещен, проект контракта направлен, а установленный законом срок подписания истекает, победителю нужно фиксировать бездействие заказчика.
Стоит сохранить:
протокол подведения итогов;
проект контракта;
дату его направления;
сведения о сроке подписания;
переписку с заказчиком;
объяснения о причинах отказа.
Если заказчик прямо пишет, что контракт не будет подписан из-за отзыва лимитов, это особенно важно сохранить в письменном виде.
Может ли заказчик отказаться от заключения контракта из-за отзыва лимитов
Сам по себе отзыв лимитов бюджетных обязательств такого права не дает.
После определения победителя заказчик уже связан результатами закупки. Он не может просто вернуть процедуру в исходное состояние потому, что финансирование изменилось после подведения итогов.
Иначе смысл конкурентной процедуры фактически терялся бы: участник несет расходы, готовит заявку, получает обеспечение, выигрывает закупку, а затем заказчик просто сообщает, что денег больше нет.
Для поставщика здесь важен именно момент возникновения проблемы с финансированием. Если она появилась уже после завершения закупки, это не отменяет обязанность заключить контракт.
Можно ли пожаловаться в ФАС, если заказчик не подписывает контракт
Да.
Если победитель со своей стороны выполнил все необходимые действия, а заказчик нарушает срок подписания, такое бездействие можно обжаловать в антимонопольный орган.
Перед жалобой нужно проверить:
победитель своевременно подписал свою часть;
предоставил обеспечение исполнения;
не допустил собственных нарушений;
срок для заказчика действительно истек;
отсутствуют иные законные основания для отказа.
Если проблема только в том, что заказчику сократили финансирование, позиция победителя становится значительно сильнее.
Что происходит после заключения контракта, если лимиты уменьшили
Вот здесь ситуация меняется.
После заключения контракта закон уже предусматривает специальные механизмы на случай уменьшения бюджетных лимитов.
То есть проблема должна решаться не через отказ от подписания, а через корректировку исполнения.
В зависимости от ситуации стороны могут обсуждать:
цену;
сроки;
количество товара;
объем работ;
объем услуг.
Но такие изменения должны укладываться в условия Закона № 44-ФЗ.
Может ли заказчик уменьшить цену контракта из-за сокращения бюджета
Да, но не по своему усмотрению.
Поставщик не обязан автоматически соглашаться на любое уменьшение цены только потому, что заказчику сократили лимиты.
Перед подписанием дополнительного соглашения нужно заново считать экономику.
Важно понять:
какие расходы уже понесены;
что уже заказано у поставщиков;
есть ли авансы субподрядчикам;
сколько стоит банковская гарантия;
можно ли уменьшить объем без убытка;
изменятся ли сроки и себестоимость.
Если просто уменьшить цену, а расходы подрядчика уже сформированы исходя из первоначального объема, контракт может стать убыточным.
Что делать, если заказчик предлагает уменьшить объем работ
Не соглашаться автоматически.
Лучше сначала разбить контракт на три части:
что уже исполнено;
что уже профинансировано подрядчиком;
что еще можно реально исключить без потерь.
После этого становится понятно, насколько вообще возможно изменение.
Если часть материалов уже закуплена, оборудование заказано, сотрудники мобилизованы, а субподрядчики получили авансы, уменьшение объема может создать прямые убытки.
Их нужно учитывать до подписания дополнительного соглашения.
Можно ли расторгнуть контракт из-за отсутствия финансирования
Да, если стороны приходят к такому решению.
Но для поставщика здесь важно не подписать соглашение о расторжении «без взаимных претензий», если он уже понес существенные расходы.
Нужно отдельно решить вопрос:
о стоимости гарантии;
о закупленных материалах;
об авансах;
об аренде техники;
о расходах на персонал;
о других затратах под конкретный контракт.
Иначе после расторжения взыскать их будет намного сложнее.
Какие убытки можно требовать при расторжении госконтракта
Речь может идти только о тех расходах, которые реально связаны с исполнением конкретного контракта.
Например:
комиссия за независимую гарантию;
закупка материалов;
оплата субподрядчиков;
доставка;
аренда техники;
мобилизация работников;
иные подтвержденные расходы.
Просто сослаться на «потерянную прибыль» обычно недостаточно.
Нужны документы, даты, платежи и причинная связь.
Что делать, если заказчик предлагает «просто не подписывать контракт»
Для победителя это плохой вариант.
Если закупка уже завершена, устная договоренность «разойдемся без оформления» не защищает ни от будущего спора, ни от риска признания самого участника уклонившимся.
Поэтому все действия должны проходить официально.
Если контракт должен быть подписан — нужно добиваться его заключения.
Если затем требуется изменение или расторжение — оформлять это уже отдельными документами.
Может ли отсутствие денег освободить заказчика от ответственности
Само по себе нет.
Бюджетные проблемы заказчика не должны автоматически переноситься на победителя закупки.
Тем более если именно заказчик:
сформировал закупку;
определил источник финансирования;
предусмотрел этапы оплаты;
провел конкурс;
определил победителя.
Для бизнеса это важный аргумент: участник не обязан нести риск внутреннего бюджетного планирования учреждения.
Как поставщику доказать свои расходы по госконтракту
Если стало известно об отзыве лимитов, лучше сразу собрать доказательства.
Удобно сделать таблицу:
Расход
Сумма
Дата
Подтверждение
Независимая гарантия
сумма
дата
договор, платеж
Материалы
сумма
дата
счет, УПД
Субподряд
сумма
дата
договор, аванс
Аренда техники
сумма
дата
договор, акт
Логистика
сумма
дата
накладные, платеж
Так проще вести переговоры и при необходимости доказывать убытки.
Как защититься, если заказчик ссылается на отсутствие финансирования
Практический алгоритм для победителя такой:
Зафиксировать завершение закупки и свой статус победителя.
Проверить, выполнены ли все действия со своей стороны.
Получить письменное объяснение заказчика.
При нарушении срока обратиться в ФАС.
После заключения контракта отдельно обсуждать изменение условий.
Не подписывать расторжение без оценки убытков.
Сохранять все расходы, понесенные под конкретную закупку.
Главная ошибка — смешивать два разных вопроса: обязанность заключить контракт и дальнейшее финансирование его исполнения.
Что показывает судебная практика по отзыву лимитов
Суды исходят из того, что проблема с финансированием не отменяет сам результат закупки.
Если победитель уже определен, заказчик должен завершить процедуру заключения контракта. А затем использовать специальные механизмы для изменения условий или прекращения обязательств.
Именно эта логика отражена в постановлении Арбитражного суда Московского округа от 05.06.2026 по делу № А40-135255/2025.
Главный вывод для поставщика
Если после победы в закупке заказчик говорит: «лимиты отозваны, поэтому контракт подписывать не будем», это еще не означает, что он действует законно.
Для поставщика важнее другое: не соглашаться на неформальное прекращение процедуры, вовремя обжаловать бездействие и отдельно считать свои расходы.
Проблема отсутствия денег у заказчика должна решаться в рамках уже заключенного контракта, а не путем отказа от его подписания после завершения закупки.
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