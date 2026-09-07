Заказчик отказался подписывать контракт из-за отсутствия финансирования: что делать победителю закупки

Победитель закупки может столкнуться с проблемой уже после подведения итогов: заказчик размещает протокол, направляет проект контракта, а затем сообщает, что финансирование сокращено и подписывать договор он не будет.

Для бизнеса это принципиальный момент. Если закупка уже завершена и победитель определен, отсутствие финансирования не означает, что заказчик может просто прекратить процедуру заключения контракта. Вопрос с лимитами решается уже после заключения договора — через предусмотренные законом механизмы изменения условий или расторжения.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю закупочные, подрядные, корпоративные и иные коммерческие споры.