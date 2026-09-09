Подрядчик не предоставил обеспечение по 44-ФЗ: могут ли аннулировать контракт после исполнения

Подрядчик не предоставил обеспечение исполнения, но заказчик все равно подписал контракт? Даже после полного исполнения сделку могут признать недействительной. Разбираем риски по 44-ФЗ и последствия для подрядчика.

Даже полностью исполненный контракт может оказаться под угрозой, если при его заключении нарушены обязательные требования Закона № 44-ФЗ.

Один из самых опасных случаев — отсутствие обеспечения исполнения контракта. Если победитель обязан был предоставить его до подписания, но контракт все равно заключили, дальнейшее исполнение само по себе не устраняет первоначальное нарушение.

Для подрядчика здесь главный риск в том, что спор может возникнуть уже после того, как услуги оказаны, работы выполнены, а деньги получены.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю закупочные, подрядные, корпоративные и иные коммерческие споры.

Что будет, если не предоставить обеспечение исполнения контракта по 44-ФЗ

Если обеспечение обязательно по условиям закупки и статье 96 Закона № 44-ФЗ, победитель должен предоставить его в установленный срок.

Без этого подписание контракта становится юридически проблемным.

Риск особенно высокий, если заказчик все равно заключает договор и допускает исполнителя к работе.

Впоследствии контролирующий орган или прокуратура могут поставить вопрос о законности всей сделки.

Можно ли подписать госконтракт без обеспечения исполнения

Если обеспечение обязательно — нет.

Само согласие заказчика не исправляет ситуацию.

То, что обе стороны фактически хотят исполнить контракт, не отменяет требований Закона № 44-ФЗ.

Именно поэтому подрядчику опасно рассчитывать на логику: «раз заказчик подписал, значит, все нормально».

Подписание со стороны заказчика не гарантирует устойчивость сделки.

Признают ли участника уклонившимся, если обеспечение не предоставлено

Такой риск есть.

Непредоставление обязательного обеспечения может рассматриваться как неисполнение победителем условий, необходимых для заключения контракта.

Поэтому проблема может иметь сразу несколько последствий:

спор о законности контракта;

вопрос об уклонении;

возможное направление сведений в РНП;

последующие имущественные требования.

То есть отсутствие обеспечения — это не просто технический дефект оформления.

Можно ли признать госконтракт ничтожным после полного исполнения

Да.

Если нарушение затрагивает обязательный порядок заключения контракта, факт исполнения не всегда спасает сделку.

И это один из самых неприятных рисков для бизнеса.

Подрядчик может:

выполнить весь объем;

получить оплату;

закрыть контракт;

считать отношения завершенными.

Но затем контракт может быть оспорен по мотиву того, что изначально он был заключен с нарушением обязательных требований.

Спасает ли подрядчика то, что заказчик принял и оплатил услуги

Не обязательно.

Исполнение показывает, что фактические отношения существовали.

Но оно не отвечает на другой вопрос: был ли сам контракт заключен законно.

Если обязательное условие для его подписания отсутствовало изначально, последующая приемка результата не всегда «лечит» этот дефект.

Именно поэтому нужно разделять две вещи:

фактическое исполнение контракта и законность его заключения.

Можно ли ссылаться на добросовестность подрядчика

Можно, но этого может оказаться недостаточно.

Если подрядчик говорит, что:

действительно оказал услуги;

не причинил ущерба;

заказчик всем доволен;

бюджет получил нужный результат,

это еще не означает, что нарушение порядка закупки исчезает.

В таких спорах суды могут ставить публичные правила закупки выше последующего поведения сторон.

Можно ли исправить отсутствие обеспечения после подписания контракта

Это крайне рискованный путь.

Если обеспечение должно было существовать именно к моменту заключения, его предоставление позже не всегда устраняет первоначальное нарушение.

Поэтому лучше не допускать ситуацию, когда контракт подписан раньше получения гарантии или внесения денег.

Для крупных закупок это должно быть отдельной контрольной точкой перед подписанием.

Что делать, если банк задерживает независимую гарантию

Подрядчику нужно действовать до окончания срока.

Стоит заранее:

подать заявку в несколько банков;

проверить соответствие гарантии требованиям закупки;

контролировать срок выдачи;

не откладывать оформление на последний день;

сохранить переписку с банком;

уведомить заказчика при возникновении проблем.

Но сама задержка банка не всегда освобождает победителя от последствий.

Может ли исполненный контракт быть признан недействительным из-за нарушения 44-ФЗ

Да, если нарушение существенно и затрагивает сам порядок заключения сделки.

Особенно опасны нарушения, связанные с обязательными условиями допуска и заключения контракта.

Сюда могут относиться:

отсутствие обязательного обеспечения;

недостоверный квалификационный опыт;

незаконный допуск;

иные нарушения, повлиявшие на выбор победителя или процедуру заключения.

Факт выполнения работ здесь не всегда является решающим.

Могут ли взыскать деньги обратно по исполненному госконтракту

Такой риск есть, если суд применяет последствия недействительности сделки.

Тогда спор уже идет не о качестве или сроках исполнения, а о возврате полученного по недействительному контракту.

Это особенно опасно, когда подрядчик уже понес расходы на:

зарплату;

материалы;

подрядчиков;

аренду;

логистику;

налоги.

Поэтому последствия могут оказаться намного тяжелее обычного расторжения.

Что проверить подрядчику перед подписанием контракта по 44-ФЗ

Перед подписанием лучше пройти короткий внутренний чек-лист:

требуется ли обеспечение;

каков его размер;

соответствует ли гарантия требованиям;

включен ли банк в допустимый перечень;

соблюден ли срок;

корректно ли обеспечение размещено;

нет ли расхождений между извещением и проектом контракта.

Для крупных контрактов такая проверка должна быть обязательной.

Что делать заказчику, если победитель не предоставил обеспечение

Не подписывать контракт «на доверии».

Если закон и документация требуют обеспечение, заказчику нужно действовать по предусмотренной процедуре, а не закрывать нарушение собственным решением.

Иначе впоследствии под удар попадет уже не только участник, но и сам контракт.

Можно ли сохранить контракт, если нарушение уже допущено

Зависит от конкретной ситуации, но рассчитывать только на фактическое исполнение не стоит.

Нужно отдельно анализировать:

когда выявлено нарушение;

какое именно требование нарушено;

влияло ли оно на заключение контракта;

есть ли основания квалифицировать сделку как ничтожную;

какие последствия уже наступили.

Чем раньше это сделать, тем больше вариантов для защиты.

Как подрядчику избежать признания контракта недействительным

Самый надежный способ — не считать обеспечение формальностью.

Если закупка требует его до подписания, это должно быть выполнено буквально.

В строительных и сервисных контрактах стоимостью десятки и сотни миллионов рублей ошибка на этой стадии может перечеркнуть все последующее исполнение.

Можно ли оспорить ничтожность контракта, если бюджет получил результат

Такой аргумент можно заявлять, но он не гарантирует успех.

Суды могут учитывать фактическое исполнение и отсутствие ущерба, однако если нарушение касается обязательного порядка заключения контракта, это не всегда меняет квалификацию сделки.

Именно поэтому лучше не строить защиту только на тезисе «мы же все исполнили».