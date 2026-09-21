Продление срока госконтракта по 44-ФЗ: когда дополнительное соглашение признают незаконным

Продлить срок выполнения работ по госконтракту можно не всегда, даже если для этого есть объективная хозяйственная причина. Для заказчика особенно опасна ситуация, когда срок уже менялся раньше, а затем стороны снова подписывают дополнительное соглашение со ссылкой на корректировку проекта, экспертизу или иные обстоятельства.

Судебная практика показывает: самого факта изменения проектной документации недостаточно. Нужно доказать, какие именно обстоятельства не зависели от сторон и почему из-за них исполнить контракт в установленный срок было объективно невозможно.

Это хорошо видно на споре вокруг реконструкции аэропорта. Заказчик несколько раз переносил срок выполнения работ и при очередном продлении сослался на постановление Правительства РФ № 680 и необходимость корректировки проектной документации. Корректировка действительно проводилась и подтверждалась заключением Главгосэкспертизы, но УФАС все равно посчитало изменение срока незаконным, а суды этот вывод поддержали.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю строительные, подрядные и закупочные споры, в том числе споры по изменению и исполнению государственных контрактов.