Продление срока госконтракта по 44-ФЗ: когда дополнительное соглашение признают незаконным

Продлить срок выполнения работ по госконтракту можно не всегда, даже если для этого есть объективная хозяйственная причина. Для заказчика особенно опасна ситуация, когда срок уже менялся раньше, а затем стороны снова подписывают дополнительное соглашение со ссылкой на корректировку проекта, экспертизу или иные обстоятельства.
Судебная практика показывает: самого факта изменения проектной документации недостаточно. Нужно доказать, какие именно обстоятельства не зависели от сторон и почему из-за них исполнить контракт в установленный срок было объективно невозможно.
Это хорошо видно на споре вокруг реконструкции аэропорта. Заказчик несколько раз переносил срок выполнения работ и при очередном продлении сослался на постановление Правительства РФ № 680 и необходимость корректировки проектной документации. Корректировка действительно проводилась и подтверждалась заключением Главгосэкспертизы, но УФАС все равно посчитало изменение срока незаконным, а суды этот вывод поддержали.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю строительные, подрядные и закупочные споры, в том числе споры по изменению и исполнению государственных контрактов.
Можно ли продлить срок госконтракта по 44-ФЗ
Можно, но только при наличии предусмотренного законом основания.
Для строительных контрактов одно из таких оснований предусмотрено п. 9 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ. Но механизм не дает сторонам возможности просто многократно переносить срок по взаимному согласию.
Если предусмотренная законом возможность уже использована, каждое следующее изменение требует отдельного и самостоятельного правового основания.
Именно на этом возник спор в деле № А40-282424/2025: заказчик уже воспользовался предусмотренным Законом № 44-ФЗ механизмом изменения срока, а затем снова продлил контракт.
Можно ли несколько раз продлевать срок выполнения работ
Само по себе повторное изменение срока не всегда запрещено.
Постановление Правительства РФ № 680 действительно допускает изменение существенных условий контракта при определенных обстоятельствах, в том числе если ранее срок уже корректировался. Но это не превращает постановление в универсальное основание для любого нового дополнительного соглашения.
Нужно доказать наличие обстоятельств, которые одновременно не зависели от сторон и объективно препятствовали исполнению контракта.
Именно отсутствие таких доказательств стало проблемой заказчика в споре о реконструкции аэропорта.
Является ли изменение проектной документации основанием для продления контракта
Не автоматически.
В крупных строительных проектах корректировка проектной документации действительно может потребовать дополнительного времени. Но для применения специальных оснований изменения контракта одного факта новой проектной документации мало.
Суд будет выяснять:
Что произошло
Что нужно доказать
Изменили проект
Почему изменения были необходимы
Получили новую экспертизу
Как это повлияло на сроки
Появились дополнительные работы
Можно ли было их предусмотреть раньше
Требуется новое согласование
Почему без него невозможно продолжать исполнение
Возникла задержка
Не вызвана ли она действиями заказчика или подрядчика
То есть заключение экспертизы подтверждает факт изменения проекта, но само по себе не отвечает на главный вопрос: почему контракт нельзя было исполнить в прежний срок.
Какие обстоятельства считаются независящими от сторон
Это должны быть не просто сложности исполнения, а обстоятельства, которые не были следствием обычных действий заказчика или подрядчика.
Например, недостаточно написать, что потребовалось изменить техническое решение. Нужно объяснить, почему необходимость такого изменения возникла, могла ли она быть выявлена раньше и как именно она повлияла на график.
Чем подробнее прослеживается причинная связь между внешним обстоятельством и невозможностью завершить работы вовремя, тем сильнее основание для изменения срока.
Почему экспертизы недостаточно для продления срока
Потому что экспертиза подтверждает документацию, а не автоматически причину просрочки.
В деле № А40-282424/2025 заказчик ссылался именно на наличие заключения Главгосэкспертизы. Но суды посчитали, что этого недостаточно для подтверждения независящих от сторон обстоятельств.
Поэтому заказчику нужно было показать не только саму корректировку, но и всю цепочку:
какое обстоятельство возникло → почему потребовалось менять проект → почему без этого продолжать работы было невозможно → на какой период объективно потребовалось продление.
Без такой связки дополнительное соглашение становится уязвимым.
Кто отвечает за незаконное изменение срока госконтракта
Риск возникает прежде всего у заказчика и его должностных лиц.
В рассмотренном споре Московское УФАС привлекло учреждение к административной ответственности по ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ за изменение условий контракта с нарушением законодательства о контрактной системе. Наказанием стало предупреждение. Первая инстанция отказалась отменять постановление УФАС, а Девятый ААС оставил решение без изменения.
Поэтому дополнительное соглашение о продлении срока - это не просто технический документ между заказчиком и подрядчиком. Оно может стать предметом самостоятельной проверки антимонопольного органа.
Чем рискует подрядчик при незаконном продлении срока
Хотя административное дело может быть возбуждено в отношении заказчика, подрядчику тоже опасно считать, что подписанное дополнительное соглашение гарантированно защищает его от претензий.
Если изменение срока впоследствии признают незаконным, снова возникает вопрос о первоначальном сроке исполнения, просрочке и начислении санкций.
Поэтому подрядчику выгодно самому проверять правовое основание продления, особенно если работы объективно невозможно завершить в старые сроки.
Что нужно собрать перед подписанием дополнительного соглашения
Лучше готовить не одно письмо со ссылкой на постановление № 680, а полноценное обоснование.
Документ
Что должен подтверждать
Переписка
Когда возникла проблема
Заключения проектировщика
Почему нужны изменения
Экспертиза
Что изменилось в проекте
Обновленный график
Как обстоятельство повлияло на срок
Служебные записки
Почему ситуацию нельзя было предвидеть
Расчет срока
Почему требуется именно такой период продления
Особенно важно, чтобы документы были подготовлены до подписания дополнительного соглашения, а не уже после проверки УФАС.
Что делать, если срок госконтракта уже продлевали
Перед новым изменением нужно поднять все предыдущие дополнительные соглашения и понять, на каком основании каждое из них заключалось.
Это важно потому, что разные механизмы изменения контракта имеют разные условия применения.
Если возможность однократного продления уже использована, нельзя просто повторить прежнее основание второй раз. Нужно отдельно проверить, подходит ли постановление № 680 или другая норма именно под новые обстоятельства.
Можно ли сослаться на постановление № 680 просто из-за сложностей строительства
Нет.
Сложный объект, корректировка проекта, дополнительные согласования и даже увеличение объема работ сами по себе не означают, что условия постановления выполнены.
Похожий подход встречается и в другой актуальной практике: суды требуют доказательств того, что возникшие препятствия действительно не зависели от сторон и делали исполнение в установленный срок невозможным, а не просто более сложным или дорогим.
Как заказчику безопаснее продлить срок по 44-ФЗ
До подписания дополнительного соглашения нужно ответить минимум на четыре вопроса:
а) какое конкретное обстоятельство мешает закончить работы вовремя;
б) почему оно не зависит от заказчика и подрядчика;
в) почему его нельзя было разумно предусмотреть раньше;
г) каким образом рассчитан новый срок.
Если на один из этих вопросов нет нормального документального ответа, основание для изменения контракта лучше перепроверить.
Практический вывод
Главная ошибка заказчика - считать, что наличие нового проекта или заключения экспертизы уже само по себе позволяет перенести срок.
Суды требуют большего: доказать конкретное внешнее обстоятельство и его прямое влияние на возможность исполнения контракта.
Именно поэтому в деле № А40-282424/2025 заказчику не помогло даже подтвержденное изменение проектной документации. Девятый ААС в постановлении от 31.08.2026 № 09АП-24836/2026 поддержал УФАС: повторное продление было признано неправомерным, поскольку объективные независящие от сторон причины очередного переноса срока доказаны не были.
Для заказчика вывод практический: сначала документируем причину невозможности исполнения, затем проверяем правовое основание и только после этого подписываем дополнительное соглашение. Для подрядчика - не полагаться исключительно на подпись заказчика под допсоглашением, если законность продления очевидно спорна.