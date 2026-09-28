Оплата госконтракта третьим лицом по 44-ФЗ: почему заказчик не может переложить платеж на своего должника

В обычных гражданско-правовых отношениях долг за компанию действительно может исполнить третье лицо. Но в закупках по 44-ФЗ эта логика работает далеко не всегда.
Если государственный или муниципальный заказчик решил не платить поставщику сам, а поручил это своему должнику, возникает не просто техническая замена плательщика. Меняется сама модель исполнения контракта. И дополнительное соглашение не всегда способно такую схему легализовать.
Для поставщика риск здесь особенно неприятный: работы или услуги выполнены, деньги фактически получены, но контролирующий орган может не признать такую оплату надлежащим исполнением именно по госконтракту.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры по 44-ФЗ, оплате государственных контрактов, ФАС и исполнению обязательств заказчиков.
Можно ли оплатить госконтракт со счета третьего лица
Не стоит исходить из того, что да, только потому что ГК РФ в принципе допускает исполнение обязательства третьим лицом.
У госконтракта есть специальный правовой режим. Заказчик связан не только нормами гражданского права, но и требованиями 44-ФЗ, условиями закупки, бюджетным контролем и данными, которые проходят через ЕИС.
Поэтому вопрос звучит не так: «можно ли вообще заплатить за другого?»
Правильный вопрос: «допускает ли контрактная система, чтобы обязанность заказчика по оплате была фактически исполнена иным лицом?»
Именно здесь начинаются риски.
Почему статья 313 ГК РФ не решает проблему
В коммерческом договоре стороны часто спокойно воспринимают ситуацию, когда платеж приходит от третьего лица.
Но госконтракт не существует отдельно от 44-ФЗ.
Если специальное законодательство требует, чтобы обязательство по оплате исполнял именно заказчик, общая норма ГК РФ не позволяет обойти этот порядок.
То есть ссылка на статью 313 ГК РФ сама по себе не означает, что любой платеж от третьего лица автоматически становится надлежащей оплатой по контракту.
Можно ли прописать такую оплату дополнительным соглашением
Это одна из главных ошибок.
Стороны иногда рассуждают так: если исходный контракт не предусматривает оплату третьим лицом, достаточно подписать допсоглашение и добавить такую возможность.
Но порядок оплаты относится к существенным условиям контракта. Менять такие условия можно только в случаях, которые разрешены законом.
Поэтому дополнительное соглашение не превращает запрещенную модель в законную только потому, что обе стороны с ней согласны.
В рассматриваемой ситуации именно это и стало ключевой проблемой: стороны попытались оформить через допсоглашение возможность оплаты долга заказчика его собственным должником.
Почему контролер может не пропустить такой платеж в ЕИС
Потому что для системы и финансового контроля имеет значение не только сумма платежа.
Важно, кто именно исполнил денежное обязательство.
Если по контракту плательщиком должен быть заказчик, а деньги поступили от другого лица, возникает расхождение между условиями контракта и сведениями об исполнении.
И это уже не просто вопрос банковских реквизитов.
Чем плательщик отличается от платежного агента
Эти ситуации важно не смешивать.
Если деньги технически проходят через банковскую или иную платежную инфраструктуру, но обязательство исполняется за счет заказчика, это одна конструкция.
Если же обязательство фактически погашает другое лицо за счет собственного долга перед заказчиком — уже другая.
Во втором случае появляется новое лицо в расчетах, которого исходный контракт не предусматривал.
Что произошло на практике
Муниципальное предприятие заключило контракт на оказание услуг. Услуги были оказаны и приняты, однако оплату первого этапа в размере 14,6 тыс. руб. произвело не само предприятие, а ТСЖ, которое было должно деньги заказчику.
Экономическая логика выглядела удобно:
ТСЖ должно заказчику → заказчик должен исполнителю → ТСЖ платит сразу исполнителю.
С хозяйственной точки зрения обязательства как будто закрываются одним платежом.
Но закупочный контроль оценивает не только экономический результат, а еще и законность самой модели исполнения.
Именно поэтому финансовый орган не пропустил сведения об оплате.
Почему факт получения денег не решает вопрос
Поставщик может сказать: «деньги получены, заказчик никому больше ничего не должен».
Для обычного обязательственного спора это сильный аргумент.
Но в закупках этого недостаточно.
Нужно еще, чтобы исполнение соответствовало установленному порядку по 44-ФЗ.
То есть фактическое получение денег и надлежащее исполнение госконтракта — не всегда одно и то же.
Какие схемы оплаты по 44-ФЗ особенно рискованны
Я бы отдельно проверял следующие варианты:
Схема
Риск
За заказчика платит его должник
Высокий
Оплата идет от аффилированного лица заказчика
Высокий
Поставщику предлагают принять деньги «в счет взаимозачета»
Требует отдельной проверки
Платеж идет со счета, не связанного с заказчиком
Высокий
Стороны после исполнения меняют порядок оплаты допсоглашением
Очень высокий
Если плательщик не совпадает с тем, кто указан в контракте как заказчик, это уже повод остановиться и проверить законность схемы.
Может ли поставщик просто принять деньги и не разбираться
Формально он может получить деньги.
Но для него вопрос не заканчивается зачислением средств на счет.
Потом может выясниться, что заказчик не признает обязательство исполненным надлежащим образом, сведения не проходят контроль, возникают сложности с закрытием контракта или с отражением исполнения в ЕИС.
Поэтому безопаснее заранее понимать, кто платит и на каком основании.
Что делать поставщику, если заказчик предлагает оплату через третье лицо
Не соглашаться автоматически.
Сначала стоит запросить письменное обоснование схемы и проверить:
почему платит не заказчик;
есть ли такое основание в контракте;
допускает ли это 44-ФЗ;
не меняется ли существенное условие;
как платеж будет отражен в ЕИС;
пройдет ли он финансовый контроль.
Если заказчик говорит: «подпишем допник — и все будет законно», этого недостаточно.
Почему это важно даже при небольшой сумме
В рассматриваемом споре речь шла всего о 14,6 тыс. руб.
Но дело дошло до суда.
Это хороший показатель того, что проблема здесь не в размере платежа, а в принципе исполнения госконтракта.
Для крупных контрактов последствия могут быть намного серьезнее: при спорной модели оплаты возникают риски по всему контуру исполнения, включая реестр контрактов, бюджетный контроль и последующие проверки.
Что должен учитывать сам заказчик
Заказчик не может воспринимать своего должника как удобный источник расчетов по любому госконтракту.
Если у предприятия есть дебиторская задолженность перед ним, это не означает, что эти деньги можно просто перенаправить поставщику и считать обязательство исполненным.
Нужно отдельно оценивать допустимость такого способа по 44-ФЗ.
Практический вывод
Главная ошибка — считать оплату госконтракта обычным денежным обязательством, которое можно исполнять любым удобным способом.
В закупках по 44-ФЗ важен не только факт поступления денег, но и кто именно исполнил обязательство и соответствует ли это условиям контракта и специальному законодательству.
Поэтому схема:
«наш должник заплатит вам напрямую, а мы подпишем допсоглашение»
может выглядеть экономически разумно, но юридически оказаться неправильной.
Для поставщика безопаснее получить оплату от самого заказчика, чем потом доказывать, почему платеж третьего лица должен считаться надлежащим исполнением государственного контракта.