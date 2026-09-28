Оплата госконтракта третьим лицом по 44-ФЗ: почему заказчик не может переложить платеж на своего должника

В обычных гражданско-правовых отношениях долг за компанию действительно может исполнить третье лицо. Но в закупках по 44-ФЗ эта логика работает далеко не всегда.

Если государственный или муниципальный заказчик решил не платить поставщику сам, а поручил это своему должнику, возникает не просто техническая замена плательщика. Меняется сама модель исполнения контракта. И дополнительное соглашение не всегда способно такую схему легализовать.

Для поставщика риск здесь особенно неприятный: работы или услуги выполнены, деньги фактически получены, но контролирующий орган может не признать такую оплату надлежащим исполнением именно по госконтракту.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры по 44-ФЗ, оплате государственных контрактов, ФАС и исполнению обязательств заказчиков.