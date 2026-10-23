Государственный орган требует освободить земельный участок: как предпринимателю защитить действующий бизнес

Для бизнеса требование освободить землю может означать значительно больше, чем потерю самого участка. На территории могут находиться здания, торговые павильоны, производственные объекты, коммуникации, оборудование, склады и другая инфраструктура, в которую предприниматель вкладывался годами.

Поэтому после получения требования не стоит сразу соглашаться на освобождение участка или демонтаж объектов. Сначала нужно установить правовое основание прекращения пользования землей и последствия для имущества бизнеса.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю земельные споры, прекращение аренды государственных участков и взыскание компенсации при изъятии недвижимости.