С банковским контролем сталкиваются даже предприниматели, которые работают с реальными контрагентами, платят налоги и не участвуют в сомнительных операциях. Проблема часто заключается в том, что экономический смысл их деятельности недостаточно очевиден банку.

Автор: Андрей Мильский, адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России).

Более 10 лет представляю интересы бизнеса в арбитражных, договорных и финансовых спорах, защищаю компании при возникновении конфликтов с кредитными организациями.