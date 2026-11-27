С банковским контролем сталкиваются даже предприниматели, которые работают с реальными контрагентами, платят налоги и не участвуют в сомнительных операциях. Проблема часто заключается в том, что экономический смысл их деятельности недостаточно очевиден банку.
Автор: Андрей Мильский, адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России).
Более 10 лет представляю интересы бизнеса в арбитражных, договорных и финансовых спорах, защищаю компании при возникновении конфликтов с кредитными организациями.
Почему банк блокирует расчетный счет
В рамках Закона № 115-ФЗ банки оценивают характер операций клиентов и выявляют признаки подозрительной деятельности.
Повышенное внимание могут вызвать:
быстрое перечисление поступивших денежных средств другим организациям;
регулярное снятие крупных сумм наличных;
платежи контрагентам с признаками фиктивной деятельности;
несоответствие оборотов заявленным видам деятельности;
использование расчетного счета преимущественно для переводов физическим лицам;
отсутствие понятного экономического обоснования отдельных операций.
Наличие одного или нескольких таких признаков само по себе не подтверждает незаконность деятельности компании.
Что делать, если банк ограничил операции
Прежде всего нужно установить правовое основание ограничения. Отказ в проведении конкретного платежа, отключение интернет-банка и применение мер в отношении клиента высокой группы риска — разные ситуации.
Действие банка
Что предпринять
Запрос документов
Подготовить мотивированные пояснения
Отказ в проведении платежа по 115-ФЗ
Подать заявление о пересмотре решения
Отказ в пересмотре решения
Обратиться в межведомственную комиссию
Ограничения из-за высокой группы риска по статье 7.7 Закона № 115-ФЗ
Использовать специальный порядок обжалования
При применении мер по статье 7.7 Закона № 115-ФЗ срок обращения в межведомственную комиссию составляет шесть месяцев с момента получения соответствующего уведомления.
Какие документы представить банку
Необходимо показать не только формальное наличие договоров, но и реальность хозяйственной деятельности.
В зависимости от специфики бизнеса пригодятся УПД, накладные, транспортные документы, сведения о сотрудниках, аренде помещений, наличии оборудования и исполнении налоговых обязательств.
Отдельно рекомендую подготовить письменное объяснение структуры бизнеса: откуда поступают деньги, на какие цели они расходуются, какую прибыль получает компания и почему совершает конкретные операции.
Бессистемная отправка сотен документов без пояснений редко помогает разобраться в ситуации.
Можно ли оспорить блокировку счета в суде
Да. Если действия кредитной организации нарушают права предпринимателя, судебная защита возможна.
В зависимости от обстоятельств компания может требовать признания действий банка незаконными, исполнения договорных обязательств и возмещения доказанных убытков.
При этом открытие счета в другом банке далеко не всегда решает проблему. Если причины ограничений не устранены, бизнес может столкнуться с аналогичной ситуацией повторно. Поэтому начинать необходимо с анализа спорных операций и подготовки доказательств их законности.