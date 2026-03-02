Топ-5 отчетов для проверки НДФЛ в 1С

1️⃣ Анализ НДФЛ по месяцам (или Начисленный НДФЛ)
🟡 Зачем нужен: Это Ваш главный сверочный инструмент. Он показывает три ключевых показателя: Исчислено, Удержано и Перечислено.
🟡 Что искать? В идеальной ситуации эти три колонки должны совпадать. Если «Исчислено» больше «Удержано» — значит, Вы выплатили сотруднику не всю зарплату или забыли провести документ выплаты. Если наоборот — возможно, налог удержан лишний раз.
2️⃣ Подробный анализ НДФЛ по сотруднику
🟡 Зачем нужен: Незаменим при поиске ошибок по конкретному человеку. Он показывает цепочку: Доход → Исчисленный налог → Документ выплаты → Удержанный налог.
🟡 Что искать? Записи с пустыми регистраторами или пересортицу по категориям дохода (например, когда зарплата ушла в одну категорию, а налог — в другую). Также проверьте, верно ли применяются ставки (13%, 15% или повышенные в 2026 году).
3️⃣ Анализ НДФЛ по документам-основаниям
🟡 Зачем нужен: Позволяет увидеть, каким именно документом (Начисление зарплаты, Отпуск, Больничный или Межрасчетная выплата) был начислен налог.
🟡 Что искать? Если в отчете виден хвост налога без документа-основания или сумма налога не соответствует математически ставке от дохода в конкретном документе — это повод для пересчета.
4️⃣ Удержанный НДФЛ (в разрезе дат и документов выплаты)
🟡 Зачем нужен: НДФЛ считается удержанным только в момент выплаты денег. Этот отчет показывает, какую сумму налога программа сцепила с Ведомостью в банк или в кассу.
🟡 Что искать? Проверьте дату удержания. Если дата в программе позже фактической даты выплаты, 6-НДФЛ заполнится неверно. Также отчет покажет, если налог был удержан, но не зафиксирован в регистре для отчетности.
5️⃣ Универсальный отчет по регистру «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ»
🟡 Настройка. Выберите тип объекта «Регистр накопления», имя объекта «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ», тип данных «Остатки и обороты».
🟡 В чем ценность? Здесь Вы увидите записи с видом «Расход». Это и есть удержанный налог, который попадает в уведомления и 1 раздел 6-НДФЛ. Если в колонке «Расход» пусто — налог физически не зафиксирован как удержанный документами «Ведомость».
Какими отчетами чаще всего пользуетесь? Рассказывайте🤓
Начать дискуссию