Топ-5 отчетов для проверки НДФЛ в 1С

1️⃣ Анализ НДФЛ по месяцам (или Начисленный НДФЛ)

🟡 Зачем нужен: Это Ваш главный сверочный инструмент. Он показывает три ключевых показателя: Исчислено, Удержано и Перечислено.

🟡 Что искать? В идеальной ситуации эти три колонки должны совпадать. Если «Исчислено» больше «Удержано» — значит, Вы выплатили сотруднику не всю зарплату или забыли провести документ выплаты. Если наоборот — возможно, налог удержан лишний раз.