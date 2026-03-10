Новые новости по налоговой реформе для субъектов МСП
1️⃣ Проценты по вкладам при УСН и ПСН
Что предлагают: При расчете лимита дохода за 2025 год НЕ будут учитывать проценты по вкладам в банках.
Условие: Если без учета процентов вы вписались в 20 млн, то НДС можно не платить. Но общий доход (с учетом процентов) все равно не должен превышать 60 млн руб.
То же самое касается и лимита для ПСН.
2️⃣ Переход на УСН. Спасение для тех, кто в 2025 году был на патенте, превысил 20 млн и улетел на ОСНО, потому что не успел подать уведомление на УСН до 31 декабря.
Таким ИП разрешат перейти на УСН задним числом с 1 января 2026 года. Если поправки примут, Уведомление нужно будет подать до 25 апреля 2026 года.
Те, кто совмещал ПСН и УСН, смогут до этой же даты изменить объект налогообложения («Доходы» на «Доходы-расходы» и наоборот).
3️⃣ Упрощение льготных взносов (7,6% и 15%)
Для производства (7,6%) убирают жесткое требование о доле дохода в 70%. Теперь достаточно просто иметь основной ОКВЭД в сфере обработки.
Для приоритетных отраслей (15%) разрешат суммировать доходы от основной и доп. деятельности из льготного перечня, чтобы набрать нужные 70%.
📌Льготные тарифы применяются к зарплате выше 1,5 МРОТ.
4️⃣ Общепит на УСН освобождают от НДС. Рестораны и кафе на упрощенке, которые с 2026 года стали плательщиками НДС, получат освобождение.
Главный бонус☝️ Им не нужно будет подтверждать соответствие уровня зарплат среднеотраслевым показателям. Послабление будет действовать с 1 апреля по 31 декабря 2026 года.
Какая все таки эта налоговая реформа непостоянная, как настоящая девушка😄согласны?
