Обыск в офисе компании: как проходит на практике

В офисе бизнеса могут проходить совершенно разные мероприятия — обыск в рамках уголовного дела, выемка, обследование помещений в рамках оперативно-разыскной деятельности, налоговый осмотр или выемка, исполнительные действия приставов. Это разные процедуры с разными правилами и основаниями.
В этой статье исключительно об обыске в рамках уголовного дела на стадии предварительного расследования (следствие или дознание).
Кто и на каком основании проводит обыск
Обыск в нежилом помещении (офисе) проводится только на основании постановления следователя (или дознавателя).
Порядок обыска описан в Уголовно-процессуальном кодексе РФ (ст.182 УПК РФ).
На практике само действие почти всегда выполняют оперативники по письменному поручению следователя. Формально руководит следователь, но в помещении обычно толпа: оперы, специалисты, понятые, иногда даже сотрудники других подразделений по типу ОМОН.
Постановление часто готовится буквально «на коленке». Бывало, следователь садился в соседнем “Макдональдсе” с ноутбуком и принтером или вообще заполнял бланк от руки. Главное — стандартная фраза из УПК: «в помещении могут находиться предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела». Этого достаточно.
Любимая тактика — одновременные обыски
По одному делу обыски запускают сразу по 5–7 адресам: офис компании, квартира директора, дом бухгалтера, квартиры партнёров, склады.
Время подбирают так, чтобы все ключевые люди были на месте. По команде «пошли!» группы заходят одновременно. Цель одна — никто не успел предупредить остальных и ничего не уничтожил.
Тонкости обыска в жилище
Обыск в жилом помещении уже требует отдельного судебного постановления (ст.165 УПК РФ).
Следователь за несколько дней до обыска отправляет материал в суд и судья в 99% случаев согласует обыск без вопросов.
Но и тут можно обойти это правило, когда проводится обыск в жилище на основании постановления следователя и в нем прописывается фраза: "обыск в случаях, не терпящих отлагательств".
А уже потом следователь собранный материал отправляет в суд, чтобы тот "узаконил" обыск.
Как правило, тоже "указанивается" такой обыск без вопросов.
Можно ли сопротивляться обыску?
Практически нет.
Имеет смысл только потянуть время, чтобы адвокат успел приехать к началу обыска.
Если вы не открываете дверь, не даёте доступ к сейфу или пытаетесь мешать — следователь имеет полное право вскрыть всё. Специалисты, болгарки, гидравлика — всё, что нужно.
С вероятностью 99 % любое вскрытие потом будет признано законным. Потому что следователь всегда напишет в протоколе: «имелись основания полагать, что там находятся доказательства либо предметы, запрещённые в обороте». Суды это почти всегда принимают.
Что обычно изымают
Всё зависит от статьи, но стандартный набор такой:
Вся электронная техника. Системники, ноутбуки, серверы, флешки, внешние диски. В первую очередь забирают компьютеры директора, главбуха и тех, кто работает с финансами. Иногда выносят всё подряд.
Документы. Договоры, первичка, бухгалтерские регистры, внутренние приказы. Особенно любят забирать документы с подписями руководителя — как образцы для почерковедческой экспертизы.
Печати, штампы, факсимиле. Это вообще святое. Забирают всё, чтобы потом эксперты сравнивали, какой именно печатью и факсимиле подписывались «проблемные» документы.
Что-то незаконное. Это стандартная практика. Запрещенное в обороте в РФ будут изымать в любом случае.
Что делать в первые минуты
Вам обязаны предъявить постановление. Читайте его внимательно!
Правильный ли адрес?
Какая статья и фабула дела?
Бывает, в постановлении по ошибке указывают соседний офис. В такой момент можно спокойно сказать: «Ребята, вам в соседнее помещение» — и выиграть 10–15 минут на звонок адвокату и быстрые действия.
Если в ходе обыска следователь узнаёт, что интересные документы лежат в багажнике вашей машины или на складе — он прямо на месте выпишет новое постановление и обыщет уже там.
Ну и понимание: какая статья и фабула дела помогут вам ориентироваться в том, что будут искать и изымать.
Понятые и их роль
Обыск может длиться 6–12 часов. Понятые физически не могут столько сидеть. Поэтому часто это «прикормленные» люди, которые уже не первый раз участвуют. Обратите внимание, как они общаются с операми. Иногда это помогает потом поставить под сомнение их незаинтересованность.
Что могут сделать с людьми в офисе
Следователь вправе:
запретить выходить из помещения;
запретить общаться между собой;
провести личный обыск всех присутствующих.
Телефоны — отдельная боль
Почти всегда будут очень настойчиво просить пароль.
Имеете полное право не давать.
Последствия: телефон изымут и отправят на экспертизу.
Андроиды вскрывают почти всегда без проблем. С айфонами раньше было сложнее, но если очень нужно — оборудование сейчас есть, взломают.
Протокол обыска — самый важный документ
После обыска вам дадут протокол на подпись.
Хитрость, которую следователи используют: просят расписаться «на каждой странице» сразу во всех графах. Строка «копию протокола получил» стоит в самом конце. Многие подписывают всё подряд и потом остаются без копии. Следователь потом честно говорит: «Вы же сами расписались, что получили».
Что делать:
внимательно прочитать весь протокол до последней строчки;
обязательно получить копию (потребовать прямо при подписании — пока не получили копию, соответствующую графу не подписываем);
если что-то не так — писать замечания.
Места для замечаний всегда мало. Поэтому спокойно пишите на отдельном листе:
«Замечания к протоколу обыска от ..____ по уголовному делу № ___ прилагаются на отдельном листе».
Укажите все реквизиты и подпишите. Сфотографируйте этот лист или сделайте копию — на случай, если «потеряется».
Не болтайте
Самая большая ошибка — начинать объяснять, где что лежит и зачем.
Следователь может прямо в протокол вписать:
«Участвующий в следственном действии Иванов И.И. пояснил, что данный документ использовался для совершения преступления».
Такая запись потом очень больно бьёт. Поэтому минимум слов. Лучше вообще молчать.
Главные ошибки предпринимателей
Активное противодействие.
Невнимательное чтение постановления и протокола.
Подпись «вслепую» на всех страницах.
Разговорчивость во время обыска.
Понимание, как это работает на практике, даёт огромное преимущество.
Обыск — это всегда стресс, но если знать правила игры, можно сильно снизить ущерб и не дать следствию дополнительных козырей.
