Обыск в офисе компании: как проходит на практике

Тонкости обыска в жилище

Обыск в жилом помещении уже требует отдельного судебного постановления (ст.165 УПК РФ).



Следователь за несколько дней до обыска отправляет материал в суд и судья в 99% случаев согласует обыск без вопросов.



Но и тут можно обойти это правило, когда проводится обыск в жилище на основании постановления следователя и в нем прописывается фраза: "обыск в случаях, не терпящих отлагательств".

А уже потом следователь собранный материал отправляет в суд, чтобы тот "узаконил" обыск.

Как правило, тоже "указанивается" такой обыск без вопросов.