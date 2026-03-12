КПП БСН моб
7 функций Excel, которые экономят бухгалтеру несколько часов в неделю

Даже если ваша компания ведет учет в 1С или другой ERP-системе, Excel все равно остается главным инструментом бухгалтера. И многие используют его совсем базово: копируют таблицы, пересчитывают вручную, делают сводки «на глазок». А между тем есть несколько функций, которые реально экономят часы работы каждую неделю. Давайте разберем самые полезные.

1. ВПР (VLOOKUP)

Наверное, самая популярная функция. Она позволяет подтягивать данные из другой таблицы.

Например:

  • ищем контрагента по ИНН

  • подтягиваем сумму по номеру документа

  • сверяем списки операций

Формула выглядит так:

=ВПР(A2;Лист2!A:B;2;ЛОЖЬ)

С ВПР вы сразу видите, где и какие данные совпадают, а где есть расхождения.

2. СУММЕСЛИ (SUMIF)

Если нужно быстро посчитать сумму по условию — эта функция мастхэв.

Например:

  • сумма всех оплат конкретного поставщика

  • обороты по счёту

  • расходы по определённой категории

Пример:

=СУММЕСЛИ(A:A;"ООО Ромашка";B:B)

Excel просуммирует все строки, где указан нужный контрагент.
Вместо ручного подсчёта — один клик.

3. СЧЁТЕСЛИ (COUNTIF)

Проверить, сколько раз встречается конкретное значение — проще простого.

Например:

  • сколько документов по контрагенту

  • сколько операций за день

  • сколько дубликатов в списке

Очень удобно для быстрых проверок выгрузок из 1С.

4. Условное форматирование

Это один из самых недооценённых инструментов.

Позволяет автоматически подсвечивать важные значения:

  • отрицательные суммы

  • дубликаты

  • отклонения от нормы

Вы сразу видите проблемные строки, не просматривая всю таблицу вручную.

5. Удаление дубликатов

При выгрузках из систем часто появляются повторяющиеся строки.

Excel позволяет быстро:

  • убрать дубликаты

  • проверить уникальность данных

  • очистить список контрагентов

Это экономит часы ручной работы, особенно при больших таблицах.

6. Фильтры

Простая, но супер полезная функция.

Фильтры позволяют:

  • найти нужные строки

  • отобрать операции за конкретный период

  • посмотреть данные по отдельному контрагенту

Даже огромные выгрузки становятся читаемыми за пару секунд.

7. Сводные таблицы

Самый мощный инструмент Excel для бухгалтерии.

С их помощью можно:

  • посчитать обороты

  • сгруппировать данные

  • проанализировать прибыль по продуктам и контрагентам

Например, из одной выгрузки можно за несколько минут получить:

  • динамику продаж

  • структуру расходов

  • маржинальность по направлениям

Итог

Excel — это не только «место для временных таблиц».
Знание этих функций позволяет бухгалтеру:

  • экономить часы работы

  • быстро проверять данные

  • находить ошибки ещё до того, как они попадут в отчёт

Если начать применять эти инструменты регулярно, ежедневная рутина перестаёт быть кошмаром.

А иногда интересные истории появляются именно на стыке Excel и 1С: там всплывают неожиданные расхождения и ошибки, которые легко предотвратить.

