Внесение наличных через чужой банкомат: 7 важных нюансов

пока, не все так замечательно, как кажется на первый взгляд

С 1 октября 2026 года у россиян появится возможность вносить наличные на свои счета через любые сторонние банкоматы. Такую возможность обеспечит Система быстрых платежей (СБП).

Звучит - просто замечательно, но следует учитывать важные нюансы, которых мы насчитали аж 7 штук.

Нюанс 1. Все-таки не любые банкоматы

Новый механизм предусматривает добровольное участие со стороны Банков. Поэтому, особенно на первых порах, в эксперименте будут участвовать только крупные банки (и то - не факт).

Небольшим региональным банкам эта затея может показаться нерентабельной. Поэтому следует заранее уточнять про участие конкретных банкоматов в новой затее.

Нюанс 2. Низкие лимиты по операциям

Пока речь идет про лимиты: в 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч - в сутки и 200 тысяч - в месяц.

Нюанс 3. Никаких переводов

Эксперимент предусматривает только внесение наличных на собственные счета. Никаких переводов третьим лицам перебросить не получится.

Нюанс 4. Совсем не бесплатно!

Никаких бесплатных лимитов на операции здесь не предусмотрено: ни на 100 тысяч, ни на 30 миллионов. Каждый Банк установит самостоятельные лимиты - хоть 10% от суммы и никто его не остановит.

Нюанс 5. Комиссии могут быть Двойными!

Все понимают, что комиссию может удержать тот Банк, через банкомат которого вы зачисляете деньги. Но это совсем не значит, что комиссию не удержит и Банк-получатель платежа.

Поэтому "двойные" комиссии, и от банка принимающего, и от банка, куда идет зачисление, совсем не исключены.

Нюанс 6. Потребуется предварительная настройка

Сервис не будет работать безусловно. Он потребует предварительной настройки через Личный кабинет. Возможно, он будет доступен только для дебетовых карт - каждый банк определит это самостоятельно.

Нюанс 7. Борьба с отмыванием - куда же без нее

Банки (а в нашем случае - банкоматы) вполне могут отказать в проведении конкретных операций, из-за своей трактовки "борьбы с отмыванием".

Естественно, указанные нюансы - не единственные, могут возникать и другие.

Но эти 7-мь - точно возникнут.

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