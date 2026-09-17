Уехал за границу, а что с российской пенсией: 5 важных вопросов

За границу переезжают не только в молодости, жаждая бОльших зарплат и перспектив. Переехать в другую страну можно и на пенсии, как по медицинским показаниям, так и из-за стремления быть поближе к уехавшим детям-внукам или из любви к солнцу-морю и новым впечатлениям.

В общем, причины переезда могут быть разными, но вот вопросы, связанные с заработанными пенсионными накоплениями, актуальны для всех.

Вопрос первый. Страховая пенсия

Страховая пенсия по старости сохраняется за Вами. Ее не могут отменить или не выплатить из-за того, что вы уехали жить за границу. Если вы набрали нужное количество пенсионных баллов и необходимый стаж - с ними уже ничего не случится.

Вопрос второй. Социальная пенсия

Вот, в этом случае, уже возникают нюансы. Дело в том, что различные региональные доплаты, “северные“ и прочие выплаты, назначаются, как раз тем, кто проживает в конкретном регионе. И, если покинуть этот регион или уехать жить за границу, то дополнительные выплаты прекращаются.

Вопрос третий. Досрочная выплата пенсии

Теоретически, при достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, вы можете попросить пенсионные выплаты досрочно. Пойдет вам на встречу Пенсионный (Социальный) фонд или нет - это вопрос другой.

Но главное, вы должны помнить, что, если, к тому времени, вы уже большую часть дней в году, будете находиться за пределами России (т.е. потеряете российский резидентный статус), то с ваших выплат удержат 30% налог (как с нерезидента).

Вопрос четвертый. Дистанционное обслуживание

Большинство государственных сервисов (те же “Госуслуги”, личный кабинет в Налоговой и т.д.), а также личный кабинет в НПФ или в вашем обслуживающем банке, могут вовсе не работать из-за границы или функционировать с перебоями.

Поэтому необходимо заранее (находясь в России) решить все вопросы с переводами пенсии на конкретные счета или карты, отвязки или привязки к карте “Мир“ и т.д.

Вопрос пятый. Ежегодное подтверждение своего “живого“ статуса

Социальный фонд может прекратить выплаты пенсии, если у него не будет актуального подтверждения того, что вы находитесь “в живых”.

Специально ездить в Россию для этого не требуется. Но посетить, для этих целей, например, консульство за границей или оформить нотариально заверенное свидетельство - придется.

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