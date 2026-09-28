5 надбавок к пенсии, если работать долго

Сейчас немало тех, кто не знает, как до пенсии вообще дотянуть. У кого-то - нет работы и поэтому ему не хватает заветного стажа. Ну, а кто-то просто работать не хочет: считает, что и без пенсии прожить сможет - на пассивный доход. Правда, у государства здесь свои планы)

Но немало и тех, кто, буквально, трудился всю жизнь. И стажа у него накопилось - хоть отбавляй.

А чем больше стажа, тем пенсия должна быть - больше?

Так, ведь, подразумевается?

Давайте рассмотрим, насколько большой стаж реально трансформировать в дополнительные деньги.

Итак, рабочих вариантов, как получить за большой стаж прибавку к пенсии, мы насчитали 5-ть.

Вариант первый. Ветеран труда.

Ветеран труда - региональная льгота. Поэтому необходимые, для получения этого статуса, условия могут незначительно отличаться от региона к региону (в первую очередь, эта касается необходимого стажа работы). В основном, от мужчин требуется отработать не менее 40-ка лет, для женщин - 35 лет.

Звание не оформляется автоматически, необходимо обратиться в МФЦ и собрать все необходимые справки.

Звание “Ветеран труда“ позволяет рассчитывать не только на ежемесячные надбавки (ЕДВ - ежемесячная денежная выплата), но и на дополнительные льготы в виде компенсации проезда и коммунальных платежей. В Москве ЕДВ составляет 1,328 рублей.

Вариант второй. Работа на Севере и в спецусловиях.

За работу на Крайнем Севере и в сельском хозяйстве предусмотрены дополнительные льготы.

Базовая фиксированная выплата к страховой пенсии в 2026 году составляет 9,584 рублей 69 копеек.

Но и эта выплата может быть увеличена:

За 15 лет работы на Крайнем Севере фиксированная часть увеличивается на 50%.

За 20 лет работы в местностях, приравненных к Северу, выплата увеличивается на 30%.

За 30 лет работы в сельском хозяйстве (при проживании в сельской местности и для профессии из специального перечня) надбавка увеличивается на 25%.

Вариант третий. Работа после выхода на пенсию.

Продолжение работы после выхода на пенсию позволяет увеличить пенсию. Но здесь уже появляются специальные условия.

С одной стороны, каждый год официального труда, действительно, приносит пенсионеру дополнительные индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК).

Но, с другой стороны, Социальный фонд, при ежегодном перерасчете, учитывает максимум три балла. В 2026 году один балл стоит 156,76 рубля, значит три балла - это не более 470 рублей прибавки к пенсии. К сожалению, это - потолок для работающих пенсионеров.

Вариант четвертый. Отложенная пенсия.

Если достигнув пенсионного возраста (в 2026 году — 59 лет для женщин и 64 года для мужчин), не обращаться за назначением пенсии, а продолжать работать, то можно получить от государства дополнительные премиальные коэффициенты (Федеральный закон №400-ФЗ).

Суть “игры“ здесь следующая:

Если выход на пенсию отложен на 1 год, то фиксированная выплата умножается на 1,056, а баллы на 1,07;

Если выход на пенсию отложен на 5 лет, то коэффициенты уже составят 1,36 и 1,45;

Если пенсию отложили на 10 лет, то коэффициенты составят уже 2,11, а баллы - 2,32.

К сожалению, это - единственный способ “обойти” ограничение в 3 балла для работающих пенсионеров.

Вариант пятый. Валоризация.

Мы поставили этот вариант в самый конец, потому, что с каждым годом, претендентов на эту надбавку становится все меньше.

Итак, суть валоризации в том, чтобы за каждый год отработанного стажа, который сформировался до 1 января 1992 года (т.е. до развала Советского союза), добавлять по 1-му проценту к ежемесячной страховой выплате.

Допустим, если успели Вы поработать при СССР и до 1992 года у вас образовался стаж в 9-ть лет, значит вы получите 19% прибавки к пенсии.

Где 10% - базовая надбавка для тех, у кого есть записи в трудовой книжке до 2002 года.

А еще 9% - это, как раз, надбавка за 9-ть отработанных лет до 1992 года.

Проверить, учли ли Вам эту надбавку, несложно - просто закажите выписку из индивидуального лицевого счета через “Госуслуги“.

Про льготы для пенсионеров, которые позволят сэкономить, мы писали здесь.

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