За что налоги? Я лишь перевел деньги с одного счета на другой: часть 2
Продолжение истории о том, к чему могут привести «обычные» переводы между собственными счетами.
Ранее мы уже живописали историю о том, как обычный российский предприниматель, “просто желая перевести деньги из США в Россию“, попал на налоги и штрафы сразу в двух странах.
Если кратко, то все началось с того, что, не имея возможности перевести собственные деньги из США в Россию, россиянин открыл транзитный счет в грузинском банке. На который перебросил деньги со своей американской компании. А потом перевел их из Грузии в Россию.
По итогу, налоги и штрафы бедолаге, сначала насчитали в России. А потом - еще и в США. И зачесть, уплаченные в России налоги, в США - отказались.
Но на этом история не закончилась. И, как и обещали, публикуем ее продолжение.
Итак, получив с предпринимателя штрафы за американскую КИК, а также налоги, с “распределенной прибыли“, российские фискалы не успокоились.
Ими был поставлен вопрос о незаконности валютных операций, которые прошли через счет в банке Грузии.
Дело в том, что Грузия не входит в перечень сотрудничающих с Россией стран, в рамках обмена финансовой информацией. Другими словами, Грузия входит в перечень не сотрудничающих с Россией стран.
А раз так, то и получать деньги на такие счета, российский резидент вправе, лишь по очень узкому кругу операций.
“Но, как же так!” - воскликнул предприниматель.
“Ведь, это же мои деньги, с моего счета в США!“
И был он - совершенно не прав. Ведь, деньги, напомним еще раз, перечислялись в Грузию, не с его личного счета в США, а со счета американской компании, где россиянин был директором и акционером.
Да, возможно, кто-то считает себя и свою компанию, одним “общим карманом“, но для педантичных налоговиков это - не так.
В общем, признали Налоговики все операции по грузинскому счету - незаконными валютными операциями. Причем, оказались таковыми, как все операции по зачислению, так и все операции по списанию средств.
Теоретически, клиент мог бы отделаться штрафом с оборота в 20% от суммы (что позволяет Закон о валютном контроле).
Но штраф в 20% возможен только для первого нарушения.
Но россиянин, желая “протестировать, как пройдет платеж“, провел первым платежом из США в Грузию, лишь тысячу долларов. А уже потом (совершая, фактически повторное нарушение), провел всю оставшуюся сумму.
В общем, влетел предприниматель на штрафы - по полной программе.
И это еще хорошо, что у данного вида нарушений, срок исковой давности - всего 2 года. Поэтому, пока суть да дело, по первым “незаконным валютным операциям“, сроки привлечения к ответственности уже успели истечь.
Чему учит нас эта история?
Не торопитесь!
Подождите, все предварительно подсчитайте, прежде чем “гонять туда-сюда“ деньги, между “своими” зарубежными счетами.
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