За что налоги? Я лишь перевел деньги с одного счета на другой: часть 2

Продолжение истории о том, к чему могут привести «обычные» переводы между собственными счетами.

Ранее мы уже живописали историю о том, как обычный российский предприниматель, “просто желая перевести деньги из США в Россию“, попал на налоги и штрафы сразу в двух странах.

Если кратко, то все началось с того, что, не имея возможности перевести собственные деньги из США в Россию, россиянин открыл транзитный счет в грузинском банке. На который перебросил деньги со своей американской компании. А потом перевел их из Грузии в Россию.

По итогу, налоги и штрафы бедолаге, сначала насчитали в России. А потом - еще и в США. И зачесть, уплаченные в России налоги, в США - отказались.

Но на этом история не закончилась. И, как и обещали, публикуем ее продолжение.

Итак, получив с предпринимателя штрафы за американскую КИК, а также налоги, с “распределенной прибыли“, российские фискалы не успокоились.

Ими был поставлен вопрос о незаконности валютных операций, которые прошли через счет в банке Грузии.

Дело в том, что Грузия не входит в перечень сотрудничающих с Россией стран, в рамках обмена финансовой информацией. Другими словами, Грузия входит в перечень не сотрудничающих с Россией стран.

А раз так, то и получать деньги на такие счета, российский резидент вправе, лишь по очень узкому кругу операций.

“Но, как же так!” - воскликнул предприниматель.

“Ведь, это же мои деньги, с моего счета в США!“

И был он - совершенно не прав. Ведь, деньги, напомним еще раз, перечислялись в Грузию, не с его личного счета в США, а со счета американской компании, где россиянин был директором и акционером.

Да, возможно, кто-то считает себя и свою компанию, одним “общим карманом“, но для педантичных налоговиков это - не так.

В общем, признали Налоговики все операции по грузинскому счету - незаконными валютными операциями. Причем, оказались таковыми, как все операции по зачислению, так и все операции по списанию средств.

Теоретически, клиент мог бы отделаться штрафом с оборота в 20% от суммы (что позволяет Закон о валютном контроле).

Но штраф в 20% возможен только для первого нарушения.

Но россиянин, желая “протестировать, как пройдет платеж“, провел первым платежом из США в Грузию, лишь тысячу долларов. А уже потом (совершая, фактически повторное нарушение), провел всю оставшуюся сумму.

В общем, влетел предприниматель на штрафы - по полной программе.

И это еще хорошо, что у данного вида нарушений, срок исковой давности - всего 2 года. Поэтому, пока суть да дело, по первым “незаконным валютным операциям“, сроки привлечения к ответственности уже успели истечь.

Чему учит нас эта история?

Не торопитесь!

Подождите, все предварительно подсчитайте, прежде чем “гонять туда-сюда“ деньги, между “своими” зарубежными счетами.

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