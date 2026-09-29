За что налоги? Я лишь перевел деньги с одного счета на другой: Часть 1

История о том, к чему могут привести «обычные» переводы между собственными счетами.

Эту, поистине удивительную историю, я услышал совсем недавно. И, почти без авторских правок, доношу ее Вам.

Итак, на консультацию пришел клиент, который считал, что его несправедливо притесняют Налоговые органы.

В чем суть проблемы?

Клиент, со своего “бизнес-счета“ в США, захотел перевести деньги в Россию. Напрямую на российский банк перевод не проходил - санкции. Поэтому клиент открыл транзитный счет в банке Грузии и забросил деньги из США - туда, а оттуда - себе, на российский счет.

И все бы хорошо, только российская Налоговая запросила пояснения по этому переводу (а сумма там была внушительная - порядка 100 тысяч долларов).

Клиент, без всякой задней мысли, выложил, что это деньги - его, и они “всего лишь“ пришли с одного его счета (грузинского), на другой его счет (российский).

Но инспекторы запросили информацию о том, как “свои деньги“ оказались на грузинском счете. Выяснилось, что деньги пришли из США, с “бизнес-счета“.

Но, фактически, за формулировкой “бизнес-счет“, скрывалась компания в США, где клиент был директором и акционером.

И вот тут - Началось!

Во-первых, американская компания, как КИК (контролируемая иностранная компания) в ФНС заявлена не была.

И Налоговики выписали штрафы:

а) за неуведомление об участии в американской компании (50 тысяч рублей),

б) за неуведомление об участии в КИК (500 тысяч рублей),

в) за неподачу отчетности по КИК (500 тысяч рублей),

г) за непредоставление в срок документов, подтверждающих право на освобождение прибыли КИК от налогообложения (1 миллион рублей).

Во-вторых, “обычный перевод“ денег с бизнес-счета на счет в Грузии российские инспекторы сочли “распределением прибыли“, т.е. скрытыми дивидендами. И насчитали налоги уже на эту сумму.

При этом, ставку НДФЛ применили “прогрессивную“ - в 18%, а не как для дивидендов (13-15%), потому что в реквизитах платежа “про дивиденды“ ни слова сказано не было (а было там - пополнение собственного счета, как мы помним).

Загнанный в угол клиент все, что выставила российская Налоговая - заплатил. Лишь немного сумму штрафов снизить удалось (как ни странно, помогли ссылки про “в первый раз“, “больше не буду“ и “я не знал“).

Но на этом история не закончилась!

Позднее, клиента начали трясти уже американские фискалы и требовать американские налоги “с распределенной прибыли“, которую он вывел с “бизнес-счета“.

Клиент им пытался пояснить, что он налоги “с этого” уже заплатил в России. И даже справки переводил и показывал.

Но американцы были непреклонны: сначала Вы должны заплатить налоги в США, а уже потом - делайте, что хотите!

И налоги, уплаченные в России, зачесть в США отказались.

И Вы думаете, что на этом - все закончилось?

Как бы не так!

Ждите продолжение, в следующей серии!

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