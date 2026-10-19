2 налоговых и 1 валютная ошибки при выплатах за границу

Рассмотрим типичную ситуацию: российская компания платит за консалтинг, маркетинг, управленческие услуги и т.д. в адрес компании-нерезидента. В данном случае, нерезидент - “дружественный” или из недружественного государства, даже, не так важно.

Итак, оплата - прошла, ее отнесли на расходы, в целях налогообложения, и все - счастливы.

Вернее, счастливы, до тех пор, пока, на сделку не обратили внимание Налоговики.

И тогда - начинается…

Налоговая ошибка №1

Самая распространенная ситуация, когда никаких реальных услуг и консалтинга не оказывалось. Главное - “выгнали“ деньги за границу. А документы “слепили“ формальные, которые реальность услуг никак не подтверждают.

Естественно, в таком случае, фискалы расходы, в целях налогообложения, не примут и доначислят налог на прибыль.

Налоговая ошибка №2

Войдя во вкус, Налоговики могут признать такие перечисления “дивидендами“. Они это просто обожают делать, в последние годы, особенно, если компания-нерезидент - выполняет функции “холдинговой“ или “материнской“.

А значит, помимо налога на прибыль, “всплывают“ еще и налоги у источника выплаты (пока, 15% от суммы, а скоро - все 30% могут быть).

А вот и арбитражная практика на этот счет:

Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 06.04.2026 по делу №А11‑3687/2022,

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 29.09.2023 по делу №А40-133176/2022.

Но, только лишь налогами дело не заканчивается.

Валютная ошибка №1

В последние годы, фискалы любят еще и называть подобные сделки (по выводу денег за границу) “мнимыми“ и штрафовать еще и за нарушение валютного законодательства.

И вот он, типичный пример: Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 02.12.2025 №А03-13860/2024.

Налоговики оштрафовали компанию на 2,1 млн рублей за то, что она “незаконно” перевела на банковский счет Сейшельского офшора 467 тысяч евро. При этом, российский банк, сопровождавший операцию, не выявил нарушений и зарегистрировал паспорт сделки.

Договор с иностранным контрагентом сочли мнимым, так как документы по операции, якобы, содержали "недостоверные" данные.

Компания трижды обращалась в Суд и 3 раза проиграла.

Факторы, которые не понравились судьям:

Во-первых, Суду не были представлены свидетельство о регистрации компании и учредительные документы Сейшелки;

Во-вторых, офшор не нашли в официальном реестре Сейшельских островов;

В-третьих, адрес регистрации офшора и его руководитель оказались массовым (стояли еще в более, чем 70-ти компаниях). К тому же, в имени директора в письме была опечатка.

В-четвертых, деловую репутацию иностранного контрагента компания не проверяла. Сотрудники, которые вели сделку, не знали, где находился офис иностранной компании, и не назвали адрес электронной почты. Были сотрудники, которые и вовсе заявили, что сделку обществу навязали. Подписант по доверенности был взаимосвязан с организацией. Он не получал зарплату в иностранной компании.

В-пятых, стороны в договоре не согласовали стоимость услуг, не определили способ расчета данной стоимости. Не было и других существенных условий, которые присущи агентскому договору. В частности, полномочия не передавались. Не оказалось у общества и отчетов об исполнении агентского договора, в которых было бы указано: какие действия совершил иностранный контрагент; какие расходы ему нужно возместить.

P.S. К слову, когда читаешь, вышеприведенные пункты, то кажется:

“Ну, конечно! Как можно было так халатно к сделке подойти?!“

Вы не поверите, но, схожим образом, к оформлению внешнеторговых сделок, подходит почти каждый второй.

Больше полезного в Телеграм