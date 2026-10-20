Золотые мои старики! Новая схема оптимизации налогов набирает обороты

Резкий рост кадастровой стоимости жилья в Москве привел к огромному налогу на имущество и новой схеме его оптимизации.

Богатые тоже плачут платят! Именно так, я бы охарактеризовал обстановку в “золотых” районах Москвы этой осенью.

Дело в том, что кадастровая оценка жилья, в этом году, стартовала вверх, ну, прямо очень резво.

В итоге, владельцы квартир в новостройках Хамовников, Замоскворечья, Пресни, Плющихи и Патриарших, были очень неприятно удивлены.

Дело в том, что у очень многих обладателей квартир, площадью, даже, от 100-150 метров, кадастровая оценка “выскочила“ за пороговое значение в 300 миллионов рублей. А, как мы помним, такие квартиры уже считаются “роскошными“ и их владельцев поджидает налог на имущество до 2,5% от стоимости.

И вот, по профильным каналам, уже блуждает страшная история о квартире на Плющихе, где кадастр подскочил сразу с 96 миллионов рублей до 483 миллионов (замечательный повод разобраться, конечно, что это за оценка такая?). А годовой налог на имущество, буквально, “свалил с ног” владельца квартиры, своим ростом с 269 тысяч рублей до 11 с лишним миллионов.

Конечно, приятного в этой истории - мало.

Но владельцы дорогих квартир не растерялись и стали вести работу, сразу, в двух направлениях.

Направление 1

Большинство “резко разбогатевших“ сейчас оспаривают новую кадастровую оценку в Судах. Возможно, получится это - не у всех, но пробуют - все.

Направление 2

И вот на этом направлении я бы остановился подробнее. Дело в том, что, как и везде, по налогу на имущество имеются льготы. Льгот этих - немало, но, если, даже, бегло пробежаться по ним, то глаз сразу “выхватывает“ среди самого широкого слоя льготников - категорию “пенсионеров“.

Ведь, как мы помним, пенсионеры освобождены от уплаты налога на одну квартиру (или комнату), на один дом, гараж, помещение для творческой мастерской и хозяйственную постройку на личном участке (площадью до 50 кв. м) и на земельный участок (площадью до 600 кв. м).

Чувствуете, куда я клоню?

Те Богатые, у которых есть, среди родственников - пенсионеры, спешно переоформляют дорогую недвижимость на них. Ну, а самые смышленые, делали так - изначально.

А что с теми, у кого родственников-пенсионеров - нет?

Они тоже не унывают! И уже вовсю ведут “собеседования“ с одинокими пенсионерами, на которых переоформят жилье, в обмен на “пожизненную ренту“. Естественно, на такую недвижимость “навешиваются“ еще и другие, дополнительные обременения, чтобы внезапно “разбогатевший“ пенсионер ее не мог продать, но это - уже детали.

Главное, что на рынке элитного жилья, прямо сейчас, стремительно формируется схема оптимизации имущественных налогов, с помощью “номинальных“ владельцев-пенсионеров.

P.S. В этой связи, как-то сразу вспомнилась весенняя история о том, что Ларисе Долиной “богатый друг подарил роскошную квартиру“ - так вот оно в чем дело, оказывается?)

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