А значит, многие схемы с иностранными контролируемыми компаниями останутся эффективными.

Ура! Свершилось, почти невозможное:

Минфин прислушался к замечаниям РСПП и не будет убирать освобождение контролирующих лиц от уплаты налога на прибыль контролируемых иностранных компаний (КИК), если она не превышает 10 млн рублей. Порог по доле участия в размере 25% тоже сохранится.

А значит, многие наши рекомендации, призванные сократить негативный посыл от ужесточения налоговых правил, сохранят свою эффективность.

Но дождемся финального чтения законопроекта.

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