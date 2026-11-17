Необлагаемый порог в 10 млн рублей у КИК убирать не будут
А значит, многие схемы с иностранными контролируемыми компаниями останутся эффективными.
Ура! Свершилось, почти невозможное:
Минфин прислушался к замечаниям РСПП и не будет убирать освобождение контролирующих лиц от уплаты налога на прибыль контролируемых иностранных компаний (КИК), если она не превышает 10 млн рублей. Порог по доле участия в размере 25% тоже сохранится.
А значит, многие наши рекомендации, призванные сократить негативный посыл от ужесточения налоговых правил, сохранят свою эффективность.
Но дождемся финального чтения законопроекта.
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Необлагаемый порог прибыли - был, необлагаемый порог - остался. По факту - ничего не изменилось, а как Радостно стало!))