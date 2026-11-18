Полезная информация для тех, кто импортирует товары из ЕАЭС через свои зависимые структуры.

Недавно мы писали о том, как российских импортеров из ЕАЭС будут сдвигать по цене на НДС большего размера.

Но подобной корректировкой таможенной стоимости товаров Таможня занимается уже давно. Правда, ее основная цель - увеличение таможенных сборов, а рост НДС - приятное дополнение к ним.

Типичный пример такой корректировки мы рассмотрим сегодня. Но здесь у нас сложился редкий случай, когда Импортер смог отбиться от претензий ФТС.

Итак,

Всем известная компания "Мегафон" в 2023 году решила закупить партию смартфонов Honor. Но, из-за санкций, напрямую сделку заключить было нельзя. И тогда, дочерняя компания "Мегафона" - ООО «Рево Чардж Рус» заключила контракт с другой зависимой компанией Revo Charge CA (Узбекистан).

В итоге, партия смартфонов поступила в Россию. Но, позднее, Таможня решила проверить достоверность данных об их таможенной стоимости. Проверка прошла с 13 сентября 2024 года по 14 мая 2025 года и выявила нарушения о не уплаченных в срок таможенных платежах и пени на сумму 582 млн рублей.

Всему виной оказалась взаимозависимость российской и узбекской компаний. Которая, к слову, уже привела ранее к аналогичным доначислениям на поставки партии планшетов Honor. И импортер проиграл по этому делу во всех трех инстанциях: Постановление Арбитражного суда Московского округа от 24.06.2024 по Делу №А41-88757/2023.

Видимо, с учетом прошлого опыта, Таможня рассчитывала быстренько решить вопрос и в этот раз.

Но, не тут-то было!

Решением Арбитражного суда города Москвы от 27.10.2026 по Делу №А40-218148/26-121-1132 победил Импортер.

Таможня с таким решением не согласна и уже готовится к новому разбирательству.

Но какие доводы Импортера позволили ему убедить судей в первой инстанции?

1️⃣ Таможня существенно нарушила сроки проведения проверки, поэтому значительная часть пеней начислена незаконно.

2️⃣ Обосновывая "заниженные цены" Таможня неверно выбрала базу для сравнения: учитывался другой производитель, другая страна поставщик, другая партия и вес товара, другие условия поставки и т.д.

Будем следить за развитием событий.

📍Но! Уже давным-давно известно, что если в схеме с ВЭД появляется зависимый участник, то это обязательно привлечет внимание и Таможни, и Налоговых органов, которое, как правило, трансформируется в доначисления.

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