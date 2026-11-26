Типичная ситуация, когда гражданин оказывается должен, даже, если он ничего не должен.

Российские налоговики так часто хвастают "цифровизацией" и тем, что они "все могут увидеть", что у некоторых граждан складываются неверные ожидания.

Например, в контексте будущего контроля по счетам граждан, Налоговики уверяют, что не будут обращать внимание на "переводы между родственниками". Граждане это слышат и успокаиваются...

И вот, что из этого получается.

В 2025 году у Леонида мама-пенсионерка продала дачу за 10 млн рублей и разместила деньги на вклад. Позднее, женщина, наслушавшись страшных историй про "телефонных мошенников", решила, что пусть лучше эти деньги лежат на счете у сына.

Но, когда эти 10 млн попытались перевести со счета на счет внутри банка, то выяснилось, что лимиты на переводы у пенсионерки всего 1 млн рублей. В итоге, пришлось идти в Банк, объяснить им ситуацию, заказать наличные и, прямо в отделении провести: закрытие вклада и снятие наличных мамой и внесение наличных и открытие вклада сыном.

И все бы хорошо, но приходит, летом 2026 года, в личный кабинет налогоплательщика Леонида, претензия от Налоговых органов, с требованием заплатить налог и штраф почти на 2 млн рублей, плюс пеня каждый день капает.

Ошарашенный Леонид пошел в Инспекцию и узнал, что, оказывается, Налоговой сообщили про его взнос на 10 млн рублей наличными, и сочла ФНС их - доходом.

На его заявления, типа: "Посмотрите, это - деньги моей мамы", они отреагировали просто: "Чем докажете? Договор дарения - есть?"

А ничего нет на руках у Леонида! Ни договоров, ни чеков, даже даты сделок он вспоминает с трудом...

Забегая вперед скажу, что ситуацию с Налоговой Леониду разрешить удалось. Правда, пришлось ворох бумаг принести и показания банкиров не последнюю роль сыграли...

Но, понятно, куда я клоню?

В 2027-м году, таких и подобных историй будет - масса, поэтому уже сейчас начинайте готовить все бумажки и договора по своим крупным платежам.

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