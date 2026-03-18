Начальство самодур ?
Начальство почему-то:
Звонит не мне, а моей семье и угрожает выгнать, если я не буду работать сверх времени, оговорённого в трудовом договоре.
Как только другой работник не сделал свою работу, начальство вешает её на меня с уверенностью, что я почему-то должен её выполнить, потому что она позвонила и сказала мне это сделать, хотя рабочий день закончился у меня, а та, что не сделала свою работу, уже ушла.
Звонит в выходной день и требует прийти на работу и работать, потому что начальство захотело, чтобы в понедельник работа уже была сделана.
Начальство покрывает другую работницу, когда она не приходит на работу, подсовывает мне свою работу, опаздывает на 3 часа и более, а потом придумывает на ходу оправдание, почему она не пришла вовремя на работу и прочее, и пытается спихнуть эту работу на меня.
Во время отпуска начальство решило подработать за меня, пока я в отпуске, и из-за того, что оно не пришло в 8 утра, а пришло в 10 часов дня, звонит моей семье и требует, чтобы я пришёл на работу, у них аврал, потому что они не успевают выполнить работу.
Другой работник не хочет делать свою работу и требует, чтобы работу за неё делал я. Я, естественно, отказываюсь и говорю: «Делай сама свою работу». Она жалуется начальству, а начальство начинает требовать, чтобы я делал работу за другую работницу, и угрожает уволить.
Во время проверок начальство идёт с проверяющей, а начальство докапывается по выдуманным поводам до всех, кто попадётся на пути.
