«Дивиденды сложат с зарплатой и обложат по 22 %» — так пишут все. В законопроекте этого нет. Разбираем на примере

Для собственника бизнеса это означало бы, что дивиденды будут облагаться вместе с зарплатой и налог вырастет у всех. Текст законопроекта устанавливает иной порядок.
Я налоговый консультант (аттестат № 21 146, член Палаты налоговых консультантов России) и судебный эксперт в области налоговой экспертизы. В экспертизе вывод строится только на тексте нормы, поэтому я сверила новостные формулировки с текстом поправок.
Что вносят и на каком основании
Законопроект внесён Правительством РФ 30.09.2026 в составе бюджетного пакета на 2027–2029 годы. Он подготовлен во исполнение пункта 22 Плана законопроектной деятельности Правительства РФ (распоряжение от 19.12.2025 № 3886-р) и реализует Основные направления налоговой политики на 2027–2029 годы.
Главное изменение по НДФЛ: отменяется отдельная шкала 13/15 % для пассивных доходов (пункт 1.1 статьи 224 НК РФ утрачивает силу).
Дивиденды, проценты по вкладам, доходы от продажи имущества и ценных бумаг будут облагаться по общей шкале от 13 до 22 % (пункт 2.1 статьи 210, пункт 1 статьи 224 НК РФ в ред. законопроекта).
Почему речь о дивидендах
Дивиденды — основной способ получения дохода собственником ООО. Именно по ним пересказы расходятся с текстом законопроекта.
В сообщениях о законопроекте
В тексте законопроекта
Все доходы объединят в одну базу
Дивиденды образуют отдельную совокупность налоговых баз (пп. 8 п. 2.1 ст. 210, п. 3 ст. 214 НК РФ)
Дивиденды будут облагаться вместе с зарплатой
Базы по дивидендам и процентам по вкладам не включаются в расчёт налога с остальных доходов (абз. 7 п. 1 ст. 225 НК РФ)
Ставка по дивидендам — до 22 %
До 5 млн руб. в год ставки прежние — 13 и 15 %; 18–22 % применяются только к сумме свыше 5 млн руб.
Формулировка «одна совокупность налоговых баз» содержится в пояснительной записке (раздел 4, пункт 2).
В тексте поправок ее нет.
Пример расчёта
Участник ООО получает за год заработную плату 3 млн руб. и дивиденды 4 млн руб. от той же организации.
Порядок расчёта
НДФЛ за год
По тексту законопроекта: дивиденды отдельно от зарплаты
954 000 руб. — столько же, сколько в 2026 году
Если бы дивиденды облагались вместе с зарплатой
1 062 000 руб.
Разница — 108 000 руб. По тексту законопроекта в редакции первого чтения она не возникает.
Последствия и риски
1. Дивиденды свыше 5 млн руб. в год. Налог растёт: при 10 млн руб. — на 150 000 руб., при 30 млн руб. — на 950 000 руб.
2. Дивиденды от нескольких организаций. Каждая организация удерживает налог только со своей выплаты. ФНС России суммирует сведения налоговых агентов и направляет уведомление на доплату (абзац четвёртый пункта 6 статьи 228 НК РФ в ред. законопроекта). Пример: дивиденды по 4 млн руб. от двух ООО — доплата 138 000 руб. вместо 48 000 руб. по действующим правилам.
3. Продажа имущества. Доход от продажи облагается в одной совокупности с заработной платой. При зарплате 3 млн руб. и налоговой базе по квартире 4 млн руб. налог вырастет на 108 000 руб.
4. Изменение текста ко второму чтению. Если поправки приведут в соответствие с пояснительной запиской, дивиденды могут начать облагаться вместе с зарплатой.
Кого это касается
1. Участников ООО и акционеров, получающих дивиденды свыше 5 млн руб. в год.
2. Участников нескольких организаций, выплачивающих дивиденды.
3. Граждан, продающих имущество при высоком годовом доходе.
4. Налоговых нерезидентов: ставка по дивидендам и процентам по вкладам повышается с 15 до 30 %.
Индивидуальных предпринимателей изменение по дивидендам не затрагивает: у них нет распределения прибыли.
Это окончательно?
Нет. Законопроект принят только в первом чтении. Второе чтение назначено на 19 ноября 2026 года, к нему могут внести поправки. Если закон опубликуют до 30 ноября 2026 года, изменения по НДФЛ применяются с 1 января 2027 года, если позже — с 1 января 2028 года (часть 2 статьи 11 законопроекта).
Первоисточники
1. Законопроект № 617-9, внесён Правительством РФ 30.09.2026: пп. 8 п. 2.1 ст. 210, п. 3 ст. 214, ст. 224, абз. 7 п. 1 ст. 225, п. 6 ст. 228 НК РФ в ред. законопроекта; ст. 11.
2. Пояснительная записка к законопроекту № 617-9.
3. Интерфакс, «Парламентская газета», 29.10.2026.
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Доброе утро Ольга Ярская. Большое спасибо, что "держите руку на пульсе". Буду ждать 30 ноября и Ваши комментарии к этим изменениям