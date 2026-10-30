«Дивиденды сложат с зарплатой и обложат по 22 %» — так пишут все. В законопроекте этого нет. Разбираем на примере

Последствия и риски

1. Дивиденды свыше 5 млн руб. в год. Налог растёт: при 10 млн руб. — на 150 000 руб., при 30 млн руб. — на 950 000 руб.

2. Дивиденды от нескольких организаций. Каждая организация удерживает налог только со своей выплаты. ФНС России суммирует сведения налоговых агентов и направляет уведомление на доплату (абзац четвёртый пункта 6 статьи 228 НК РФ в ред. законопроекта). Пример: дивиденды по 4 млн руб. от двух ООО — доплата 138 000 руб. вместо 48 000 руб. по действующим правилам.

3. Продажа имущества. Доход от продажи облагается в одной совокупности с заработной платой. При зарплате 3 млн руб. и налоговой базе по квартире 4 млн руб. налог вырастет на 108 000 руб.

4. Изменение текста ко второму чтению. Если поправки приведут в соответствие с пояснительной запиской, дивиденды могут начать облагаться вместе с зарплатой.