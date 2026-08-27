Экономика NDA: что компания теряет при утечке базы и что может взыскать

Расчёт первый: себестоимость клиентской базы
У клиентской базы есть понятная себестоимость. Она складывается из маркетингового бюджета на привлечение контактов и зарплаты тех, кто эти контакты квалифицировал.
Возьмём отдел из десяти менеджеров и базу в 15 000 контактов. При стоимости квалифицированного контакта 500 ₽ компания вложила в неё 7,5 млн рублей. Руководитель группы выгружает всё это в Excel за пару минут перед увольнением.
Конкурент получает актив бесплатно. Компания платит за привлечение тех же самых людей второй раз, причём теперь по её контактам уже отработал кто-то другой.
Записи разговоров стоят дороже телефонных номеров. В них лежат условия действующих сделок, размеры скидок, возражения ключевых клиентов и имена ЛПР. Конкуренту остаётся позвонить и предложить на десять процентов дешевле.
Текучка в продажах — постоянная статья расходов, и целиком её считают редко. Возьмём менеджера с окладом 80 000 ₽: с учётом страховых взносов компания тратит на него около 104 000 ₽ в месяц.
Подбор одного человека обходится примерно в 40 000 ₽ — реклама вакансии, время рекрутера, часы руководителя на собеседования. Первые два месяца новичок работает вполовину силы, и разница между тем, что компания платит, и тем, что получает, съедает ещё около 100 000 ₽.
Одна замена стоит порядка 150 000 ₽. При текучке 40 % в отделе из десяти человек это четыре замены и 600 000 ₽ в год только на воспроизводство штата.
В этот расчёт обычно не попадает главное. Каждое из четырёх увольнений — момент, когда у человека ещё есть полный доступ к базе, а желание её беречь уже пропало.
Расчёт третий: почему штраф в трудовом договоре не превращается в деньги
Типовая ошибка — вписать в трудовой договор штраф за разглашение и считать вопрос закрытым. Трудовое законодательство таких санкций не знает, гражданско-правовую неустойку к работнику применить нельзя.
Максимум, который получает работодатель по п. 7 ч. 1 ст. 243 ТК РФ, — полная материальная ответственность за прямой действительный ущерб. Упущенную выгоду с сотрудника не взыскать вообще, это прямо запрещает ст. 238 ТК РФ. Те самые 7,5 млн вложений в базу и недополученная выручка остаются на компании.
Что реально даёт NDA с работником:
законное основание для увольнения по пп. «в» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ;
зафиксированный факт, что человек знал правила обращения с данными;
рабочий аргумент в разговоре с остальной командой.
Задача документа с сотрудником — сделать увольнение чистым и предсказуемым. Как только руководитель это понимает, он перестаёт закладывать в бюджет несуществующее возмещение и вкладывается в разграничение доступа.
Оборотные штрафы по 152-ФЗ: самый крупный счёт приходит не от конкурента
С контрагентом ситуация выгоднее: стороны равны, договорную неустойку прописать можно, доказывать придётся только факт нарушения. Но здесь появляется риск, который соглашение не закрывает в принципе.
Клиентская база состоит из персональных данных, а они регулируются 152-ФЗ независимо от того, что подписали стороны. С 30 мая 2025 года поправки 420-ФЗ привязали размер штрафа по ст. 13.11 КоАП РФ к объёму утечки, а за повторное нарушение ввели оборотные штрафы — от 1 до 3 % годовой выручки.
Порядок сумм на компании с выручкой 300 млн рублей в год:
Статья
Сумма
Взыскание с менеджера за выгрузку базы
прямой ущерб, на практике близко к нулю
Договорная неустойка с подрядчика
сколько прописали в NDA
Оборотный штраф по ст. 13.11 КоАП РФ
3–9 млн рублей
Введение режима коммерческой тайны
разовые расходы на юриста, десятки тысяч
Единственная статья, где компания управляет суммой, — последняя. Остальные считает за вас проверяющий или суд.
Отдельный рычаг — ст. 183 УК РФ: незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, наказывается вплоть до лишения свободы, при тяжких последствиях — до семи лет. Работает эта статья только при введённом режиме, и в переговорах с подрядчиком упоминание уголовной перспективы часто действует сильнее любой неустойки.
Что режим коммерческой тайны стоит и что он закрывает
Расходы разовые: приказ, перечень охраняемых сведений, положение о коммерческой тайне, журнал ознакомления под подпись и гриф на носителях. Всё это перечислено в ст. 10 закона № 98-ФЗ. Без этих мер охраняемый объект юридически не существует, и защищать в суде оказывается нечего.
Подходы судов при этом расходятся. Часть исходит из того, что NDA работает только поверх режима по 98-ФЗ: нет режима — нет объекта охраны, во взыскании отказывают. Часть признаёт соглашение самостоятельным договором по ст. 421 ГК РФ и взыскивает по нему, если стороны согласовали перечень сведений и размер неустойки. Компании выгоднее закрыть обе позиции сразу, тогда исход спора не зависит от того, какой подход применит конкретный суд.
Проверьте заодно, что не попало в перечень. Статья 5 закона № 98-ФЗ запрещает относить к коммерческой тайне численность и состав работников, систему оплаты труда, условия труда, задолженность по зарплате и факты нарушений законодательства. Пункт, который прячет эти сведения, ничтожен, и вместе с ним рассыпается доверие ко всему документу.
Уйти к конкуренту сотруднику никто не запретит
Non-compete в российском праве не действует: условие о запрете трудоустройства противоречит ст. 37 Конституции и ст. 9 ТК РФ. Запретить можно использование конкретных охраняемых сведений, сам переход — нельзя.
Для HR-руководителя вывод прямой. Юридический периметр не удерживает ни людей, ни данные. Данные удерживает архитектура доступа: если менеджер физически может выгрузить всю базу, рано или поздно он её выгрузит, и вопрос только в том, когда у него испортятся отношения с компанией.
Как требование закона превращается в настройки системы
Меры по ограничению доступа из ст. 10 98-ФЗ в итоге ложатся на CRM и телефонию, в которых работает отдел продаж. Абстрактная норма закона становится конкретными ролями и правами.
Что имеет смысл проверить в своих системах:
Права на экспорт. Оператор должен видеть выданный ему контакт, а не выгружать базу целиком. Право на массовый экспорт стоит оставить одному-двум администраторам.
Уровни для руководителей. Начальник группы работает с отчётами по своей команде, а не по всей компании.
Доступ для внешних исполнителей. Аутсорсинговому колл-центру и аудитору достаточно отчётности без полноценной учётной записи: результат работы они получают, список ваших клиентов остаётся у вас.
Хранение записей. Разговоры и транскрипты лежат в системе с журналом доступа, а не в личных мессенджерах менеджеров.
Отзыв прав. Учётная запись отключается в день увольнения, по регламенту, а не когда до этого дойдут руки.
Это и есть «установленный порядок обращения» — формулировка, которую потом приходится доказывать в суде. Она же снимает нагрузку с руководителя отдела: контроль перестаёт зависеть от его личного внимания к каждому сотруднику.
Вторая часть задачи — то, что менеджер говорит вслух. Автоматический разбор диалогов помечает эпизоды, где сотрудник раскрывает лишнее: условия других клиентов, внутренние цены, детали чужих сделок. Выборочное прослушивание десяти звонков в неделю такие случаи пропускает и при этом стоит рабочего времени руководителя.
Следствие для HR: увольнение перестаёт быть ЧП
Отдел продаж и колл-центр живут с высокой сменяемостью персонала. Это особенность профессии, а вовсе не провал управления, и бороться имеет смысл с последствиями, а не с самим фактом текучки.
Когда доступ разграничен, уход человека перестаёт быть событием для службы безопасности. Компания отключает учётную запись, и на этом история заканчивается: унести с собой нечего, потому что базу целиком сотрудник никогда не видел.
Меняется и разговор при найме. Ознакомление с положением о коммерческой тайне под подпись становится частью нормального онбординга. Новичок видит, что правила одинаковы для всех и не зависят от того, кому симпатизирует руководитель, — а это заметно снижает сопротивление на входе.
Чек-лист: что проверить до подписания
Введён ли режим коммерческой тайны: приказ, перечень, положение, журнал ознакомления, гриф.
Перечислены ли конкретные категории сведений вместо формулировки «любая информация о компании».
Описан ли порядок, по которому информация признаётся конфиденциальной.
Указан ли срок обязательств после окончания договора — обычная практика 3–5 лет.
Прописана ли фиксированная неустойка за каждый случай нарушения (для контрагентов).
Урегулированы ли субподрядчики и сотрудники контрагента.
Не попали ли в перечень сведения из ст. 5 98-ФЗ.
Закрыт ли отдельно вопрос персональных данных: уведомление Роскомнадзора, согласия, поручение на обработку для подрядчиков.
Совпадают ли права в CRM и телефонии с тем, что написано в положении.
Последний пункт проверяют реже всего, а расходится он чаще всего. Документ говорит об ограниченном доступе, а в системе у каждого менеджера стоит право на экспорт.
Материал носит информационный характер и не заменяет юридическую консультацию. Перед вводом режима коммерческой тайны и подписанием соглашений проверьте формулировки с вашим юристом.
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