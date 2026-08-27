Экономика NDA: что компания теряет при утечке базы и что может взыскать

Расчёт первый: себестоимость клиентской базы

У клиентской базы есть понятная себестоимость. Она складывается из маркетингового бюджета на привлечение контактов и зарплаты тех, кто эти контакты квалифицировал.

Возьмём отдел из десяти менеджеров и базу в 15 000 контактов. При стоимости квалифицированного контакта 500 ₽ компания вложила в неё 7,5 млн рублей. Руководитель группы выгружает всё это в Excel за пару минут перед увольнением.

Конкурент получает актив бесплатно. Компания платит за привлечение тех же самых людей второй раз, причём теперь по её контактам уже отработал кто-то другой.

Записи разговоров стоят дороже телефонных номеров. В них лежат условия действующих сделок, размеры скидок, возражения ключевых клиентов и имена ЛПР. Конкуренту остаётся позвонить и предложить на десять процентов дешевле.