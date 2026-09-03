Цикл сделки как статья расходов: во сколько компании обходится каждый лишний день согласования

Что такое цикл сделки на языке финансов

Цикл сделки — срок от первого касания до подписанного договора. Для собственника это срок оборачиваемости главного ресурса отдела продаж: внимания менеджера.

Менеджер ведёт ограниченное число сделок одновременно. Пропускная способность отдела считается просто:

Сделок в год = (число активных слотов у менеджера × число менеджеров) × 250 рабочих дней ÷ средний цикл в днях

При портфеле в 25 сделок и цикле 60 дней один человек проводит через себя около 104 сделок в год. При цикле 48 дней — около 130. Тот же ФОТ, те же лицензии, на четверть больше закрытий.

Отсюда управленческий вывод: сокращение цикла даёт рост выручки на сотрудника без единого нового человека в штате. В отличие от найма, этот прирост не тянет за собой взносы, рабочее место, обучение и риск текучести.