Цикл сделки как статья расходов: во сколько компании обходится каждый лишний день согласования

Что такое цикл сделки на языке финансов
Цикл сделки — срок от первого касания до подписанного договора. Для собственника это срок оборачиваемости главного ресурса отдела продаж: внимания менеджера.
Менеджер ведёт ограниченное число сделок одновременно. Пропускная способность отдела считается просто:
Сделок в год = (число активных слотов у менеджера × число менеджеров) × 250 рабочих дней ÷ средний цикл в днях
При портфеле в 25 сделок и цикле 60 дней один человек проводит через себя около 104 сделок в год. При цикле 48 дней — около 130. Тот же ФОТ, те же лицензии, на четверть больше закрытий.
Отсюда управленческий вывод: сокращение цикла даёт рост выручки на сотрудника без единого нового человека в штате. В отличие от найма, этот прирост не тянет за собой взносы, рабочее место, обучение и риск текучести.
Считаем стоимость одного дня сделки
Для расчёта нужна полная стоимость менеджера, а не оклад. Возьмём типовые для регионального отдела продаж цифры:
оклад — 60 000 ₽;
страховые взносы — от 15% сверх МРОТ для компаний из реестра МСП до 30% по общей ставке, в среднем прибавляют около 20%;
рабочее место, связь, лицензии, ДМС — ещё 4 000–6 000 ₽.
Полная стоимость выходит около 75 000 ₽ в месяц. При 21 рабочем дне это 3 570 ₽ за день и примерно 455 ₽ за рабочий час.
Теперь распределим день на портфель. Менеджер ведёт 25 сделок — значит, один день пребывания сделки в воронке стоит компании 143 ₽ только по ФОТ.
Показатель
Цикл 60 дней
Цикл 48 дней
Стоимость ФОТ на одну сделку
8 570 ₽
6 860 ₽
Закрытых сделок на менеджера в год
~104
~130
ФОТ отдела из 10 человек
9 млн ₽
9 млн ₽
Стоимость привлечения одной сделки по ФОТ
8 650 ₽
6 920 ₽
Разница в 1 700 ₽ с каждой сделки выглядит мелочью до умножения на годовой объём. Отдел из десяти человек закрывает около тысячи сделок — экономия подбирается к 1,7 млн ₽ в год, и это только зарплатная часть.
Где сгорает ФОТ: три расчёта
Ручной набор номера и прослушивание гудков. Менеджер тратит на дозвон, автоответчики и секретарей около двух часов в день. По ставке 455 ₽ в час это 19 100 ₽ в месяц с одного человека и 2,3 млн ₽ в год с отдела из десяти. Компания платит эти деньги за тишину в трубке.
Работа с неквалифицированным потоком. Менеджер месяц ведёт компанию, у которой бюджет появится в следующем году. Формально сделка в работе, фактически заморожена и занимает оплаченный слот в портфеле. Если таких сделок треть, компания финансирует треть ФОТ отдела вхолостую.
Простой между этапами. Сделка стоит в статусе «отправлено предложение» одиннадцать дней. Менеджер уверен, что клиент думает, клиент уверен, что про него забыли. Одиннадцать дней × 143 ₽ = 1 570 ₽ ФОТ за паузу, которую никто не планировал.
Первое касание: экономия на второй линии
Между появлением лида и первым звонком проходит день, два, иногда неделя. К этому моменту клиент уже разговаривает с конкурентом, а компания оплатила менеджеру время, потраченное на опоздание
Голосовой робот обзванивает базу по сценарию, распознаёт ответы и отсекает тех, кому предложение сейчас неактуально. Менеджеру достаются заинтересованные контакты с расшифровкой разговора.
Управленческий смысл: скорость обработки базы перестаёт зависеть от численности отдела. Компании, которая планировала нанять двух человек на первую линию, эти вакансии становятся не нужны — а это два оклада, взносы с них, два рабочих места и два цикла подбора.
Согласование и договор: резерв без бюджета
Самый длинный участок цикла обычно лежит между отправкой предложения и подписанием. Здесь автоматизация помогает мало, зато помогает регламент.
Разберите сделки за квартал и соберите шаблоны: типовые конфигурации, преднастроенные пакеты, согласованную с юристами версию договора с фиксированным перечнем допустимых правок. Большая часть сделок укладывается в три-четыре стандартных сценария, а индивидуальный расчёт нужен реже, чем кажется коммерческому отделу.
Установите норматив дней на каждый статус воронки. Превышение создаёт автоматическую задачу руководителю отдела. Правило «нет следующего шага с датой — сделка не считается активной» убирает часть простоев вообще без вложений.
Юридическую проверку запускайте параллельно с финальным согласованием цены. Две недели последовательных процедур превращаются в одну.
Следствие для HR: адаптация и текучесть
У опытного менеджера сделка закрывается за 40 дней, у новичка — за 90. Пока новый сотрудник набивает руку, компания платит ему полную зарплату и получает вдвое меньшую пропускную способность.
Посчитайте стоимость одной замены в отделе продаж:
подбор: размещение вакансии, время рекрутера и руководителя отдела — от 40 000 ₽;
адаптация: 2–3 месяца полного ФОТ при половинной результативности — около 110 000 ₽ прямых расходов;
недополученная выручка за период выхода на плановые показатели.
При текучести в 40% отдел из десяти человек меняет четверых в год. Только прямые расходы дают 600 000 ₽, и эта сумма повторяется каждый год.
Разрыв между новичком и ветераном сокращает разбор реальных диалогов. Речевая аналитика на основе языковых моделей показывает, какие возражения повторяются перед остановкой сделки, где менеджер не назначил следующий шаг, где не дошёл до вопроса о бюджете. Обратная связь приходит после звонка, а не через месяц на аттестации.
Руководитель отдела при этом перестаёт тратить рабочие дни на прослушивание записей. Пятьсот звонков в неделю он физически не разберёт, а выборка из двадцати даёт слишком мало данных, чтобы делать выводы о системной проблеме.
Отдельная статья экономии — выгорание. Оператор, который восемь часов слушает гудки и разговаривает с секретарями, уходит быстрее и дороже обходится HR-бюджету. Автоматический набор оставляет в работе живые разговоры, и это влияет на текучесть заметнее, чем корпоративные мероприятия.
Три решения, которые расходуют бюджет и не сокращают цикл
Скидка за срочность. При марже 25% скидка в 5% забирает пятую часть прибыли со сделки. Ускоряет она только те сделки, которые и так были на финише, остальным даёт повод торговаться дальше.
Больше касаний. Пять писем вместо двух не ускоряют согласование внутри компании клиента и добавляют часы к загрузке менеджера. Работает один точный контакт с человеком, который принимает решение.
План по звонкам как способ давления. Активность растёт, конверсия остаётся прежней. Сделок в работе становится больше, средний цикл — длиннее, потому что внимание менеджера размазано по портфелю.
Чеклист для собственника и финансового директора
Посчитайте полную стоимость дня работы менеджера с учётом взносов и рабочего места.
Выгрузите время нахождения сделок в каждом статусе CRM за квартал и умножьте на стоимость дня.
Посчитайте средний и медианный цикл отдельно по сегментам — одна годовая сделка перекашивает среднее по десятку нормальных.
Оцените долю рабочего времени, которая уходит на дозвон и неквалифицированный поток.
Сравните стоимость лицензии на пользователя с дневным ФОТ этого пользователя.
Посчитайте стоимость одной замены сотрудника в отделе продаж и умножьте на годовую текучесть.
Пропускная способность отдела продаж зависит от длины цикла напрямую. Сокращение среднего цикла с 60 дней до 48 при неизменной конверсии даёт примерно на четверть больше закрытых сделок за год и снижает стоимость привлечения одной сделки по ФОТ почти на две тысячи рублей.
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