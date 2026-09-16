Вывести вознаграждение стало проще: новый лимит и обновления кабинета 🎉

Снизили минимальную сумму для вывода вознаграждения До 10 000 р. 💰 И обновили партнерский кабинет. Теперь проще следить за балансом, выводить заработанное и рекомендовать продукты Клерка с помощью готовых текстов и изображений.

Хорошие новости для участников реферальной программы Клерка!

Мы снизили минимальную сумму для вывода вознаграждения до

10 000 р. Теперь получить заработанные средства можно быстрее, не дожидаясь накопления большей суммы. 💰

Вместе с этим обновили партнерский кабинет:

Баланс теперь сразу перед глазами : видно текущую сумму и сколько всего заработано за время участия в программе.

Кнопка «Вывести деньги» становится активной после достижения лимита. По ней можно отправить запрос на вывод средств.

Появился раздел «Что рекомендовать». Там собрали продукты Клерка, которые можно рекомендовать своей аудитории. Для каждого есть готовый текст и картинка, которые можно сразу использовать в публикации.

Теперь все еще проще: выбрали продукт, скопировали готовый текст, взяли картинку и поделились с аудиторией. 🚀

Продолжаем развивать программу, чтобы партнерам было проще рекомендовать продукты Клерка и получать вознаграждение.

👉 Стать партнером: https://www.klerk.ru/go/Li0f0j/