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Антон Исаев
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Вывести вознаграждение стало проще: новый лимит и обновления кабинета 🎉

Снизили минимальную сумму для вывода вознаграждения До 10 000 р. 💰 И обновили партнерский кабинет. Теперь проще следить за балансом, выводить заработанное и рекомендовать продукты Клерка с помощью готовых текстов и изображений.

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Вывести вознаграждение стало проще: новый лимит и обновления кабинета 🎉

Хорошие новости для участников реферальной программы Клерка!

Мы снизили минимальную сумму для вывода вознаграждения до
10 000 р. Теперь получить заработанные средства можно быстрее, не дожидаясь накопления большей суммы. 💰

Вместе с этим обновили партнерский кабинет:

  • Баланс теперь сразу перед глазами: видно текущую сумму и сколько всего заработано за время участия в программе.

  • Кнопка «Вывести деньги» становится активной после достижения лимита. По ней можно отправить запрос на вывод средств.

  • Появился раздел «Что рекомендовать». Там собрали продукты Клерка, которые можно рекомендовать своей аудитории. Для каждого есть готовый текст и картинка, которые можно сразу использовать в публикации.

Теперь все еще проще: выбрали продукт, скопировали готовый текст, взяли картинку и поделились с аудиторией. 🚀

Продолжаем развивать программу, чтобы партнерам было проще рекомендовать продукты Клерка и получать вознаграждение.

👉 Стать партнером: https://www.klerk.ru/go/Li0f0j/

Информации об авторе

Антон Исаев

Антон Исаев

Ассистент руководителя в Клерк.Ру

4 подписчика6 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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