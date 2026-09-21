Компания должна 10 млн, а денег нет. В каких случаях долг бизнеса могут потребовать с директора лично

Почему документы становятся критически важными

Верховный суд в обзоре практики, утвержденном в апреле 2026 года, снова обратил внимание на значение документации при рассмотрении вопросов о субсидиарной ответственности.

Отсутствие обязательных документов учета или ненадлежащее отражение в них информации, существенно затрудняющее проведение процедуры банкротства, может иметь серьезные последствия при оценке действий контролирующих лиц.

Поэтому фраза:

«Документы потерялись после смены бухгалтера»

не всегда заканчивает вопрос.

Иногда именно с нее вопросы только начинаются.