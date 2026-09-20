Ипотечную квартиру продали в банкротстве: с 2026 года должник может получить часть денег обратно

Один из самых болезненных вопросов в банкротстве физлица:
«Что будет с ипотечной квартирой?»
Человек слышал, что единственное жилье защищено.
Поэтому считает:
«Если квартира единственная, ее никто не заберет».
Но ипотека — особая ситуация.
Если единственное жилье находится в залоге у банка, исполнительский иммунитет сам по себе не гарантирует его сохранение.
Такую квартиру при определенных условиях могут реализовать в процедуре банкротства.
Но в 2026 году правила заметно изменились.
С 3 апреля 2026 года действует новая статья 213.27-1 Закона № 127-ФЗ, устанавливающая специальный порядок распределения денег от продажи единственного ипотечного жилья.
И для должника это важное изменение.
Что происходило раньше
Представим семью.
Единственная квартира стоит:
10 млн рублей.
Остаток ипотеки:
6 млн.
У человека также есть потребительские кредиты и другие долги.
Он входит в банкротство.
Ипотечная квартира реализуется.
Для должника главный страх очевиден:
«Квартиры больше нет, а денег на новое жилье тоже не останется».
Именно социальные последствия такой ситуации законодатель решил дополнительно урегулировать.
Теперь часть выручки в предусмотренных законом пределах может быть передана самому гражданину.
Как распределяются деньги
Здесь важно не упрощать правило до фразы:
«Банк получит 80%, а должник — 10%».
Закон устроен точнее.
Сначала из выручки учитываются расходы, связанные с реализацией залогового имущества по правилам статьи 138 Закона о банкротстве.
После этого формируется та часть выручки, которая распределяется по специальной статье 213.27-1.
Из нее:
80% направляются залоговому кредитору — но не больше размера обеспеченного ипотекой требования, включая предусмотренные законом составляющие.
Далее 10% могут быть направлены кредиторам первой и второй очереди, если другого имущества для их погашения недостаточно.
Еще 10% исключаются из конкурсной массы и передаются гражданину — но здесь действует важное ограничение.
Должнику не гарантированы любые 10%
Вот эту деталь нельзя пропускать.
Сумма, передаваемая гражданину, ограничена размером:
первоначального взноса при покупке жилья + произведенных им платежей по ипотечному обязательству.
То есть правило нельзя читать так:
«Продали квартиру за 20 млн — мне автоматически выдадут 2 млн».
Не обязательно.
Нужно смотреть, сколько человек фактически вложил в приобретение и погашение ипотеки, а также применять весь порядок распределения, установленный законом.
А что происходит с оставшимися деньгами
Если после предусмотренных законом распределений остаются средства, порядок их дальнейшего использования также определен статьей 213.27-1.
Поэтому при конкретном банкротстве считать нужно всю структуру:
цена продажи → расходы → залоговый долг → первая и вторая очередь → сумма должнику → остаток.
Именно поэтому давать человеку прогноз по квартире только на основании ее рыночной стоимости неправильно.
Нужно знать размер ипотеки и структуру требований.
Но квартиру теперь можно вообще сохранить?
Иногда — да.
И это отдельный механизм, который действует не с 2026 года, но особенно важен вместе с новыми правилами.
Статья 213.10-1 Закона о банкротстве позволяет гражданину заключить с ипотечным кредитором отдельное мировое соглашение по единственному ипотечному жилью.
Если суд его утверждает, жилье не включается в имущество, подлежащее реализации в банкротстве.
При этом ипотечный долг продолжает исполняться на условиях такого соглашения.
И согласие остальных кредиторов может не потребоваться
Это одна из самых интересных особенностей механизма.
Для заключения отдельного мирового соглашения по ипотечному жилью согласие остальных кредиторов гражданина, кроме соответствующих ипотечных кредиторов, по общему правилу не требуется.
Более того, само по себе несогласие финансового управляющего также не является основанием для отказа суда в утверждении такого соглашения.
Получается, что сегодня перед банкротством нужно анализировать минимум два сценария:
сохранить ипотечное жилье через отдельное соглашение;
или
допустить реализацию и правильно рассчитать распределение выручки по новым правилам.
Пример
Квартира — единственное жилье семьи.
Рыночная стоимость:
9 млн рублей.
Ипотечный долг:
5 млн.
Другие долги:
4 млн.
Человек приходит к юристу и спрашивает:
«Мне вообще есть смысл банкротиться?»
Ответ нельзя дать одной фразой.
Нужно проверить:
можно ли продолжать обслуживать ипотеку;
готов ли банк к отдельному мировому соглашению;
есть ли просрочка;
каков размер первоначального взноса;
сколько уже выплачено банку;
есть ли кредиторы первой и второй очереди;
какова реальная стоимость квартиры;
что произойдет при продаже.
Только после этого можно сравнивать сценарии.
Почему банкротство нельзя начинать «по рекламе»
Это особенно важно сейчас.
Человек видит объявление:
«Спишем все долги и сохраним имущество».
Подписывает договор.
А уже после начала процедуры выясняется, что его единственная квартира находится в ипотеке.
И ситуация совсем не такая, как с обычным единственным жильем без залога.
С 1 января 2026 года, кстати, для рекламы услуг по банкротству граждан установлены отдельные специальные требования — еще одно подтверждение того, насколько чувствительной стала эта сфера.
Поэтому нормальная консультация по банкротству начинается не с обещания списать долги.
Она начинается с анализа имущества.
Что проверить до подачи заявления
Если есть ипотечная квартира, нужно собрать:
кредитный договор;
договор ипотеки;
остаток задолженности;
график платежей;
сведения о просрочке;
документы о первоначальном взносе;
историю фактически произведенных платежей;
оценку жилья;
информацию об остальных кредиторах.
После этого уже можно считать экономику процедуры.
Главное
С 3 апреля 2026 года продажа единственного ипотечного жилья в банкротстве работает по новым правилам.
Часть средств при соблюдении условий может быть исключена из конкурсной массы и передана самому должнику.
Но это не означает, что каждому банкроту автоматически возвращают 10% стоимости квартиры.
И тем более не означает, что ипотечное жилье теперь нельзя продать.
Правильный вопрос перед банкротством звучит так:
«Что выгоднее в моей ситуации: сохранить ипотеку через отдельное соглашение или пройти реализацию по новым правилам?»
Иногда разница между этими сценариями измеряется миллионами рублей.
✔ Сохраните статью, если думаете о банкротстве и у вас есть ипотека. Единственное ипотечное жилье — одна из тех ситуаций, где нельзя сначала подавать заявление, а потом разбираться с последствиями. Сначала нужно просчитать судьбу квартиры и денег от ее возможной реализации.
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