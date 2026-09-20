Ипотечную квартиру продали в банкротстве: с 2026 года должник может получить часть денег обратно

Один из самых болезненных вопросов в банкротстве физлица:

«Что будет с ипотечной квартирой?»

Человек слышал, что единственное жилье защищено.

Поэтому считает:

«Если квартира единственная, ее никто не заберет».

Но ипотека — особая ситуация.

Если единственное жилье находится в залоге у банка, исполнительский иммунитет сам по себе не гарантирует его сохранение.

Такую квартиру при определенных условиях могут реализовать в процедуре банкротства.

Но в 2026 году правила заметно изменились.

С 3 апреля 2026 года действует новая статья 213.27-1 Закона № 127-ФЗ, устанавливающая специальный порядок распределения денег от продажи единственного ипотечного жилья.

И для должника это важное изменение.