Директор подал на личное банкротство — а субсидиарка осталась: какой долг нельзя списать

А если сначала обанкротиться лично, а потом вынесут решение по субсидиарке?

Здесь тоже нельзя рассчитывать только на последовательность судебных актов.

Верховный Суд в обзоре практики банкротства, утвержденном в апреле 2026 года, отдельно рассмотрел вопрос о моменте возникновения требования по субсидиарной ответственности.

ВС указал: если основание ответственности связано с поведением контролирующего лица до возбуждения его личного дела о банкротстве, само по себе более позднее вынесение судебного акта не делает соответствующее требование текущим.

То есть ключевое значение имеет не только дата решения суда.

Нужно смотреть, когда были совершены действия, породившие ответственность.