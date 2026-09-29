Директор подал на личное банкротство — а субсидиарка осталась: какой долг нельзя списать

Сценарий выглядит логично.
ООО обанкротилось.
Директора привлекли к субсидиарной ответственности.
Сумма:
30 млн рублей.
Таких денег у физлица нет.
И появляется идея:
«Хорошо. Тогда теперь обанкрочусь сам и спишу эти 30 миллионов».
Но именно здесь Закон о банкротстве ставит серьезное ограничение.
После завершения банкротства гражданина списываются далеко не все обязательства.
Требования о привлечении гражданина как контролирующего лица к субсидиарной ответственности по основаниям главы III.2 Закона № 127-ФЗ относятся к требованиям, которые сохраняются. Это прямо следует из статьи 213.28 Закона о банкротстве; тот же принцип разъясняет ФНС.
Получается парадокс
Обычный потребительский кредит:
может быть списан.
Кредитная карта:
может быть списана.
Микрозайм:
может быть списан.
Но многомиллионная субсидиарная ответственность директора может сохраниться и после его собственного банкротства.
Почему?
Потому что законодатель воспринимает такую ответственность не как обычный коммерческий долг физлица.
Это специальное последствие поведения контролирующего лица, причинившего вред кредиторам юридического лица.
А если сначала обанкротиться лично, а потом вынесут решение по субсидиарке?
Здесь тоже нельзя рассчитывать только на последовательность судебных актов.
Верховный Суд в обзоре практики банкротства, утвержденном в апреле 2026 года, отдельно рассмотрел вопрос о моменте возникновения требования по субсидиарной ответственности.
ВС указал: если основание ответственности связано с поведением контролирующего лица до возбуждения его личного дела о банкротстве, само по себе более позднее вынесение судебного акта не делает соответствующее требование текущим.
То есть ключевое значение имеет не только дата решения суда.
Нужно смотреть, когда были совершены действия, породившие ответственность.
Пример
Директор в 2023 году совершает действия, которые впоследствии признаются основанием для субсидиарной ответственности.
В 2025 году он начинает собственное банкротство как физлицо.
А решение о привлечении к субсидиарной ответственности появляется только в 2026 году.
Ошибка — рассуждать так:
«Решение появилось после начала моего банкротства, значит, это совершенно новый долг».
Правовая квалификация сложнее.
ВС связывает возникновение соответствующей обязанности с самим неправомерным поведением, а не исключительно с датой последующего судебного акта.
Значит, личное банкротство директору вообще бессмысленно?
Нет.
У человека может быть много других обязательств:
ипотека;
потребительские кредиты;
кредитные карты;
займы;
долги по договорам;
поручительства.
Часть из них при соблюдении условий действительно может быть прекращена после завершения процедуры.
Но юрист должен заранее объяснить клиенту:
какие долги исчезнут, а какие останутся.
Если 90% задолженности человека составляет субсидиарная ответственность, рекламное обещание:
«Спишем все долги»
будет не просто слишком смелым — оно может совершенно не соответствовать его правовой ситуации.
Субсидиарку нужно защищать раньше
Именно поэтому для директора лучший момент защиты — не после того, как сумма уже взыскана.
Защищаться нужно в самом споре о субсидиарной ответственности.
Проверять:
являлся ли человек КДЛ;
есть ли причинная связь;
когда возникла объективная неплатежеспособность;
какие именно действия ему вменяются;
какой ущерб они причинили;
правильно ли определен размер ответственности.
Свежие разъяснения Верховного Суда дополнительно подчеркивают значение причинной связи между поведением контролирующего лица и невозможностью рассчитаться с кредиторами.
Еще одна опасная ошибка
Иногда директор узнает о заявлении на десятки миллионов и решает:
«Перепишу имущество на родственников, а потом обанкрочусь».
Это способно только ухудшить ситуацию.
Сделки перед банкротством могут быть оспорены.
Недобросовестное поведение может повлиять на освобождение от других долгов.
А имущество — вернуться в конкурсную массу.
То есть вместо решения одной проблемы человек создает несколько новых.
Что делать, если заявление о субсидиарке уже подано
Первое — не ждать определения суда.
Второе — анализировать основание ответственности отдельно от суммы.
Третье — восстановить документы компании.
Четвертое — проверить причинную связь между конкретными действиями и банкротством.
Пятое — только после этого оценивать личное банкротство и понимать, какие обязательства оно действительно решит.
Главное
Личное банкротство директора — не универсальная кнопка отмены субсидиарной ответственности.
Закон прямо сохраняет соответствующие требования после завершения процедуры банкротства гражданина.
Поэтому правильная последовательность для руководителя:
получили заявление о субсидиарке → защищаемся по существу → определяем реальный размер риска → только затем планируем личные финансовые последствия.
А схема:
«Пусть сначала взыщут, потом все спишу через банкротство»
может закончиться тем, что банкротство пройдет, а многомиллионный долг останется.
✔ Сохраните статью, если вы директор, учредитель или фактически управляете компанией с долгами. Субсидиарная ответственность — один из тех рисков, которые лучше оспаривать до взыскания, а не пытаться решить личным банкротством после.
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